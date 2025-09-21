Még mindig nagy a káosz a reptereken a titokzatos hackertámadás után

Pénteken hackertámadás érte a Collins Aerospace bejelentkezési és beszállási rendszereit, ami jelentős fennakadásokat okozott több európai repülőtéren, köztük a londoni Heathrow-n, Berlinben és Brüsszelben.
Míg Berlinben és a Heathrown vasárnapra enyhült a helyzet, Brüsszelben továbbra is komoly problémák vannak. A brüsszeli repülőtér szóvivője szerint a Collins Aerospace még nem tudott biztonságos, frissített szoftververziót biztosítani a teljes működés helyreállításához, ezért a repülőtér a hétfői járatok felének törlését kérte a légitársaságoktól.
Brüsszelben vasárnap a tervezett 257 induló járatból 50-et töröltek
Szombaton a 234 tervezett járatból 25-öt kellett törölni.
Az RTX tulajdonában lévő Collins Aerospace szombaton közölte, hogy dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán, és a fennakadások enyhíthetők manuális bejelentkezési műveletekkel. A cég szerint a támadás a több légitársaság által használt MUSE szoftvert érintette.
A berlini Brandenburg repülőtér vasárnap közölte, hogy bár még vannak problémák, de a manuális megoldások működnek. A Heathrow szintén jelezte, hogy folyamatban van a helyreállítás, és a "járatok túlnyomó többsége továbbra is közlekedik".
A Cirium légiközlekedési adatszolgáltató elemzése szerint a késések mértéke a Heathrow-n "alacsony", Berlinben "mérsékelt", míg Brüsszelben "jelentős" volt.
A regionális szabályozó hatóságok vizsgálják a hackertámadás forrását, amely a legújabb egy sor olyan támadás közül, amelyek különböző szektorokat érintettek az egészségügytől az autóiparig.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
