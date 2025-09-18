Reptereken, málnaföldeken, banki irodákban láthatjuk már, mivé változtatja világunkat a technológia

A történelem arra tanít, hogy a technológiai újítások nem teszik szükségtelenné a munkaerőt, de jelentősen átalakítják a szerepét. Ezt mutatják napjaink élő példái is, amelyek közül szép számmal mutatott be érdekes jelenségeket nagyívű előadásában Alex Miller, a Citi Insitute vezetője a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján.

Alex Miller előadásának a középpontjában az a kérdés állt, miként képesek a kormányok, a vállalatok és a társadalmak alkalmazkodni az egyszerre fenyegető és ígéretes technológiai, gazdasági és politikai folyamatokhoz. Miller történeti távlatba helyezve, konkrét példákkal és friss adatokkal mutatta be, hogyan fonódik össze a megtrendek által generált bizonytalanság és rengeteg lehetőség a 21. század közepére.

Egyre súlyosbodó kockázatok

A Világgazdasági Fórum kockázati regisztere szerint a következő évek legnagyobb fenyegetései közé tartozik a társadalmi megosztottság, a félretájékoztatás és a dezinformáció. Tízéves távlatban pedig

a klímaváltozás és a természeti erőforrások szűkössége kerül a lista élére.

Bár sokan úgy érzik, korunk különösen nehéz időszak, a történelem másról tanúskodik: az elmúlt 120 év politikai kockázatainak áttekintése azt mutatja, hogy minden nemzedéknek megvoltak a maga válságai — háborúk, pénzügyi krízisek, olajár-sokkok. A befektetők, a kormányok és az innovátorok feladata mindig is az volt, hogy eligazodjanak a bizonytalanságban.

Az új technológiák kettős arca

A mesterséges intelligencia egyszerre jelent áttörést és veszélyt. Az egyik legismertebb eset egy amerikai anya története, aki majdnem kifizetett 500 000 dolláros váltságdíjat, miután telefonon hallotta „elrabolt” lánya hangját. Később az FBI derítette ki, hogy a hang szintetikus másolat volt.

Hasonló csalások a vállalati világban is felbukkannak. Pénzügyi alkalmazottakat vertek már át olyan hívásokkal, amelyekről azt hitték, felsővezetőktől érkeznek Londonból vagy New Yorkból, és hamis hang- vagy videóazonosítás alapján utaltak pénzt csalóknak. Az MI tehát új, eddig ismeretlen típusú sebezhetőségeket hoz létre.

A demográfiai bomba

Korunk egyik legnagyobb és valóban egyedülálló kihívása a demográfiai változás. A 205 ENSZ-tagállamból ma mindössze 96-ban növekszik a népesség; 2050-re ez a szám 50 alá csökken, és ezek fele szubszaharai Afrikában lesz.

A fejlett gazdaságokban a munkaerő csökkenése a gazdasági teljesítmény visszaeséséhez vezethet, miközben az államháztartásokra hatalmas nyomás nehezedik. Az egészségügyben a kormányok egyre inkább a megelőzésre és a produktivitás fenntartására költenek: nem a sürgősségi ellátást támogatják, hanem például a Wegovyhoz hasonló gyógyszereket, hogy az emberek hosszabb ideig maradjanak aktívak a munkaerőpiacon.

A munkaerőhiány a robotizáció és a fizikai MI terjedésének egyik legfőbb mozgatórugója.

Automatizáció a mindennapokban

Az automatizáció már nem a jövő, hanem a jelen. A kölni repülőtéren az érkezési csarnokban kizárólag teljesen automatizált barista készíti a kávét. Ha belegondolunk, hány barista dolgozik világszerte, könnyű belátni: munkahelyek milliói kerülhetnek veszélybe.

A mezőgazdaságban a robotok ma már képesek málnát és epret ugyanolyan pontossággal szedni, mint az emberek. A közlekedésben bár még ritkák az önvezető autók Európában, Londonban 2023 nyarán engedélyezték közúti használatukat. Az egészségügyben pedig a polgári repülési hatóság jóváhagyta, hogy drónok szállítsanak vérmintákat kórházak és laborok között.

A munka és a készségek újragondolása

A mesterséges intelligencia nemcsak a feladatokat alakítja át, hanem a karrierpályákat is. A FORTUNE 500 cégek évente munkaerejük 6–8%-át veszítik el, gyakran azért, mert a dolgozók nem érzik magukat megbecsülve. Az új MI-megoldások képesek katalogizálni a munkavállalók készségeit, és a cégen belül más szerepekbe áthelyezni őket. Így ha valakinek csupán 30–60%-ban van meg a szükséges kompetenciája, átképzéssel kritikus pozíciókat is betölthet.

A jövőben az állásinterjúk végső fordulójában a HR-esek talán már nem is látják majd a jelöltek nevét vagy végzettségét.

Helyette MI által készített személyiségi és kognitív sokszínűségi profil alapján dönthetik el, mennyire illeszkedne valaki a csapatba.

Kereskedelem és gazdasági átalakulás

A globális kereskedelem szerkezete is átalakul. Tizenhat évvel a globális pénzügyi válság után a növekedés még mindig elmarad a korábbi szintektől. Kína például jóval kevesebbet exportál az Egyesült Államokba, és inkább a világ más régióit célozza. A demokráciákban tapasztalható választói elégedetlenség szintén hozzájárul a kereskedelmi kapcsolatok újrarendeződéséhez.

Az MI-korszak: befektetések és hatások

A világ az MI-korszakban él, amit a kockázatitőke-áramlások is alátámasztanak. 2023 első felében

a globális VC-befektetések közel 50%-a MI-hez kapcsolódott, különösen az ügyfélszolgálati generatív alkalmazásokhoz,

de más iparágakban is megjelent.

A technológiai analógiák biztatók. A banki ATM-ek és a táblázatkezelők kezdetben munkahelyeket veszélyeztettek, de végül a bankszektor foglalkoztatása nem csökkent, hanem nőtt. Az MI várhatóan hasonló módon alakítja át a munkahelyeket, nem pedig megszünteti azokat.

Ugyanakkor kétségek is felmerülnek: egy 2023 augusztusában publikált MIT-tanulmány kimutatta, hogy az MI-projektek 95%-a nem termel mérhető megtérülést fél éven belül. Mások szerint ez természetes, hiszen a termelékenységi előnyök hosszabb távon jelentkeznek.

Pénzügy és mesterséges intelligencia

A pénzügyi szektor, amely napi szinten hatalmas adatmennyiségekre épít, az MI egyik legígéretesebb terepe. A Citi például naponta 3000 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolít a globális szolgáltatási üzletágban.

Az MI már most támogatja a treasury folyamatokat, a pénzáramlások optimalizálását, a megfelelőséget és a kockázatkezelést.

Számos nagyvállalat — köztük 180 000 főt foglalkoztató légitársaságok — már bevezette a belső nyelvi modellek használatát, amelyek napi szinten segítik a dolgozókat a feladatok hatékonyabb elvégzésében.

A digitális pénz új világa

A pénz formája is átalakul: a jegybanki digitális valuták (CBDC), a stablecoinok és a tokenizált betétek párhuzamosan léteznek majd.

A nagyvállalatok számára a megbízhatóság és a megfelelés a legfontosabb.

A kkv-k számára a költségcsökkentés a kulcs.

A fogyasztók elsősorban a gyorsaságot és a kényelmet keresik.

Az állami és nemzetközi szervezetek is élnek a technológia adta lehetőségekkel: a Világbank évente 320 milliárd dollárt fordít fejlesztési projektekre, és blokklánc-megoldásokkal növeli az átláthatóságot, hogy az adományok valóban a címzettekhez jussanak.

Mérleg: kockázat és lehetőség

A jövő nagy kérdése nem az, hogy a technológia kiszorítja-e az embereket a munkaerőpiacról, hanem az, hogyan tudunk alkalmazkodni hozzá. Az MI és a blokklánc néha „problémák nélküli megoldásnak” tűnhetnek, valójában azonban egyre több gyakorlati felhasználási területük van, amelyet demográfiai folyamatok, kereskedelmi változások és gazdasági szükségszerűségek hajtanak.

A történelem arra tanít:

minden új technológia átalakította a munkahelyeket, de nem szüntette meg őket.

A kérdés az, hogy a kormányok, a vállalatok és az egyének képesek lesznek-e kezelni a kockázatokat, és az innovációt az inkluzív, fenntartható növekedés szolgálatába állítani.

Fotó: Stiller Ákos / Portfolio