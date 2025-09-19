Újabb kínai autómárka érkezett Magyarországra

Az Xpeng hivatalosan is megérkezett Magyarországra, az értékesítés három modellel indul.

A márka ezzel egyidőben 3 piacon, a magyar mellett a horvát és a szlovén piacon vezeti be modelljeit, ahol – Magyarországhoz hasonlóan – az AutoWallis és a Salvador Caetano vegyesvállalata látja el az importőri feladatokat.

Az értékesítés három modellel indul idén ősszel: a P7, a G6 és a G9 modellek elsőként a budapesti és a ljubljanai pop-up store-okban válnak elérhetővé a vásárlók számára októberben.

Xpeng G6

A G6 a kategóriájában a leggyorsabban tölthető elektromos SUV, amely 10%-ról 80%-ra mindössze 12 perc alatt képes feltölteni, köszönhetően a 451 kW-os maximális töltési teljesítménynek és a teljes járműre kiterjedő 800 V-os architektúrának.

Xpeng G9

A G9 a márka prémium kategóriás zászlóshajója. A modell kategóriaelső töltési sebességet kínál, valamint az XPENG legfejlettebb autonóm vezetési rendszereivel érkezik, ezzel új mércét állítva a biztonság és a kényelem tekintetében.

Xpeng P7

A P7 a márka tisztán elektromos szedánja, a modell elegáns formavilágával, sportos teljesítményével és fejlett intelligens funkcióival világszerte a márka egyik legismertebb típusává vált. Hamarosan érkezik az új generációs verziója: a P7

A 2014-ben alapított Xpeng egy Kínában született, mesterséges intelligencia-vezérelt mobilitási vállalat, amely intelligens elektromos járművek tervezésével, fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik a technológiára nyitott vásárlók növekvő táborának. A mesterséges intelligencia gyors fejlődésével az Xpeng célja, hogy globális vezetővé váljon az MI-alapú mobilitásban; küldetése pedig az okos elektromosautó-forradalom élére állni élvonalbeli technológiával, a jövő mobilitásának formálásáért.

Az Xpeng házon belül fejleszti fejlett vezetéstámogató rendszerét (ADAS) és intelligens fedélzeti operációs rendszerét, valamint a jármű kulcsfontosságú rendszereit, mint a hajtáslánc és az elektromos/elektronikai architektúra (EEA). Székhelye Kantonban található, kulcsirodái többek között Pekingben, Sanghajban, a Szilícium-völgyben és Amszterdamban működnek. Intelligens elektromos járműveit elsősorban Zhaoqing és Guangzhou gyáraiban készíti. Az Xpeng a New York-i tőzsdén és a Hongkongi Tőzsdén is jegyzett.