Még mindig nagy a káosz a reptereken a titokzatos hackertámadás után
Portfolio
Pénteken hackertámadás érte Európa legnagyobb repülőtereit, a káoszt még nem sikerült maradéktalanul felszámolni: Brüsszelben a hétfői járatok felét törölni kell, míg Berlinben és a Heathrown vasárnapra enyhült a helyzet - tudósított a Reuters.

Pénteken hackertámadás érte a Collins Aerospace bejelentkezési és beszállási rendszereit, ami jelentős fennakadásokat okozott több európai repülőtéren, köztük a londoni Heathrow-n, Berlinben és Brüsszelben.

Míg Berlinben és a Heathrown vasárnapra enyhült a helyzet, Brüsszelben továbbra is komoly problémák vannak. A brüsszeli repülőtér szóvivője szerint a Collins Aerospace még nem tudott biztonságos, frissített szoftververziót biztosítani a teljes működés helyreállításához, ezért a repülőtér a hétfői járatok felének törlését kérte a légitársaságoktól.

Brüsszelben vasárnap a tervezett 257 induló járatból 50-et töröltek

Szombaton a 234 tervezett járatból 25-öt kellett törölni.

Az RTX tulajdonában lévő Collins Aerospace szombaton közölte, hogy dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán, és a fennakadások enyhíthetők manuális bejelentkezési műveletekkel. A cég szerint a támadás a több légitársaság által használt MUSE szoftvert érintette.

A berlini Brandenburg repülőtér vasárnap közölte, hogy bár még vannak problémák, de a manuális megoldások működnek. A Heathrow szintén jelezte, hogy folyamatban van a helyreállítás, és a "járatok túlnyomó többsége továbbra is közlekedik".

A Cirium légiközlekedési adatszolgáltató elemzése szerint a késések mértéke a Heathrow-n "alacsony", Berlinben "mérsékelt", míg Brüsszelben "jelentős" volt.

A regionális szabályozó hatóságok vizsgálják a hackertámadás forrását, amely a legújabb egy sor olyan támadás közül, amelyek különböző szektorokat érintettek az egészségügytől az autóiparig.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

