Oltásellenes aktivisták szavaznak hamarosan az oltásokról, miközben a súlyos, rég elfeledett betegség terjed

A tanácsadó testület, hivatalos nevén Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), szeptember 18-19-i ülésén fog szavazni arról a javaslatról, hogy
a 4 év alatti gyermekek számára ne ajánlják a kanyaró, mumpsz, rubeola és bárányhimlő elleni kombinált (MMRV) vakcinát.
Az információ a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) honlapján közzétett napirendtervezetben szerepel.
Kennedy, aki régóta kételyeket ébreszt a vakcinák biztonságosságával kapcsolatban - a tudományos bizonyítékokkal ellentétben - széles körben terjesztette azt az elméletet, hogy a kombinált MMRV vakcinák összefüggésben állnak az autizmussal.
Ezt az állítást számos tudományos vizsgálat cáfolta.
Az ülés azt követően kerül megrendezésre, hogy Kennedy júniusban váratlanul elbocsátotta az ACIP mind a 17 tagját, és nyolc új tanácsadót nevezett ki, köztük
több oltásellenes aktivistát.
Amióta Kennedy Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok legfőbb egészségügyi tisztviselője lett, új oltáspolitikát kezdeményezett. Nemrégiben az összes vakcina adatainak felülvizsgálatát kérte, beleértve a kanyaró elleni oltást is, amely a leghatékonyabb módja a rendkívül fertőző és néha halálos vírus elleni védekezésnek.
A CDC jelenleg azt javasolja, hogy a négy év alatti gyermekek többsége kapjon egy első dózis MMR vakcinát és egy külön bárányhimlő elleni oltást. A második dózisnál és a négy év feletti gyermekeknél a CDC általában előnyben részesíti az MMRV vakcinát a külön oltásokkal szemben.
Idén az Egyesült Államokban több kanyarós esetet jelentettek, mint bármely más évben az elmúlt három évtizedben:
szeptember 9-ig országszerte 1454 megerősített kanyarós esetet regisztráltak.
A kanyaró, mumpsz és rubeola vírusok elleni kombinált vakcinákat az Egyesült Államokban a Merck és a GSK forgalmazza. A Merck emellett a ProQuad nevű oltóanyagot is árusítja, amely e három vírus mellett a bárányhimlő elleni védelmet is tartalmazza.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Polgárháború Amerikában: mi lesz, ha valósságá válik mindenki legrosszabb rémálma?
Ne legyenek illúzióink: ez ránk nézve is szörnyű következményeket hozhat.
Új bírság vár az autósokra, a Véda ezt is látja
A biztonsági öv használatának elmulasztása az objektív felelősség hatálya alá tartozik.
Támadás érte a Duna House-t
Ügyféladatok nem kerültek illetéktelen kezekbe.
Megjött a Fed döntése, így reagálnak a piacok
Mit mutat a tőzsde?
Warren Buffett helyett én: Kezdők útmutatója a befektetéshez- Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Titkos orosz műveletre derült fény: gyújtóbombákat rejtettek csomagokba
Európai célpontokra mentek.
Indul a jegyértékesítés a Los Angeles-i olimpiára, három mozijegy áráért ott lehetsz
Szimbolikus árat kapott.
Óriási lopásra derült fény Párizsban - A betörök tudták, mit keressenek
600 ezer euró a kár.
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Túlpöröghet az Otthon Start? A lakáspiac feszültségei most kezdenek igazán látszani (videó)
Az Otthon Start elsöprő tempóban indult: már az első héten ötezren igényelték a maximum 3%-os kamattal elérhető lakáshitelt. Ez már önmagában is forradalmi hatás, de a háttérben komoly k
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod