Hackertámadást leplezett le az egyik legnagyobb autógyártó csoport a rendszerében
Portfolio
A Stellantis eddig nem detektált illetéktelen hozzáférést fedezett fel egy harmadik fél által üzemeltetett platformon, amely az észak-amerikai ügyfélszolgálati műveleteit támogatja. A csalásokról és a kiberbiztonságról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Az autógyártó vasárnapi közleménye szerint a jelenleg is vizsgálat alatt álló incidens során csak alapvető kapcsolattartási adatok kerültek nyilvánosságra, pénzügyi részletek vagy érzékeny személyes adatok nem szivárogtak ki. A vállalat nem közölte, hány ügyfelet érintett az eset.

A felfedezést követően azonnal aktiváltuk az incidenskezelési protokolljainkat, és közvetlenül tájékoztatjuk az érintett ügyfeleket

- közölte a Chrysler anyavállalata.

A Stellantis tájékoztatta a hatóságokat, és arra kérte ügyfeleit, hogy legyenek éberek a lehetséges adathalász kísérletekkel szemben.

Az autógyártók világszerte számos kibertámadást és adatszivárgást jelentettek az elmúlt hónapokban. Korábban a Jaguar Land Rover brit luxusautó-gyártó közölte, hogy egy kiberbiztonsági incidens súlyosan megzavarta kiskereskedelmi és gyártási tevékenységét, ami miatt gyárait szeptember 24-ig zárva kellett tartania.

Forrás: Reuters

