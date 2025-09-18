Már csak három hét és érkezik az Energy Investment Forum 2025!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szakmai támogatásával megvalósuló rendezvény ezúttal

a piac átalakulásának kevésbé látható, de annál fontosabb aspektusaira irányítja a figyelmet.

Már a reggeli plenáris szekció is jól mutatja: az energiaárak szélsőséges ingadozása és a gázszektor jövője alapjaiban rengeti meg a régi üzleti modelleket. A nyitóelőadásokban többek között Lantos Csaba energiaügyi miniszter, dr. Juhász Edit, a MEKH elnöke, valamint a MOL, az MVM, az E.ON, az Alteo és a MET első számú vezetői keresik a választ arra, hogy miként lehet biztosítani az energiarendszer működőképességét a gyorsan és alapjaiban megváltozó környezetben - ráadásul egy exkluzív nemzetközi vendég is színesíti a programot!

A II. szekcióban pedig egy igazán különleges,

dupla vezetői panelbeszélgetéssel készülünk,

ahol az átalakuló villamosenergia-piac legégetőbb kérdéseiről lesz szó. Többek között: hogyan hat a napi áringadozás a beruházások ütemezésére és pénzügyi modellezésére? A keresletoldali válasz szerepe: valóban elérhető potenciál vagy illúzió? Rugalmas termelés – mit jelent ez ma egy közép-európai piacon?

És kik fogják megadni a választ ezekre az égető kérdésekre? A szakma élvonalába tartozó szakemberek:

Ezt követően külön figyelmet érdemel az EKR-ről szóló blokk is, ahol a júniusi szabályozási változások lesznek terítéken. Az új benchmarkok, a vállalatokat érintő kötelezettségek és a lehetséges üzleti modellek – például az ESCO vagy az aggregátori megoldások – mind az asztalra kerülnek. Dr. Gondola Csaba államtitkár mellett iparági szereplők és tanácsadók vitatják meg, hogy az energiahatékonyság valóban kötelezettség marad-e, vagy piaci lehetőséggé válhat.

A délután fókuszában a piaci bizonytalanságok kezelésének eszközei állnak.

A PPA és cPPA szerződések, az innovatív biztosítási konstrukciók és az energiatárolók olyan alternatívákat kínálnak, amelyek hosszú távon stabilizálhatják a beruházások megtérülését. Hiezl Tamás (CEZ Magyarország), Pintér László (HUPX) és Bárdi Barnabás (MEKH) többek között arra keresik a választ, hogy a tárolók mikor válnak valóban piaci alapon is fenntarthatóvá.

A gázszektor jövőjét bemutató szekció szintén kulcskérdéseket feszeget: vajon a földgáz mennyire maradhat a rendszer rugalmassági pillére, miközben egyre inkább előtérbe kerülnek a biogáz- és hidrogénalapú megoldások. Ezen égető kérdésekre keresik a választ a hazai gázszektort meghatározó vállalatok, többek között az FGSZ, a CEEGEX, az MVM CEEnergy és az MFGT vezetői - kiegészítve a MEKH szabályozói oldali meglátásaival.

Az esemény vége felé közeledve

olyan új területekre tévedünk, amelyek alapjaiban fogják megváltoztatni azt, hogy eddig az energiaszektorra gondoltunk.

A geopolitika és digitalizáció összefonódása révén az energiabiztonságot ma már nemcsak vezetékek és tárolók garantálják, hanem algoritmusok, adatbiztonsági rendszerek és nyersanyagstratégiák. Az Energiabiztonság 2.0 panelben az MVM Mobiliti és más technológiai szereplők vizsgálják, hogy a mesterséges intelligencia és a smart grid technológia valóban képes-e növelni a biztonságot - vagy inkább új sebezhetőségeket hoz be a rendszerbe.

Ezzel párhuzamosan bemutatkozik a Jedlik Ányos Energetikai Program, amely az energiahatékonysági beruházások, geotermia, tárolás és hálózatfejlesztés támogatásával kínál új lendületet a vállalatoknak. Steiner Attila államtitkár és a piaci szereplők közösen vitatják meg, hogyan alakítható át a támogatási logika valódi versenyelőnnyé.

A rendezvény tehát egyszerre reflektál az aktuális kihívásokra – legyen szó árampiaci volatilitásról, gázszektori dilemmákról vagy digitalizációs kockázatokról –, és jelöli ki azokat az irányokat, amelyek mentén a hazai és regionális energiapiac a következő években fejlődhet.

Ne hagyja ki ezt a kivételes lehetőséget, hogy első kézből értesüljön az energiaszektor legfrissebb trendjeiről és kihívásairól! Regisztráljon most a Portfolio Energy Investment Forum 2025-re, és

legyen részese az év legfontosabb energetikai szakmai eseményének!

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.

Címlapkép forrása: Portfolio