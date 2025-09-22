Ingyen adja a szigetelőanyagot a Masterplast - Új program indul

Nagy értékű, 18 milliárd forintos szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról, aminek nyomán egy átfogó szigetelési programot indít a cég Magyarországon. A megállapodásról és a programról árult el részleteket a Portfolio.hu-nak adott interjúban Tibor Dávid, a Masterplast elnöke. Tibor Dávid beszélt arról is, hogy milyen állapotban van most a hazai építőipar és a lakáspiac, hogy mikor várható a vállalatnál az eredményességi fordulat és hogy miből tudja teljesíteni idei kötvénykötelezettségeit a Masterplast.

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A pénteki tőzsdezárás után jelentette be a Masterplast, hogy egy 18 milliárd forint keretösszegű hosszútávú szerződést kötött az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítások szállítására. Mit jelent ez pontosan a cégnek?

Ez egy hosszútávú szállítási keretszerződés, ami a maga nemében rendkívüli jelentőségű, az eddigi legnagyobb értékű üzleti megállapodásunk. Ez közvetlenül is jelentős többletbevételt hoz a cégnek, hiszen magát a HEM-et értékesítjük, amelynek van egy jól kalkulálható eredménytartalma. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy az egész EKR/HEM (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) piaca óriási lehetőségeket nyit meg számunkra, mint építőanyag-gyártó vállalat számára. Az EKR szabályozás lényege, hogy Magyarországnak 2030-ra az EU-s előírások szerint meghatározott mértékű hitelesített energiamegtakarítást kell teljesítenie, illetve karbonkibocsátását is csökkentenie kell. A kötelezettségeket idén egy júniusi törvénymódosítás tovább emelte, így az olyan szereplők, mint az MVM, vagy más energiakereskedők, jóval nagyobb energiamegtakarítási kvótáknak kell megfeleljenek. Ez többlet piaci igényt generál, várhatóan erősen megnöveli az építőanyagok iránti keresletet. A rendszer „orrnehéz”: a magasabb kötelezettségek főként idén, jövőre és 2027-ben jelentkeznek, tehát a szállításaink jelentős részét az időszak elején kell teljesítenünk.

Mindez lehetővé tesz számunkra egy teljesen új megközelítést: elindítottunk egy olyan szigetelési programot, amelyben a teljes homlokzati hőszigetelő rendszer minden elemét – ragasztót/ágyazót, szigetelőanyagot, üveghálót, vakolatalapozót és vakolatot – a HEM-ek értékéből finanszírozva ingyen biztosítjuk. A lakossági ügyfeleknek így csupán a kivitelezés munkadíját kell kifizetniük, az anyagköltség nulla. Az új program ráadásul kombinálható a már működő ingyenes padlásfödém-szigetelési programmal. Ez a konstrukció számunkra nemcsak óriási üzleti lehetőséget jelent, hanem azonnali, már az idei őszt meghatározó áttörést – valódi game changer a piacon.

Mekkora az érdeklődés a programra?

Az érdeklődés rendkívül erős: az első tíz napban már több mint ezren regisztráltak a Hungarocell Felújítási Programra. Ilyen lehetőség eddig nem létezett, hiszen most először tudjuk a teljes homlokzati hőszigetelő anyagcsomagot ingyenesen biztosítani a résztvevőknek. Ráadásul nincs szükség pályázatra vagy bonyolult elbírálási folyamatra – elég a weboldalon regisztrálni, és aki megfelel az objektív feltételeknek, az az építőanyag kereskedő partnereinken keresztül automatikusan jogosulttá válik a programban való részvételre. A konstrukció kifejezetten a még szigeteletlen családi házak tulajdonosainak szól, új építésű ingatlanok és társasházak esetében nem vehető igénybe.

Ha a nagyságrendeket akarjuk érzékeltetni, mekkora hatású programról van szó?

Ez egy olyan program, amelyben minden szereplő nyer: a magánszemély ingyen jut korszerű hőszigeteléshez, a hazai vállalatoknak új megrendeléseket generál, miközben az állam is jól jár, hiszen gazdaságélénkítő hatása mellett éppen a leginkább rászoruló háztartások rezsiterheit csökkenti. Kevesebb gázt, kevesebb tűzifát kell felhasználniuk, ami különösen fontos, mivel a rezsivédelem miatt a gázár támogatott, tehát az államnak is megtakarítást jelent. Ha a teljes magyar családi ház-állományt sikerülne megfelelően leszigetelni – beleértve a nyílászárókat, a homlokzatot és a födémet, ezt együtt termikus buroknak hívjuk –, akkor éves szinten mintegy egymilliárd köbméter gázt lehetne megtakarítani az ÉVOSZ becslései szerint. Ez nemcsak az érintett háztartásoknak jelentene jelentős segítséget, hanem nemzetgazdasági szinten is komoly tétel. A most elindult, HEM által finanszírozott ingyenes vagy részben ingyenes szigetelési programok ennek az átfogó célnak az eléréséhez vezető első kézzelfogható lépések.

A Masterplast pontosan hogyan profitál ebből?

A HEM-ek értéke fedezi a kiadott termékek árát tisztességes kereskedelmi árrés mellett, számunkra tehát ez gyakorlatilag olyan, mintha értékesítenénk a termékeinket. Így biztosítja, hogy termelésünk egy része jól előre kalkulálható legyen. Emellett az ajánlat a lakosság számára is rendkívül vonzó, ami lehetőséget ad arra, hogy piaci részesedésünket tovább növeljük. A programnak köszönhetően nő a kereslet, így gyártóegységeink folyamatosan magas kihasználtsággal működhetnek, ami érezhetően javítja a hatékonyságot és az eredményességet.

A program egy olyan időszakban indult, amikor a piacon egyébként is végbemegy egy organikus pozitív regenerálódás. Érezzük, hogy egyaránt javul az európai és a hazai kereslet is. A közelmúltban átadott új lakások nagy részét már értékesítették, így a fejlesztők új projekteket indítanak, és az Otthon Start program jelentős friss tőkét hoz a rendszerbe. Ha valaki elad egy használt ingatlant 50-60-70 millió forintért, akkor az a pénz az esetek többségében egy másik ingatlanban köt ki. Elindult egy egészséges pezsgés, ami látszik már az Otthon Start program első számaiból, így sok friss pénz érkezik meg a lakáspiacra, ami a fejlesztők kedvét is erősíti új projektek elindítására. Emellett fut a Lakhatási Tőkeprogram is, amely szintén a kínálatot hivatott megteremteni, mérsékelve az árak túlzott emelkedését. Összességében most több kedvező tényező találkozik: a természetes piaci élénkülés, a kormány által elindított lakossági programok és a növekvő fejlesztői aktivitás. Ezek a tényezők az egysúlyt sem borítják fel, sem hiány, sem jelentős drágulás nem várható, ezt szeretném leszögezni.

Mindezen trendek alapján reális várakozásunk, hogy az év utolsó negyedévében egy markáns eredményességi fordulat következhet be a Masterplast számaiban.

A Masterplast számára ez jó hír, de mi a helyzet az építőiparral általánosságban? Látszólag egyre messzebb és messzebb tolódott a fellendülés az építőiparban, ami nagyban megkeserítette a cég életét az utóbbi években. Jön már a várva várt fordulat?

Úgy tűnik, véget ér a három éve tartó európai szintű lejtmenet: az európai rendelésállományok most már jóval magasabbak a tavalyi és a tavalyelőtti szinteknél. A visszaesés idején gyorsan alkalmazkodtunk, a kapacitásainkat lecsökkentettük, ahogy más gyártók is, most viszont szeptember elejére ugyanolyan gyorsan fel is tudtuk tölteni őket – így teljesen más szezon előtt állunk. Egy építőanyag-gyártó eredményessége alapvetően a kapacitáskihasználtságtól függ, ebből a szempontból pedig kifejezetten ígéretes ősz elé nézünk, az év utolsó negyedében erőteljes mennyiségi növekedést várunk. A fellendülés európai oldala már körvonalazódik: a kamatszintek csökkenése konjunkturális fordulatot hoz. Magyarországon pedig azok a programok, amelyek az új lakások építését vagy általában a lakáspiacot élénkítik – kiemelten az Otthon Start –, adhatják meg a szükséges erőt. A meglévő felújítási programoknál látunk még hiányt, azokat érdemes lenne akár lecserélni, vagy egyszerűsíteni és egybegyúrni, ami remélhetőleg még ebben az évben vagy jövő év elejétől megtörténik. Eközben a hitelesített energiamegtakarításokra épülő felújítási programok már szeptember második felétől teljes erővel futnak, és érezhetően húzzák a piacot. Az tisztán látszik, hogy a lakásépítési és felújítási piac erős konjunktúra felé tart, de az építőipar egészében ennél borúsabb a kép.

Számos nemzetközi piacon jelen van a Masterplast, de továbbra is messze Magyarország a legnagyobb bevételű piaca, ami pedig igencsak ki van téve az állami támogatásoknak. Mennyire tekinthető sikeresnek így a külföldi terjeszkedési stratégia, vannak-e törekvések a külföldi tevékenység felpörgetésére, hogy csökkentse a függőséget a magyarországi tevékenységtől?

Jelenleg a magyar piac az árbevételünk mintegy harmadát adja, vagyis továbbra is a legnagyobb és legfontosabb piacunk, de azért összességében a bevételeink kétharmada a nemzetközi működésünkből jön. Lakosságarányosan valószínűleg mindig itthon leszünk a legerősebbek, ugyanakkor hosszú távon bízom abban, hogy olyan nagyobb országok, mint Románia, Lengyelország vagy Ukrajna – ahol szintén stabil és erős pozíciókkal rendelkezünk – fokozatosan megközelíthetik a magyar piac sikerét. Ugyanez igaz a két számunkra legfontosabb nyugat-európai országra, Olaszországra és Németországra is, ahol szintén jelentős növekedési potenciált látunk. A magyar piacról sem szabad lemondani, hiszen széles körű társadalmi és politikai konszenzus van abban, hogy szükség van megfizethető lakhatásra. Ezt hangsúlyozza a fővárosi vezetés, a nagyvárosok és a kormányzat is. Bízom benne, hogy ez a szemlélet tartós lesz, politikai irányultságtól függetlenül. A magyar lakásállománynak egyrészt frissülnie kell új, megfizethető lakásokkal, nem luxussal, mert abból szerintem elég sok fejlesztés volt eddig is, a felújítás pedig megkerülhetetlen, mert továbbra is az épületállományunk 80 százaléka energetikailag elavult és korszerűsítésre szorul. Szerintem ezen a területen a magyar kormány most sok jó döntést hozott, megindult a felzárkózás a régióhoz.

Melyik külföldi piacotokon látjátok a legnagyobb potenciált most és hogy tud megbirkózni a Masterplast a helyi szereplők versenyével?

Építésgazdasági szempontból három piacban látjuk most a legnagyobb potenciált: Németországban, Olaszországban és Lengyelországban.

Lengyelországban a lakossághoz viszonyítva jóval magasabb az újlakásépítési ráta, mint Magyarországon, és a lakáspiac, illetve a felújítási piac hosszú ideje kiegyensúlyozottan, erős ciklikus törések nélkül bővül. Bár a verseny intenzív, két európai szinten is versenyképes termékünk – a páraáteresztő tető- és falszigetelő fóliák, valamint az erősítő üveghálók – révén a piacvezetők közé tartozunk.

Németországban súlyos lakáshiány alakult ki, amit a német kormány is lát, de az elmúlt években a magas kamatszintek miatt sem a fejlesztők, sem a magánszemélyek nem vágtak bele az ingatlan típusú beruházásokba. Németországnak éves szinten 400 ezer új lakást kellene építenie és átadnia, és ehhez képest tavaly alig több mint 200 ezer épült. Véleményem szerint a német piacon jelentős piacélénkülés várható – amiből erős ottani gyártói pozícióink révén a Masterplast is profitálhat. Olaszország pedig kicsit olyan, mint Magyarország, nagyon érzékeny a különböző támogatásokra. A korábbi, túlpörgött és visszaélések miatt leállított támogatási program után most egy új, fenntarthatóbb konstrukción dolgozik a kormány, amire egyébként meg is van az európai uniós forrása az RFF újjáépítési alapból. Ez ismét komoly lehetőségeket tartogathat a következő években.

Van ugyanakkor egy különleges, „bónuszpiacunk” is: Ukrajna. Húsz éve vagyunk jelen, erős helyi szereplőnek számítunk, és a háború kitörése óta sem állt le a működésünk egyetlen napra sem. Sőt, Kijevben már egy kisebb gyártóegységgel is rendelkezünk. Ha létrejön a békemegállapodás az idei évben, akkor én azt gondolom, jövő évtől Ukrajna az újjáépítési programoknak köszönhetően egy egész más fejlődési pályára állhat, és ezt nagyon jó startpozícióból várjuk.

Sok építkezés folyik az országban, itt Budapesten is, kormányzati építkezések is vannak, és ha elsétálunk mellettük, azt látjuk, hogy nem a Masterplast termékei állnak kinn mindenhol, hanem a versenytársaké. Miért van ez?

Magyarországon ma még viszonylag gyenge a hazai tulajdonú építőanyag-gyártók pozíciója. Kevés magyar kézben lévő, kellően erős vállalat van a piacon – a Masterplast mellett mindössze két másik szereplő tekinthető nemzetközi szinten is jegyzett gyártónak. Ugyanakkor számos külföldi tulajdonú, részben hazánkban is termelő vállalat működik, amelyek erős versenytársak. Fontos azonban, hogy a kormányzat egyre inkább patrióta iparpolitikát folytat az építőanyag-gyártás területén is. Ennek részeként az ÉVOSZ hamarosan bevezeti a „Prémium Magyar Építőanyag” és a „Prémium Regionális Építőanyag” védjegyet. Ez a kezdeményezés tudatosan erősíti majd a hazai tulajdonú gyártók piaci pozícióját, mind a kereskedelmi szektorban, mind pedig a kormányzati oldalon. Bízom benne, hogy ennek köszönhetően a jövőben egyre több nagy budapesti építkezésen találkozhatsz majd a Masterplast szigetelőanyagaival is.

Térjünk át a finanszírozás kérdésére, tavaly volt egy jelentősebb hitelfelvétel, idén volt egy tőkeemelés és egy újabb hitelfelvételt jelentett be a Masterplast nemrégiben. A működési cash flow negatív, folyamatosan égeti a pénzt a vállalat, kívülről úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak a folyamatos cash menedzsmentről szólt. Az idei évre is van egy jelentős kötvénytörlesztési kötelezettség, hogy fogja tudni ezt teljesíteni a cég?

Kétségtelen, hogy az idei évben szűk mozgástérrel dolgoztunk, és a cash menedzsment kulcskérdés volt. Nem könnyű egyszerre válsághelyzetet és piaci visszaesést kezelni – amikor a profittermelés gyakorlatilag eltűnik –, miközben a vállalat történetének legnagyobb beruházása, a szerencsi üveggyapotgyár építése zajlik. Ehhez jönnek még az előző évek párhuzamos kapacitásbővítései: a szabadkai XPS-gyár, az olaszországi EPS gyártás elindítása, valamint az üvegszövet- és tetőfólia-kapacitások bővítése. Ez összességében jelentős terhet rótt ránk. Mostanra azonban eljutottunk oda, hogy az idei év nemcsak EBITDA, hanem profit szinten is nyereséges lehet. A legutóbb bejelentett 2,5 millió eurós hitelkeret célja, hogy kezelni tudjuk a felfutó keresletet és biztosítsuk a szükséges refinanszírozást. Az év végén esedékes, mintegy 3 milliárd forintos kötvénytörlesztéshez viszont nem tervezünk új forrást bevonni: ezt a saját működésből megtermelt cash flow fedezi majd. Ősszel a működőtőke-optimalizálásra helyezzük a hangsúlyt, és a most felvett hitel biztosítja a bővülés finanszírozási igényét.

Ezen felül az idei évben újabb külső forrás bevonását már nem tartjuk szükségesnek.

Jelenleg EBITDA-arányosan nagyon magas a Masterplast eladósodottsága (20-szoros), milyen időtávon csökkenhet ez, mikor érheti el a kötvényeseknek meghatározott 3,5-szeres szintet? Két útja van a ráta csökkenésének, vagy az adósság csökken, vagy az EBITDA nő, melyiknél milyen lehetőségek vannak?

A legfontosabb tényező, hogy az EBITDA ismét elérje a 2021–2022-es szintet, amikor évi 20 millió euró fölötti eredményt termeltünk. A fő célunk tehát az EBITDA erősítése, nem pedig további hitelfelvétel. Az elmúlt időszakban az eladósodottság növekedését elsősorban az új beruházások finanszírozási szükséglete és az induló gyárak életciklus eleji veszteségeinek fedezése okozta. Mindez ráadásul egybeesett a rendkívül gyenge piaci környezettel, a leépítések és átalakítások költségeivel, valamint a gyártási veszteségek finanszírozásával. Ez a nehéz időszak várhatóan idén ősszel lezárul, addigra minden beruházásunk már termőre fordul. A szerencsi üveggyapotgyár lesz még induló fázisban, de a többi üzem már túl van az első, jellemzően veszteséges éveken. A szerencsi gyár esetében a HEM-piac erős konjunktúrája miatt már 2026-ban pozitív EBITDA-t várunk. Újabb hitelfelvétel nélkül 2026/2027-re szeretnénk visszajutni a 2021–2022-es eredménytermelési szintre. Remélem, hogy most lesz előttünk két-három olyan év, amikor a megtermelt eredményünkből jelentősen tudjuk csökkenteni az eladósodottságot, és adott esetben visszatérhetünk majd az osztalék fizetéséhez is.

A kapacitásbővítésekhez munkaerő is kell, akkor ezek szerint véget ért a leépítések időszaka?

Nyár végére mintegy ezer fő körüli létszámra csökkent a dolgozói állományunk, ami a minimális szintet jelentette. Most azonban fordulat következett be: szeptemberben újraindítottuk a munkaerő-felvételt, Szerbiában, Magyarországon és Németországban egyaránt bővítjük a csapatot.

Egy ideje már szó van a moduláris üzletágról, amely előregyártott, üzemi körülmények között készülő épületmodulok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Mikor várható az üzletág felfutása?

A moduláris üzletágban valódi áttörési lehetőséget látunk, elsősorban a megfizethető lakhatás iránti egyre erősebb igény miatt. Az építőipar költségei jellemzően a helyszíni anomáliák miatt szoktak elszállni. Pótmunka kell, megrepedt, esett az eső, sütött a nap, nem jött el az ember. Az építőipar továbbra is magas szintű szakemberhiánnyal küzd. Az előregyártás ezzel szemben kontrollált üzemi környezetben zajlik, így számos ilyen probléma kiküszöbölhető. A moduláris technológia nemcsak családi házaknál, hanem különösen a négyemeletes társasházaknál bizonyul hatékonynak. Stratégiai célunk, hogy kulcsrakész megoldások beszállítói legyünk befektetők, ingatlanalapok számára. Ennek legnagyobb előnye, hogy a költségszint versenyképes marad, miközben az építési ciklus akár a felére rövidülhet. Ha mondjuk átlagban három év alatt készül el egy négyemeletes társasház, ezt mi másfél évre le tudjuk vinni az előregyártás, csarnokban szerelés miatt.

A forint egy jelentősebb erősödési hullámban van, a jelentős exportkitettség miatt a Masterplastra is hat, hogyan kezelitek az árfolyamkockázatot?

A forint erősödése számunkra inkább kedvezőtlen, hiszen jelentős az exportkitettségünk. Őszintén szólva minket is meglepett a 400 forint alatti euróárfolyam, erre az évre nem ezzel kalkuláltunk. Az elmúlt évtizedben folyamatos, fokozatos gyengülés volt a jellemző, ezért külön fedezetet nem építettünk ki erre az eshetőségre.

Van ugyanakkor természetes fedezetünk is, mivel a magyarországi értékesítéseink jelentős része forintalapon történik. A pénzügyi eredménysorban a fő hatás abból adódik, hogy az euróban fennálló hiteleinket forintban kell átértékelnünk, ami nem realizált árfolyamveszteséget okozhat. Ennek azonban nincs közvetlen cash-flow hatása. Összességében tehát a jelenlegi árfolyamhelyzet nem jelent drámát, de tény, hogy minket is váratlanul ért.

Ha három dolgot kellene kiemelni, hogy mi az, ami megfordíthatja a Masterplast sztoriját, mi lenne az?

A hazai piac tekintetében nagyon fontos új lehetőség a hitelesített energiamegtakarítás rendszerének becsatornázása a felújításokba. Én azt kívánom, hogy a jelenleg az otthonfelújítási program és a vidéki otthonfelújítási program is kerüljön átalakításra, hogy sokkal könnyebben igénybe vehető és népszerű legyen. Ez talán a hazai piacot érintően a legfontosabb dolog. A második az európai kamatkörnyezet. Az építőipar rendkívül kamatérzékeny, alacsony kamatszintek mellett jóval élénkebb a beruházási hajlandóság. Végre valahára úgy látszik, hogy Európában és a régióban többségében van egy erősen csökkenő kamatszint. Fontos, hogy ez a jelenlegi trend ne törjön meg, ne váltson vissza egy újabb inflációs hullám miatt esetlegesen ismét felfutó kamatszintekbe. Magyarországon egyébként ezt megteremti az Otthon Start, nálunk ez egy jól eltalált termék, de az eurózónában is ma már újra lehet három és négy százalék között jelzáloghitelt felvenni, ami az a lélektani határ, ahol az emberek és a fejlesztők el mernek adósodni. A harmadik pedig egy békemegállapodás Ukrajnában és az újjáépítés elindulása. Ez nemcsak Ukrajnára, hanem az egész régióra óriási hatással lenne. Ha a háborús kockázat megszűnik, az nemcsak az ukrán újjáépítésben nyit lehetőségeket számunkra, hanem az európai lakáspiac és a konjunktúra egészének is új lendületet adhat.

A Masterplast részvényei idén alulteljesítők a BUX indexhez képest, a kilátások és a piac alakulása fényében szerinted mennyire van reális szinten most az árfolyam?

Személyes célom, hogy a részvényárfolyam a 4100 Ft-os, 2022-es kibocsátási szintet a következő fél évben, vagyis 2026 első felében elérje. Ezt piaci oldalról reálisnak tartom, ehhez a menedzsment feladata az eredmények szállítása. Amennyiben visszatérünk az évtized elején mutatott növekedési pályához, akkor egy új fejezet következhet. A jelenlegi eredményeinkhez mérten a Masterplast részvényei nincsenek alulértékelve, ugyanakkor a jövőbeni lehetőségeinkhez képest szerintem igen, és bízom benne, hogy egyre több befektető lát majd növekedési potenciált bennünk. Ha visszatérünk arra a nyereség termelési és bővülési pályára, amit korábban már bizonyítottan szállítani tudtunk, akkor a mostani árfolyam kifejezetten vonzó beszállási szintnek tekinthető. Ezért dolgozunk, és személyes meggyőződésem szerint ez nagyon hamar realitássá is válhat.

Képek forrása: Portfolio / Mónus Márton

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.