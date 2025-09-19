NIS2: lecsap az asztalra a hatóság, büntetéseket helyeztek kilátásba

A közlemény emlékeztet, a 2025. május 31-től módosult, Magyarország Kiberbiztonsági törvény (2024. évi LXIX. törvény) értelmében azon szervezetek, melyek a törvény alapján kiberbiztonsági audit lefolytatására kötelezettek és 2025. január 1-je előtt kezdték meg működésüket,
a kiberbiztonsági auditra vonatkozó kötelezettségüket legkésőbb 2026. június 30-ig kötelesek teljesíteni.
A megfelelő auditori kapacitások biztosításának és optimális kihasználásának érdekében azonban új kötelezettségként jelent meg, hogy az érintett szervezeteknek az SZTFH honlapján feltüntetett auditorok közül általuk választottal
2025. augusztus 31-ig szerződést kellett kötniük a kiberbiztonsági audit lefolytatására vonatkozóan.
Az SZTFH február óta folyamatosan nyomon követte az auditori szerződések számának alakulását. Az adatok alapján indokolttá vált a hatóság fellépése, így a szerződéskötési határidőre vonatkozóan minden, a kiberbiztonsági auditban érintett szervezetet személyre szóló küldeményben emlékeztették a jogszabályokban előírt feladataira.
Emellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen indított kampányban hívták fel a figyelmet a határidők közelségére. Az SZTFH úhgy értékelte, hogy ennek eredményeként az auditorok által közölt júliusi adatokhoz képest az augusztusi adatokban hatalmas növekedés következett be.
Összességében megállapítható, hogy csak augusztus hónapban közel ugyanannyi szerződést kötöttek az érintett szervezetek, mint előtte egész évben összesen. Ugyanakkor leszögezték, hogy még mindig nem jelenthetjük ki, hogy minden érintett eleget tett volna kötelezettségének.
A hatóág azt üzente a piacnak, hogy figyelemmel kísérik a kiberbiztonsági kötelezettségek teljesítését, ennek érdekében 2025. szeptember 15-től megkezdik az ellenőrzéseket, amelyek során elsősorban
a hatósághoz történő nyilvántartásba vételi, valamint auditszerződés-kötési kötelezettségüket nem teljesítő kötelezettek kiszűrésére és szankcionálására helyezik a hangsúlyt.
Az érintett szervezetek együttműködését kérik - hangsúlyozta közleményében az SZTFH.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagyon veszélyes tárgyat találtak, több ezer embert kell evakuálni Németországban
A szovjetek „hagyták ott” a második világháborúban.
Beperlik a Deutsche Bank vezérigazgatóját - Azt állítják, tönkretette egyesek karrierjét
A bank teljesen megalapozatlannak tartja a követelést.
Elküldi dolgozóinak ötödét és az AI-ra fogad a világ egyik legangyobb technológiai befektetője
AI-birodalmat húznak fel.
Drónfalat emelhetnek az EU keleti végeire: Ukrajnával egyeztetnek a védelmi miniszterek
Az EU védelmi biztosa mihamarabb valóra váltaná a tervet.
Háborúk? Dehogy, nem azok jelentik a legnagyobb kockázatot a tőzsdékre
Elég egy rossz gyorsjelentés, és borulhat minden.
Csaknem 5 millió forintért vacsorázott valaki ezzel a bankvezérrel
Jótékonysági célra ajánlották fel az összeget.
Donald Trump: "nem a legjobb dolog", amikor európai országok veszik az orosz olajat
Akkor jöhet el a béke, ha csökken az olaj ára?
Új várakozásokkal állt elő a Deutsche Bank, mellélőttek az elemzők
Az egyik üzletág jobban, a másik rosszabbul teljesít a vártnál.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Az MNB adatai alapján júliusban összesen 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzint
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod