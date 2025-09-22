A Masterplast a sztár a magyar tőzsdén

Eséssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,5 százalékkal került lejjebb, így jelenleg 99 615 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Richter árfolyama 0,7 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos mínuszban áll, a Mol árfolyama 1,1 százalékot esett. Míg az OTP árfolyama 1,1 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Masterplast és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a Rába és a PannErgy indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A Masterplast annak köszönhetően emelkedik így, hogy nagy értékű, 18 milliárd forintos szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról, aminek nyomán egy átfogó szigetelési programot indít a cég Magyarországon.
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol,
de a Masterplast és a Richter is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
