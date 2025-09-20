Egyszerűen megőrülnek az oroszok az új iPhone-ért

Jelentős érdeklődés mutatkozik Oroszországban az új iPhone 17 iránt. A Restore: kiskereskedelmi lánc 66%-os előrendelés-növekedésről számolt be, annak ellenére, hogy az Apple 2022-ben kivonult az orosz piacról - írja a Reuters.

Az orosz viszonteladók szombaton mutatták be az Apple új iPhone 17 készülékeit üzleteikben, miközben a Restore: jelentős növekedést tapasztalt az előrendelések terén az előző évhez képest.

Az Apple okostelefonok iránti erős kereslet azt jelzi, hogy

a népszerű termékek iránti fogyasztói igény még nem csökkent az oroszországi gazdasági lassulás ellenére sem,

bár jelenleg húszéves csúcson vannak a kamatlábak, és meghaladja a 4000 milliárd rubelt a költségvetési hiány.

Az iPhone-ok népszerűsége annak ellenére töretlen Oroszországban, hogy az Apple 2022-ben, az ukrajnai orosz invázió elindulása után leállította a közvetlen értékesítést, és felfüggesztette olyan szolgáltatásait, mint az Apple Pay, ráadásul az iPhone-ok jóval drágábban kaphatók itt, mint a nyugati piacokon. Az alapszintű 256 GB-os iPhone 17 ára 119 990 rubel a Restore: online áruházában, ami mintegy 57%-kal magasabb az amerikai kiskereskedelmi árnál és 29%-kal a nagy-britanniainál.

Idén 66%-kal több előrendelésünk van, mint tavaly

- nyilatkozta Lyudmila Semushina, az Inventive Retail Group PR-igazgatója, egyúttal a Restore: technológiai kiskereskedő tulajdonosa. Az amerikai technológiai óriás ezen a héten globálisan is bemutatta az iPhone 17 termékcsaládot új dizájnt, frissített kamerákkal és az új Air modellel.

Az Apple volt a vezető okostelefon-márka az értékesítési bevétel alapján Oroszországban 2024-ben az M.Video Eldorado kiskereskedő adatai szerint, darabszámban viszont a kínai Xiaomi állt az első helyen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images