Háborúk? Dehogy, nem azok jelentik a legnagyobb kockázatot a tőzsdékre
Portfolio
A JPMorgan Asset Management szerint nagyobb veszélyt jelenthet a globális részvénypiacokra az, ha az AI-cégek csalódást keltő eredményeket közölnek, mint a geopolitikai feszültségek. Az AI-központú részvénypiaci rali ugyanis törékeny, és bármilyen visszaesés könnyen eladási hullámot indíthat el.
A JPMorgan Asset Management friss elemzése szerint a mesterségesintelligencia-vállalatok gyenge gyorsjelentései nagyobb kockázatot hordoznak a technológiai papírok által vezérelt globális részvénypiaci emelkedésre nézve, mint az aktuális geopolitikai feszültségek.

„Olyan erős a fókusz most az AI-on, hogy bármilyen csalódás könnyen komolyabb visszaesést okozhat” – mondta Kerry Craig, a cég globális piaci stratégája.

Az utóbbi hónapokban az erős AI-kereslet és a további amerikai kamatcsökkentésekbe vetett bizalom egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a világ tőzsdéi új rekordokat érjenek el: a négy vezető amerikai részvényindex egyszerre tört csúcsra. Ugyanakkor a megatech cégek magasra szökött értékeltsége miatt bármilyen gyengébb eredmény komoly eladási hullámot válthat ki – ahogy az áprilisi árfolyamzuhanás is megmutatta.

Craig szerint, tekintettel arra, hogy a legnagyobb felhőszolgáltatók (hyperscalers) óriási összegeket fektetnek AI-infrastruktúrába, a piac csalódhat, ha ezek a beruházások nem fordulnak át gyorsan bevételbe. Ebben az esetben újragondolhatják a befektetők a jelenlegi értékeltségi szinteket.

Az elemző úgy véli, az amerikai részvényekben a mostani szinteken már kisebb a további felértékelődés esélye, miközben Európa profitálhat a fiskális támogatásokból, Japán a vállalati reformokból, a feltörekvő piacok pedig vonzó értékeltségük miatt lehetnek érdekesek.

Címlapkép forrása: WANAN YOSSINGKUM via Getty Images

