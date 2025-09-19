Megvolt a hónap legfontosabb eseménye - Elfogyott a lendület a magyar tőzsdén

Alig 3 hónap alatt 80 százalékot lehetett keresni ezzel a részvénnyel
A mesterséges intelligencia fékezhetetlen térnyerésének árnyékában a befektetők próbálják kitalálni, hogy melyik lehet a következő nagy sztori a tőzsdéken. Júliusban felhívtuk előfizetőink figyelmét egy részvényre, amelynek árfolyama azóta kilőtt: mintegy 80 százalékos profitra lehetett szert tenni alig 3 hónapot. Az emelkedést azonban nem csak a kedvező piaci hangulat hajtja, hanem komoly sztori is van a háttérben.
Lefelé vette az irányt a magyar tőzsde
A BUX már 0,4 százalékos esésben van.
Az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkanhattak!
A Barrick Mining Fourmile projektje Nevadában akár évi 750 ezer uncia aranyat is termelhet, ami az évszázad legjelentősebb felfedezésévé teheti a lelőhelyet - közölte a Mining.
Modernizálja gerinchálózatait a 4iG
A 4iG bejelentette, hogy lezárultak az IP-hálózati és DWDM átviteli gerinchálózatok modernizálására és egységesítésére kiírt meghívásos tenderek. A pályázatok során a cégcsoport tagjai – a D-Infrastruktúra Kft. (D-Infra) és a V-Hálózat Zrt. – választottak beszállítókat.
Egyre feljebb
A nyitás után a német DAX 0,1, a francia CAC 0,4 százalék pluszba emelkedett. A bankrészvények és a nagy iparvállalatok papírjai is jól teljesítenek.
Kis plusz a magyar tőzsdén
Mérsékelt emelkedéssel indult a nap a magyar részvénypiacon, a BUX 0,1 százalékot emelkedett, a blue chipek közül a Richter megy az élen 0,6 százalékos emelkedéssel.
Háborúk? Dehogy, nem azok jelentik a legnagyobb kockázatot a tőzsdékre
A JPMorgan Asset Management szerint nagyobb veszélyt jelenthet a globális részvénypiacokra az, ha az AI-cégek csalódást keltő eredményeket közölnek, mint a geopolitikai feszültségek. Az AI-központú részvénypiaci rali ugyanis törékeny, és bármilyen visszaesés könnyen eladási hullámot indíthat el.
Váratlan döntés a japán jegybanktól: elkezdik eladni a kockázatos eszközöket
A Japán Jegybank a mai ülésén változatlanul hagyta az irányadó kamatot, ugyanakkor váratlanul bejelentette, hogy megkezdi kockázatos eszközeinek, köztük az ETF-eknek és REIT-eknek az értékesítését, írja a Reuters. A bejelentésre esik a japán részvénypiac.
Kitart a rali a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,46 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,16 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,62 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,57 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,09 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,63 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,09 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,04 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban 1:30-kor Japán augusztusi inflációs adatát hozzák nyilvánosságra, majd reggel 8 órakor Németország közli az augusztusi termelői árindexet. A nap második felében a tőkepiaci kereskedést technikai jellegű események befolyásolják: életbe lép a CECE negyedéves indexátsúlyozása 17:30-kor, valamint az FTSE negyedéves átsúlyozása, amely éjféltől lép hatályba. Ezek az események várhatóan megnövelik a forgalmat a kereskedési nap végén.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 6,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 38,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 142,42
|0,3%
|0,1%
|2,7%
|8,5%
|11,2%
|66,8%
|S&P 500
|6 631,96
|0,5%
|0,7%
|2,8%
|12,8%
|18,0%
|99,8%
|Nasdaq
|24 454,89
|1,0%
|1,9%
|3,1%
|16,4%
|26,4%
|123,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 303,43
|1,1%
|2,1%
|3,6%
|13,6%
|24,5%
|93,9%
|Hang Seng
|26 544,85
|-1,4%
|1,8%
|5,4%
|32,3%
|50,3%
|8,5%
|CSI 300
|4 498,11
|-1,2%
|-1,1%
|6,1%
|14,3%
|41,9%
|-5,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 674,53
|1,4%
|-0,1%
|-2,6%
|18,9%
|26,5%
|80,5%
|CAC
|7 854,61
|0,9%
|0,4%
|-0,4%
|6,4%
|5,5%
|57,8%
|FTSE
|9 228,11
|0,2%
|-0,7%
|0,8%
|12,9%
|11,8%
|53,6%
|FTSE MIB
|42 307,81
|0,8%
|-0,3%
|-0,8%
|23,8%
|25,7%
|116,7%
|IBEX
|15 175,4
|0,3%
|-1,0%
|-0,5%
|30,9%
|29,9%
|119,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 634,75
|0,3%
|-2,6%
|-5,6%
|25,6%
|36,9%
|196,6%
|ATX
|4 635,87
|1,3%
|-0,2%
|-3,0%
|26,6%
|28,6%
|110,1%
|PX
|2 283,5
|0,4%
|-0,5%
|-1,4%
|29,7%
|45,6%
|161,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 890
|1,0%
|-2,4%
|-5,9%
|33,2%
|55,5%
|188,6%
|Mol
|2 796
|-0,5%
|-3,9%
|-6,8%
|2,4%
|6,3%
|71,5%
|Richter
|9 870
|0,0%
|-2,9%
|-6,6%
|-5,1%
|-7,8%
|49,3%
|Magyar Telekom
|1 852
|-0,9%
|-0,9%
|-4,0%
|45,4%
|80,9%
|400,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,91
|-0,8%
|1,9%
|-0,9%
|-11,8%
|-11,1%
|55,5%
|Brent
|68,01
|0,0%
|2,4%
|2,0%
|-9,0%
|-7,6%
|57,4%
|Arany
|3 639,65
|-1,2%
|0,2%
|9,1%
|38,6%
|41,5%
|86,2%
|Devizák
|EURHUF
|389,4250
|-0,1%
|-0,6%
|-1,5%
|-5,3%
|-1,3%
|8,1%
|USDHUF
|330,6938
|0,5%
|-1,0%
|-2,4%
|-16,8%
|-6,8%
|8,9%
|GBPHUF
|447,9800
|-0,4%
|-1,1%
|-2,0%
|-10,0%
|-4,4%
|14,0%
|EURUSD
|1,1776
|-0,6%
|0,4%
|1,0%
|13,7%
|5,9%
|-0,7%
|USDJPY
|146,3450
|0,0%
|-0,6%
|-1,1%
|-6,9%
|3,1%
|40,3%
|GBPUSD
|1,3553
|-0,8%
|0,0%
|0,3%
|8,2%
|2,6%
|4,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|117 125
|0,6%
|1,4%
|0,7%
|24,1%
|89,7%
|971,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,09
|1,2%
|2,3%
|-5,3%
|-10,5%
|10,5%
|490,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|1,4%
|2,3%
|-2,3%
|13,1%
|25,8%
|-653,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,92
|-1,0%
|-3,1%
|-1,7%
|4,5%
|10,0%
|183,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
