NIS2: lecsap az asztalra a hatóság, büntetéseket helyeztek kilátásba

A közlemény emlékeztet, a 2025. május 31-től módosult, Magyarország Kiberbiztonsági törvény (2024. évi LXIX. törvény) értelmében azon szervezetek, melyek a törvény alapján kiberbiztonsági audit lefolytatására kötelezettek és 2025. január 1-je előtt kezdték meg működésüket,

a kiberbiztonsági auditra vonatkozó kötelezettségüket legkésőbb 2026. június 30-ig kötelesek teljesíteni.

A megfelelő auditori kapacitások biztosításának és optimális kihasználásának érdekében azonban új kötelezettségként jelent meg, hogy az érintett szervezeteknek az SZTFH honlapján feltüntetett auditorok közül általuk választottal

2025. augusztus 31-ig szerződést kellett kötniük a kiberbiztonsági audit lefolytatására vonatkozóan.

Az SZTFH február óta folyamatosan nyomon követte az auditori szerződések számának alakulását. Az adatok alapján indokolttá vált a hatóság fellépése, így a szerződéskötési határidőre vonatkozóan minden, a kiberbiztonsági auditban érintett szervezetet személyre szóló küldeményben emlékeztették a jogszabályokban előírt feladataira.

Emellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen indított kampányban hívták fel a figyelmet a határidők közelségére. Az SZTFH úhgy értékelte, hogy ennek eredményeként az auditorok által közölt júliusi adatokhoz képest az augusztusi adatokban hatalmas növekedés következett be.

Összességében megállapítható, hogy csak augusztus hónapban közel ugyanannyi szerződést kötöttek az érintett szervezetek, mint előtte egész évben összesen. Ugyanakkor leszögezték, hogy még mindig nem jelenthetjük ki, hogy minden érintett eleget tett volna kötelezettségének.

A hatóág azt üzente a piacnak, hogy figyelemmel kísérik a kiberbiztonsági kötelezettségek teljesítését, ennek érdekében 2025. szeptember 15-től megkezdik az ellenőrzéseket, amelyek során elsősorban

a hatósághoz történő nyilvántartásba vételi, valamint auditszerződés-kötési kötelezettségüket nem teljesítő kötelezettek kiszűrésére és szankcionálására helyezik a hangsúlyt.

Az érintett szervezetek együttműködését kérik - hangsúlyozta közleményében az SZTFH.

