Alig indult el a kereskedés, máris kilőtt egy magyar részvény!

Nagy értékű, 18 milliárd forintos szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról, aminek nyomán egy átfogó szigetelési programot indít a cég Magyarországon. A megállapodásról és a programról árult el részleteket a Portfolio.hu-nak adott interjúban Tibor Dávid, a Masterplast elnöke. Tibor Dávid beszélt arról is, hogy milyen állapotban van most a hazai építőipar és a lakáspiac, hogy mikor várható a vállalatnál az eredményességi fordulat és hogy miből tudja teljesíteni idei kötvénykötelezettségeit a Masterplast.