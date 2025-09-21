  • Megjelenítés
Sokáig csak testépítők szedték, ám váratlan jó hatása lehet az agyra egy népszerű étrendkiegészítőnek
Sokáig csak testépítők szedték, ám váratlan jó hatása lehet az agyra egy népszerű étrendkiegészítőnek

A kreatint, amely eredetileg testépítők és sportolók teljesítménynövelő kiegészítője volt, ma már egyre többen használják a kognitív funkciók javítására is. A természetes vegyület nemcsak az izomteljesítményt fokozhatja, hanem potenciálisan segíthet a memória, a hangulat és a koncentráció javításában is - írja a BBC.
A kreatin, ez a fehér por, amely egykor csak a testépítők és sportolók körében volt népszerű az 1990-es években, mára már a negyvenes éveikben járó nők konyhaszekrényeibe is bekerült. A világ egyik legjobban kutatott étrend-kiegészítőjéről van szó, amelyről az elmúlt évtizedekben több ezer tanulmány készült, értékelve az izomtömeg és az általános erőnlét növelésére gyakorolt hatását.

A kreatin annyira elterjedtté vált, hogy ha nem használod, úgy érezheted, lemaradsz valamiről

- mondja Dr. Henry Chung, az Essexi Egyetem sport- és mozgástudományi előadója.

Az elitsportból átkerült a hétköznapi használatba. Ma már nem az a kérdés, hogy szedjük-e, hanem hogy mikor - edzés előtt vagy után? Naponta? Mennyit? Milyen formában a legjobb? Por, tabletta vagy gumicukor?

A kreatin egy természetesen előforduló vegyület, amely az izmainkban tárolódik, és segíti a sejteket az energiatermelésben. Kulcsfontosságú összetevője az ATP-CP rendszernek, a testünk leggyorsabb, legerőteljesebb energiarendszerének. Ez biztosítja az első 10-20 másodpercnyi energiát a nagy intenzitású edzések során - gyors, erőteljes energialöketet adva. A kutatások szerint a kreatin-kiegészítés javíthatja a teljesítményt a súlyemeléstől kezdve a sprintfutásig.

Az edzőtermen kívül egyre több, bár még viszonylag korlátozott bizonyíték utal arra, hogy a

rövidtávú memóriát, a hangulatot és a koncentrációt is javíthatja.

Segíthet-e ez a kiegészítő a gondolkodásban, az emlékezésben és a reagálásban? És sokak számára fontos kérdés: segíthet-e az agyi köd eloszlatásában, amely a tiszta gondolkodás, a mondatalkotás és az egyszerű dolgok megjegyzésének nehézségét jelenti?

Trevor McMorris professzor emeritus, aki több mint 40 éve dolgozik a területen, számos tanulmányt végzett a kreatin-kiegészítéssel kapcsolatban. Szerinte a perimenopauzális agyi köd hasonló hatással lehet, mint az alváshiány, és kutatásai azt mutatják, hogy a kreatin nagy dózisban enyhítheti a kevés alvás hatásait. Amikor az emberek kreatint szednek, az agy - az izmokhoz hasonlóan - növelheti a kreatin-készleteit, ami segíthet javítani a memóriát és az információfeldolgozási képességet.

A szakértők szerint azonban nem mindenkinél működik. McMorris professzor legújabb kutatásai azt sugallják, hogy az embereknek bizonyos szintű stressz alatt kell állniuk - például alváshiányban szenvedniük vagy nem elegendő kreatint fogyasztaniuk az étrendjükben - ahhoz, hogy különbséget tegyen. A szakértők szerint ez egy "izgalmas időszak" ebben a kutatási irányban, de több vizsgálatra van szükség.

Lucy Upton dietetikus figyelmeztet, hogy a kreatin népszerűségének növekedésével több mellékhatást is tapasztalhatunk. "Bár kiterjedt kutatások állnak rendelkezésre, ezek kontrollált környezetben zajlottak. Most figyelembe kell vennünk a testméretek, adagok és esetleges meglévő betegségek változatosságát." A jelenleg ismert mellékhatások közé tartozik a gyomorpanaszok, izomgörcsök és puffadás kockázata. A vesebetegségben szenvedőknek orvossal kell konzultálniuk a szedése előtt.

Dr. Chung szerint az egészséges felnőttek számára nem ártalmas "kipróbálni", de hozzáteszi, hogy az eredmények általában "minimális nyereséget" jelentenek, és "semmiképpen sem csodaszer".

