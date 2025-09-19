  • Megjelenítés
Megvolt a hónap legfontosabb eseménye - Tovább száguldanak a tőzsdék
Üzlet

Megvolt a hónap legfontosabb eseménye - Tovább száguldanak a tőzsdék

Portfolio
Az amerikai kamatvágás után a pénteki nap első felében is kitartott a jó hangulat a világ tőzsdéin, Európában és Amerikában is méréskelt pluszokat láthatunk. A magyar tőzsde a nap közepén lefordult, de a zárásra felpattant a BUX.
Megosztás

Itt a vége

0,4 százalékos pluszban zárt a BUX index pénteken.

A blue chipek közül az OTP 1,1, a Telekom pedig 0,2 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A Mol eközben 1, a Richter pedig 0,3 százalékot esett.

Megosztás

Kis pluszok

A Nasdaq 0,3, az S&P 500 0,2, a Dow Jones pedig 0,1 százalékos pluszban kezdte a kereskedést.

Megosztás

Hogy micsoda? Még 50 százalékot emelkedhet innen az amerikai részvénypiac?

A történelmi kamatvágás után soha korábban nem látott magasságokban vannak a vezető amerikai részvényindexek. Miközben sokan már egy közelgő korrekciótól tartanak, addig vannak olyanok, akik szerint még messze lehet a rali végre. Van egy forgatókönyv, ami szerint még 50 százalékot is emelkedhet az amerikai részvénypiac a mostani szintekről.

Tovább a cikkhez
Hogy micsoda? Még 50 százalékot emelkedhet innen az amerikai részvénypiac?
Megosztás

Alig 3 hónap alatt 80 százalékot lehetett keresni ezzel a részvénnyel

A mesterséges intelligencia fékezhetetlen térnyerésének árnyékában a befektetők próbálják kitalálni, hogy melyik lehet a következő nagy sztori a tőzsdéken. Júliusban felhívtuk előfizetőink figyelmét egy részvényre, amelynek árfolyama azóta kilőtt: mintegy 80 százalékos profitra lehetett szert tenni alig 3 hónapot. Az emelkedést azonban nem csak a kedvező piaci hangulat hajtja, hanem komoly sztori is van a háttérben.

Tovább a cikkhez
Alig 3 hónap alatt 80 százalékot lehetett keresni ezzel a részvénnyel
Megosztás

Lefelé vette az irányt a magyar tőzsde

A BUX már 0,4 százalékos esésben van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkanhattak!

A Barrick Mining Fourmile projektje Nevadában akár évi 750 ezer uncia aranyat is termelhet, ami az évszázad legjelentősebb felfedezésévé teheti a lelőhelyet - közölte a Mining.

Tovább a cikkhez
Az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkanhattak!
Megosztás

Modernizálja gerinchálózatait a 4iG

A 4iG bejelentette, hogy lezárultak az IP-hálózati és DWDM átviteli gerinchálózatok modernizálására és egységesítésére kiírt meghívásos tenderek. A pályázatok során a cégcsoport tagjai – a D-Infrastruktúra Kft. (D-Infra) és a V-Hálózat Zrt. – választottak beszállítókat.  

Tovább a cikkhez
Modernizálja gerinchálózatait a 4iG
Megosztás

Egyre feljebb

A nyitás után a német DAX 0,1, a francia CAC 0,4 százalék pluszba emelkedett. A bankrészvények és a nagy iparvállalatok papírjai is jól teljesítenek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Kis plusz a magyar tőzsdén

Mérsékelt emelkedéssel indult a nap a magyar részvénypiacon, a BUX 0,1 százalékot emelkedett, a blue chipek közül a Richter megy az élen 0,6 százalékos emelkedéssel.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Háborúk? Dehogy, nem azok jelentik a legnagyobb kockázatot a tőzsdékre

A JPMorgan Asset Management szerint nagyobb veszélyt jelenthet a globális részvénypiacokra az, ha az AI-cégek csalódást keltő eredményeket közölnek, mint a geopolitikai feszültségek. Az AI-központú részvénypiaci rali ugyanis törékeny, és bármilyen visszaesés könnyen eladási hullámot indíthat el.

Tovább a cikkhez
Háborúk? Dehogy, nem azok jelentik a legnagyobb kockázatot a tőzsdékre
Megosztás

Váratlan döntés a japán jegybanktól: elkezdik eladni a kockázatos eszközöket

A Japán Jegybank a mai ülésén változatlanul hagyta az irányadó kamatot, ugyanakkor váratlanul bejelentette, hogy megkezdi kockázatos eszközeinek, köztük az ETF-eknek és REIT-eknek az értékesítését, írja a Reuters. A bejelentésre esik a japán részvénypiac.

Tovább a cikkhez
Váratlan döntés a japán jegybanktól: elkezdik eladni a kockázatos eszközöket
Megosztás

Kitart a rali a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,46 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,16 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,62 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,57 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,09 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,63 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,09 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,04 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban 1:30-kor Japán augusztusi inflációs adatát hozzák nyilvánosságra, majd reggel 8 órakor Németország közli az augusztusi termelői árindexet. A nap második felében a tőkepiaci kereskedést technikai jellegű események befolyásolják: életbe lép a CECE negyedéves indexátsúlyozása 17:30-kor, valamint az FTSE negyedéves átsúlyozása, amely éjféltől lép hatályba. Ezek az események várhatóan megnövelik a forgalmat a kereskedési nap végén.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 6,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 38,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 142,42 0,3% 0,1% 2,7% 8,5% 11,2% 66,8%
S&P 500 6 631,96 0,5% 0,7% 2,8% 12,8% 18,0% 99,8%
Nasdaq 24 454,89 1,0% 1,9% 3,1% 16,4% 26,4% 123,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 303,43 1,1% 2,1% 3,6% 13,6% 24,5% 93,9%
Hang Seng 26 544,85 -1,4% 1,8% 5,4% 32,3% 50,3% 8,5%
CSI 300 4 498,11 -1,2% -1,1% 6,1% 14,3% 41,9% -5,0%
Európai részvényindexek              
DAX 23 674,53 1,4% -0,1% -2,6% 18,9% 26,5% 80,5%
CAC 7 854,61 0,9% 0,4% -0,4% 6,4% 5,5% 57,8%
FTSE 9 228,11 0,2% -0,7% 0,8% 12,9% 11,8% 53,6%
FTSE MIB 42 307,81 0,8% -0,3% -0,8% 23,8% 25,7% 116,7%
IBEX 15 175,4 0,3% -1,0% -0,5% 30,9% 29,9% 119,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 634,75 0,3% -2,6% -5,6% 25,6% 36,9% 196,6%
ATX 4 635,87 1,3% -0,2% -3,0% 26,6% 28,6% 110,1%
PX 2 283,5 0,4% -0,5% -1,4% 29,7% 45,6% 161,4%
Magyar blue chipek              
OTP 28 890 1,0% -2,4% -5,9% 33,2% 55,5% 188,6%
Mol 2 796 -0,5% -3,9% -6,8% 2,4% 6,3% 71,5%
Richter 9 870 0,0% -2,9% -6,6% -5,1% -7,8% 49,3%
Magyar Telekom 1 852 -0,9% -0,9% -4,0% 45,4% 80,9% 400,5%
Nyersanyagok              
WTI 63,91 -0,8% 1,9% -0,9% -11,8% -11,1% 55,5%
Brent 68,01 0,0% 2,4% 2,0% -9,0% -7,6% 57,4%
Arany 3 639,65 -1,2% 0,2% 9,1% 38,6% 41,5% 86,2%
Devizák              
EURHUF 389,4250 -0,1% -0,6% -1,5% -5,3% -1,3% 8,1%
USDHUF 330,6938 0,5% -1,0% -2,4% -16,8% -6,8% 8,9%
GBPHUF 447,9800 -0,4% -1,1% -2,0% -10,0% -4,4% 14,0%
EURUSD 1,1776 -0,6% 0,4% 1,0% 13,7% 5,9% -0,7%
USDJPY 146,3450 0,0% -0,6% -1,1% -6,9% 3,1% 40,3%
GBPUSD 1,3553 -0,8% 0,0% 0,3% 8,2% 2,6% 4,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 117 125 0,6% 1,4% 0,7% 24,1% 89,7% 971,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,09 1,2% 2,3% -5,3% -10,5% 10,5% 490,4%
10 éves német állampapírhozam 2,67 1,4% 2,3% -2,3% 13,1% 25,8% -653,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,92 -1,0% -3,1% -1,7% 4,5% 10,0% 183,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Mi az, hogy nem gyengül a dollár?

Kiváló külön alkut üthet nyélbe az európai nagyhatalom Donald Trumppal

Németország 1000 milliárd eurós ígéretét csodaszámba veszik, de csalfa remény lehet

Címlapkép forrása: loveguli

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Parque_Catefica_Portugal_Iberdrola
Üzlet
Itt a bejelentés: Európa egyik legnagyobb energiaóriása kivonul Magyarországról
Pénzcentrum
Óriási katasztrófára derült fény: milliókat érint a dolog, ezt 100 év is kevés helyrehozni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility