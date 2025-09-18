  • Megjelenítés
Ugrik az OTP a nyitást követően
Ugrik az OTP a nyitást követően

A nemzetközi hangulatnak megfelelően a magyar tőzsdére is megérkezett a felpattanás. A nagypapírok közül az OTP kezdte legerősebben a napot.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,7 százalékkal került feljebb, így jelenleg 100 062 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, az OTP árfolyama 1,6 százalékos pluszban áll, míg a Richter árfolyama 0,5 százalékos pluszban van a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Mol árfolyama 0,3 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a BIF és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a Gránit Bank és az Appeninn indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Címlapkép forrása: nonnie192

