Trump feltételt szabott a békéért, visszaszólt az egyik vezető európai hatalom
Emmanuel Macron szerint az Európai Unió Oroszországból származó energiaimportja már csak "marginális jelentőségű". A francia elnök Donald Trump azon felvetésére reagált, hogy az EU-nak csökkentenie kellene orosz függőségét, ha azt szeretné, hogy az USA fokozza a nyomást Moszkvára az ukrajnai háború befejezése érdekében - közölte a Bloomberg.

Ez ma már nem meghatározó tényező.Több mint 80%-kal csökkentettük az olaj- és gázfogyasztást

- nyilatkozta Macron a CBS Face the Nation vasárnapi adásában.

Az amerikai elnök a múlt héten többször is felszólította az európai szövetségeseket, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával, jelezve, hogy további intézkedéseket fontolgatna Oroszország ellen,

de nem akkor, amikor azok, akikért harcolok, olajat vásárolnak Oroszországtól.

Az egyik amerikai javaslat akár 100%-os másodlagos vámok bevezetését szorgalmazza a Kínából és Indiából származó árukra, valamint egyéb kereskedelmi korlátozásokat, amelyek célja az orosz energia áramlásának visszaszorítása és a kettős felhasználású technológiák Oroszországba történő átadásának megakadályozása.

Bár az EU egésze csökkentette az orosz energiaimportot Vlagyimir Putyin 2022-es ukrajnai inváziója óta, néhány tagország továbbra is erősen függ tőle. Szlovákia és Magyarország jelezte, hogy ellenállnak Trump nyomásának az orosz olajimport csökkentésére, amíg az EU nem talál megfelelő alternatívákat.

Az EU már elfogadott egy tilalmat, amely jövő évtől megtiltja az orosz nyersolajból finomított kőolajtermékek importját, és a blokk jelenleg az orosz cseppfolyósított földgáz 2027-től történő importtilalmáról tárgyal.

Arra a kérdésre, hogy támogatja-e további szankciók vagy vámok bevezetését Oroszországgal szemben, Macron elismerte, hogy "ez nem csak rajtam múlik", de hozzátette: "Ha csak rajtam múlna, akkor holnap."

Európában egyre nagyobb lendületet kap a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására, Macron ezzel kapcsolatban óvatosan fogalmazott:

A befagyasztott eszközökkel kapcsolatban mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy betartsuk a nemzetközi szabályokat. És ilyen helyzetben sem lehet lefoglalni a központi bank eszközeit.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke e hónapban azt javasolta, hogy a pénzeszközöket fel lehetne használni egy "jóvátételi kölcsön" nyújtására Ukrajna számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

