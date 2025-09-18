  • Megjelenítés
Újabb országban terjeszkedik a MET: villamosenergia- és gázértékesítés a fókuszban
Üzlet

Újabb országban terjeszkedik a MET: villamosenergia- és gázértékesítés a fókuszban

Portfolio
A svájci központú MET Csoport bejelentette, hogy MET Polska leányvállalatával belép a lengyel piacra. A cég energiaintenzív ipari nagyvállalatokat, kis- és középvállalkozásokat, valamint megújuló energiatermelőket fog kiszolgálni - közölte a vállalatcsoport.

Ezzel Lengyelország a 21. olyan ország lett, ahol a MET leányvállalatot alapít.

A MET Polska elsősorban a villamosenergia- és földgázértékesítésre összpontosít majd a helyi KKV-k és nagyipari fogyasztók számára, de megújulóenergia-szolgáltatásokat is kínál a partnereinek. A vállalatcsoport közlése alapján a lengyel vállalat már megszerezte az összes szükséges engedélyt a működésének megkezdéséhez, és aláírta az első ügyfélszerződéseket, amelyek októberben indulnak.

Paweł Wierzbicki, a MET Polska vezérigazgatója azt mondta:

Nagy öröm számunkra, hogy több hónapnyi előkészítő munka után elindíthatjuk a teljes körű működésünket Lengyelországban. Célunk, hogy a vállalatoknak rugalmas, korszerű és versenyképes villamosenergia- és földgázmegoldásokat kínáljunk, támogatva őket a hatékony energiastratégia kialakításában. Portfolio Energy Investment Forum 2025 A MET is részt vesz a három hét múlva esedékes Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián, így érdemes ott lenni! Információ és jelentkezés

A MET azért is nézte ki a lengyel piacot, mert a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló célok eléréséhez Lengyelország számára az elkövetkező években kulcsfontosságú lesz az ipar karbonsemlegesítése és a kiegyensúlyozott energiamix létrehozása. A MET Csoport pedig

aktív szerepet kíván vállalni az európai energiaátmenetben és az energiaforrások diverzifikációjában,

különösen a földgáz területén.

A cégcsoport emellett Európa egyik földrajzilag legváltozatosabb LNG-importstruktúrájával rendelkezik. A földgáz és az LNG alapvető szerepet tölt be az energiaellátás biztosításában az európai zöld átmenet során: elősegíti a szénről gázra való átállást, és hatékonyan kiegyensúlyozza az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy dobásra készül a MET: Ázsiát veszi célba az energetikai óriás

Váltás a csúcson: új vezérigazgató érkezik a MET Csoport élére

Címlapkép forrása: PaweÅ Postaleniec

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-117052424-árfolyam-befektetés-gazdaság-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-részvényárfolyam-tőzsde-üzlet
Üzlet
Döntött a Fed - Mit csinálnak a piacok?
Pénzcentrum
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility