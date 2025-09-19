  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: Európa egyik legnagyobb energiaóriása kivonul Magyarországról
Itt a bejelentés: Európa egyik legnagyobb energiaóriása kivonul Magyarországról

Az Iberdrola megállapodást kötött arról, hogy eladja magyarországi leányvállalatát, az Iberdrola Renovables Magyarország Kft.-t a Premier Energy és a 2025-ben alapított magyar iG TECH CC Zrt. által alkotott konzorciumnak - közölte a vállalat. A tranzakció összértéke 171,2 millió euró, amely magában foglalja a társaság részvényeit és a zárás előtt kifizetett osztalékot is.

158 MW szélenergia-kapacitás cserél gazdát

A Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett Premier Energy Group megállapodást írt alá

az Iberdrola Renovables Magyarország Kft. 51%-ának és menedzsmentirányításának megvásárlásáról.

Az üzlet részleteiről: az Iberdrola Renovables Magyarország Kft. teljes, 100%-os tulajdonrészének megállapodás szerinti vételára 128 millió euró - közölte a Premier Energy Group. A közép-kelet európai energiavállalatokat tömörítő vállalatcsoport a részesedésének megfelelő arányos összeget fizeti ki, míg a fennmaradó hányad az iG TECH CC Zrt. hazai befektetői csoport tulajdonába kerül - amelyet 2025-ben alapították és feltehetőleg a 4iG érdekkörébe tartozik.

A tranzakció várhatóan 2025 végén vagy 2026 elején zárul le, a szokásos szabályozói jóváhagyások megszerzését követően. A finanszírozás egy 90 millió eurós, biztosított hitelcsomag révén valósul meg, amelyet a Vista Bank és a görögországi Optima Bank biztosít - derül ki a romániai vállalatcsoport közleményéből.

A megállapodás 78 szélturbinát foglal magában, így az üzlet részeként

158 MW-nyi szélenergia-kapacitás cserélt gazdát,

amelyet az Iberdrola 2008 óta üzemeltet Magyarországon. Ezek az erőművek a 15 éves fixált árbevételt garantáló tarifaperiódus lejártával fokozatosan lépnek át majd a szabadpiacra: jelenleg 124 MW már piaci alapon értékesíti termelését, míg a fennmaradó 34 MW kevesebb mint egy éven belül kerül ki a a rendszerből.

A közlemény és a MAVIR honlapján elérhető adatok szerint a megvásárolt szélerőművek

Magyarország teljes működő szélerőművi kapacitásának mintegy felét teszi ki.

José Garza, a Premier Energy Group vezérigazgatója így nyilatkozott az üzletről:

Ez az akvizíció mérföldkőnek számító eszközökkel bővíti megújulóenergia-termelő portfóliónkat, és egy újabb fontos lépést jelent egy valóban regionális integrált energiavállalat felépítése felé. Magyarország egy erős alapokkal rendelkező piac, amely Európa szívében helyezkedik el

- mondta, majd azt is hozzátette: "ez a tranzakció tökéletes piacra lépést jelent ahhoz, hogy további befektetési lehetőségeket keressünk a régióban". A Premier Energy Group már 2024-ben megszerezte az Iberdrola romániai eszközeit, így a mostani magyarországi akvizíció logikus folytatása a térségbeli terjeszkedésének. 

Stratégiai fókuszváltás az Iberdrolánál

Az eladás az Iberdrola globális stratégiájának része:

a vállalat egyre inkább az általa meghatározott legfontosabb piacokra és üzletágakra összpontosítja befektetéseit

- olvasható a vállalat közleményében. Ennek középpontjában az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság, valamint a fixált tarifás vagy hosszú távú szerződéses termelés (PPA) állnak, ahol a bevételek stabilitása és kiszámíthatósága magasabb.

A spanyol energiavállalat idén több jelentős ügyletet is bejelentett. Nemrég értékesítette a mexikói érdekeltségeit, miközben a Masdarral stratégiai partnerségre lépett, amelynek keretében 5,2 milliárd eurót fektetnek be egy 1,4 GW kapacitású brit szélerőműparkba.

