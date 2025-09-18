Újabb országban terjeszkedik a MET: villamosenergia- és gázértékesítés a fókuszban

A svájci központú MET Csoport bejelentette, hogy MET Polska leányvállalatával belép a lengyel piacra. A cég energiaintenzív ipari nagyvállalatokat, kis- és középvállalkozásokat, valamint megújuló energiatermelőket fog kiszolgálni - közölte a vállalatcsoport.

Ezzel Lengyelország a 21. olyan ország lett, ahol a MET leányvállalatot alapít.

A MET Polska elsősorban a villamosenergia- és földgázértékesítésre összpontosít majd a helyi KKV-k és nagyipari fogyasztók számára, de megújulóenergia-szolgáltatásokat is kínál a partnereinek. A vállalatcsoport közlése alapján a lengyel vállalat már megszerezte az összes szükséges engedélyt a működésének megkezdéséhez, és aláírta az első ügyfélszerződéseket, amelyek októberben indulnak.

Paweł Wierzbicki, a MET Polska vezérigazgatója azt mondta:

Nagy öröm számunkra, hogy több hónapnyi előkészítő munka után elindíthatjuk a teljes körű működésünket Lengyelországban. Célunk, hogy a vállalatoknak rugalmas, korszerű és versenyképes villamosenergia- és földgázmegoldásokat kínáljunk, támogatva őket a hatékony energiastratégia kialakításában.

A MET azért is nézte ki a lengyel piacot, mert a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló célok eléréséhez Lengyelország számára az elkövetkező években kulcsfontosságú lesz az ipar karbonsemlegesítése és a kiegyensúlyozott energiamix létrehozása. A MET Csoport pedig

aktív szerepet kíván vállalni az európai energiaátmenetben és az energiaforrások diverzifikációjában,

különösen a földgáz területén.

A cégcsoport emellett Európa egyik földrajzilag legváltozatosabb LNG-importstruktúrájával rendelkezik. A földgáz és az LNG alapvető szerepet tölt be az energiaellátás biztosításában az európai zöld átmenet során: elősegíti a szénről gázra való átállást, és hatékonyan kiegyensúlyozza az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokat.

Címlapkép forrása: PaweÅ Postaleniec

