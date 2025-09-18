Oltásellenes aktivisták szavaznak hamarosan az oltásokról, miközben a súlyos, rég elfeledett betegség terjed

Az amerikai oltási tanácsadó testület ezen a héten szavaz arról, hogy ne javasolják tovább a kombinált kanyaró vakcinát gyermekek számára, ami Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter egyik kiemelt témáját helyezi a közegészségügyi napirendre. Mindeközben idén az Egyesült Államokban több kanyarós esetet jelentettek, mint bármely más évben az elmúlt három évtizedben.

A tanácsadó testület, hivatalos nevén Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), szeptember 18-19-i ülésén fog szavazni arról a javaslatról, hogy

a 4 év alatti gyermekek számára ne ajánlják a kanyaró, mumpsz, rubeola és bárányhimlő elleni kombinált (MMRV) vakcinát.

Az információ a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) honlapján közzétett napirendtervezetben szerepel.

Kennedy, aki régóta kételyeket ébreszt a vakcinák biztonságosságával kapcsolatban - a tudományos bizonyítékokkal ellentétben - széles körben terjesztette azt az elméletet, hogy a kombinált MMRV vakcinák összefüggésben állnak az autizmussal.

Ezt az állítást számos tudományos vizsgálat cáfolta.

Az ülés azt követően kerül megrendezésre, hogy Kennedy júniusban váratlanul elbocsátotta az ACIP mind a 17 tagját, és nyolc új tanácsadót nevezett ki, köztük

több oltásellenes aktivistát.

Amióta Kennedy Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok legfőbb egészségügyi tisztviselője lett, új oltáspolitikát kezdeményezett. Nemrégiben az összes vakcina adatainak felülvizsgálatát kérte, beleértve a kanyaró elleni oltást is, amely a leghatékonyabb módja a rendkívül fertőző és néha halálos vírus elleni védekezésnek.

A CDC jelenleg azt javasolja, hogy a négy év alatti gyermekek többsége kapjon egy első dózis MMR vakcinát és egy külön bárányhimlő elleni oltást. A második dózisnál és a négy év feletti gyermekeknél a CDC általában előnyben részesíti az MMRV vakcinát a külön oltásokkal szemben.

Idén az Egyesült Államokban több kanyarós esetet jelentettek, mint bármely más évben az elmúlt három évtizedben:

szeptember 9-ig országszerte 1454 megerősített kanyarós esetet regisztráltak.

A kanyaró, mumpsz és rubeola vírusok elleni kombinált vakcinákat az Egyesült Államokban a Merck és a GSK forgalmazza. A Merck emellett a ProQuad nevű oltóanyagot is árusítja, amely e három vírus mellett a bárányhimlő elleni védelmet is tartalmazza.

