Kútba eshet a Generali nagy terve, sokat elárul egy most kötött megállapodás
Portfolio
Az olasz Generali biztosító és a francia BPCE bank megállapodott, hogy eltörlik az 50 millió eurós "felbontási díjat", amely akkor lépne életbe, ha vagyonkezelési üzletágaik tervezett egyesítése meghiúsulna - írja a Reuters. Hónapok óta azon dolgozik a két cég, hogy létrehozza Európa legnagyobb bevételű vagyonkezelőjét, ám szemmel láthatóan egyre kisebb eséllyel.

A Generali Investment Holding és a BPCE Natixis nevű vagyonkezelőjének összeolvadását erősen ellenzik a Generali legnagyobb részvényesei, és aggodalmat keltett az olasz kormányban is, amely arra az olaszok megtakarításait belföldön fektessék be.

Bár a tárgyalások még folynak a felek között, az egyik forrás szerint

a megállapodás létrejöttének esélye rendkívül alacsony

arra, hogy a terveknek megfelelően tető alá hozzá az olasz biztosító és a francia bank Európa legnagyobb bevételű vagyonkezelőjét. A Generali részvényesi szerkezetében bekövetkezett változások tovább erősítették az ügylettel szembeni ellenállást.

A felbontási díj eltörlése megkönnyítené a cégek számára, hogy visszalépjenek a megállapodástól.

Philippe Donnet, a Generali vezérigazgatója áprilisban kijelentette, hogy nem száll szembe a kormánnyal az ügylet kapcsán, ha Róma ellenállása továbbra is fennáll.

Olaszország különleges jogkörökkel rendelkezik az ország számára stratégiainak minősített eszközöket érintő ügyletek megakadályozására. Az egyik forrás szerint a BPCE óvatos a Róma által szabható feltételekkel kapcsolatban, miután látta, milyen feltételeket szabott a kormány az UniCredit Banco BPM-ért tett, azóta meghiúsult ajánlatára.

A Generali legnagyobb részvényese az olasz Mediobanca, amelyet a néhai Ray-Ban milliárdos, Leonardo Del Vecchio örökösei követnek a Delfin holdingtársaságon keresztül, valamint Francesco Gaetano Caltagirone építőipari mágnás. Mind a Delfin, mind Caltagirone nyíltan bírálta a Natixis-tranzakciót.

Ez a két befektető most hatékony ellenőrzést szerzett a Mediobanca felett, miután azt átvette a Monte dei Paschi di Siena, egy állami támogatású bank, amelyben a Delfin és Caltagirone a két fő részvényes.

A Delfin és Caltagirone, akik a Monte dei Paschi-ügylet előtt is a Mediobanca hosszú távú részvényesei voltak, korábban nézeteltérésbe kerültek Alberto Nagel Mediobanca-vezérigazgatóval a bank stratégiája miatt. Nagel csütörtökön lemondott, miután a Mediobanca teljes igazgatósága távozott a Monte dei Paschi általi felvásárlást követően.

