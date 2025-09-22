  • Megjelenítés
Kilőtt egy magyar részvény, bajban a német autóipar
Kilőtt egy magyar részvény, bajban a német autóipar

Portfolio
Az ázsiai tőzsdéken többnyire esés figyelhető meg hétfő reggel, ezt követően azonban jó hangulatban indult a kereskedés Európában, de délre elfogyott a lendület. Különösen a német tőzsde telejsít alul, az autóipar mélyülő válságána következtében. Idehaza sem jó a hangulat, de a Masterplast árfolyama kilőtt a reggeli órákban, miután a vállalat egy 18 milliárd forintos szerződést kötött az MVM-el.

Gazdasági események szempontjából az USA-ból délután érkező chicagói Fed-index, illetve az eurózónából érkező fogyasztói bizalmi adatokra lesz érdemes ma figyelni.
Egyre lentebb a német tőzsde

A DAX index már 0,8 százalékos esésben van a déli órákban. Különösen az autóipar szereplőit adják most a befektetők a Volkswagen és a Porsche profit warningja után.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Meddig eshet a Mol?

Az Erste friss elemzésében jócskán megvágta a Mol részvényeire vonatkozó célárát, ráadásul kockázatokra is figyelmeztetett az elemző. A részvény alapból nincs jó formában, megnéztük meddig eshet még.

Meddig eshet a Mol?
Kitart a Masterplast lendülete

Alapvetően kezdvetőlen hangulat mellett továbbra is kitart a lendület a Masterplastnál. Az árfolyam jelenleg 5,2 százalékos pluszban van, de volt már ennél magasabban, 8,9 százalékos emelkedésben is a cég részvénye.

MASTERPLAST_2025-09-22_11-13-10

A forgalom is kiemelkedő, már több mint 115 millió forint értékben cseréltek gazdát a cég részvényei, amivel jelenleg az ötödik legforgalmasabb részvény a Masterplast a Budapesti Értéktőzsdén.

Nagy a baj a Porschéval, már a Volkswagent is veszélyezteti

Nagyot estek ma reggel a Porsche és a Volkswagen részvényei, miután a stuttgarti luxus-sportautógyártó visszafogta elektromos modelljeinek bevezetését, és drasztikusan rontotta 2025-ös profitkilátásait. A problémák a cégben többségi részesedéssel rendelkező Volkswagent is érintik, több milliárd eurós ütést szenved el idén a német konszern a Porsche gyenge pénzügyi teljesítménye miatt.

Nagy a baj a Porschéval, már a Volkswagent is veszélyezteti
Erste: el kell adni a Mol részvényeit, az osztalék is alacsonyabb lehet

Jelentősen visszavágta a Mol részvényeire vonatkozó célárát az Erste, a korábbi felhalmozásról pedig csökkentésre módosította ajánlását a bank szektorelemzője.

Erste: el kell adni a Mol részvényeit, az osztalék is alacsonyabb lehet
Alulteljesít a német tőzsde

A német DAX 0,3 százalékos mínuszban nyitott, miközben a francia CAC és az angol FTSE is stagnálnak.

Az alulteljesítés oka, hogy esnek az autóipari részvények a Porsche és a Volkswagen profit warningja után.

A Masterplast a sztár a magyar tőzsdén

Eséssel kezdődik a nap a magyar tőzsdén. A kedvezőtlen hangulat ellenére azonban kilőtt a Masterplast, miután a vállalat egy 18 milliárd forintos megállapodást kötött az MVM-el.

A Masterplast a sztár a magyar tőzsdén
Történelmi csúcson az arany

0,7 százalékos emelkedést követően új történelmi csúcsot ért el az arany a hétfői kereskedésben 3719 dollárnál.

Az előző csúcsot még múlt hét szerdán, a Federal Reserve kamatdöntése után érte el a nemesfém 3707 dollárnál.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Nagyon rossz hírt közölt a Porsche, zuhan az árfolyam

A Porsche visszafogja elektromos autó stratégiáját a gyengülő kereslet miatt, ami jelentős hatással van a vállalat és anyacége, a Volkswagen 2025-ös profitkilátásaira.

Nagyon rossz hírt közölt a Porsche, zuhan az árfolyam
Nagy bejelentésre ralizik a Masterplast

Nagy értékű, 18 milliárd forintos szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról, aminek nyomán egy átfogó szigetelési programot indít a cég Magyarországon. 

A befektetők örülnek a hírnek, mintegy 5,9 százalékot ugrott az árfolyam a hétfői nyitást követően.

Kiszálltak Buffették a hazánkban is aktív kínai óriásból

Warren Buffett befektetési vállalata, a Berkshire Hathaway teljesen kivonult a kínai BYD autógyártóból, lezárva ezzel egy 17 éves befektetést, amely több mint hússzorosára növelte értékét ez idő alatt.

Kiszálltak Buffették a hazánkban is aktív kínai óriásból
Óriási dolgot tehet a Covid-vakcina gyártója!

A Pfizer közel áll ahhoz, hogy egy 7,3 milliárd dolláros üzlet keretében felvásárolja a fogyókúrás gyógyszereket fejlesztő Metsera gyógyszergyártót. Ezzel a lépéssel a Pfizer nagy lépést tehetne a jövedelmező elhízás elleni gyógyszerpiac meghódítására.

Óriási dolgot tehet a Covid-vakcina gyártója!
Ingyen adja a szigetelőanyagot a Masterplast - Új program indul

Nagy értékű, 18 milliárd forintos szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról, aminek nyomán egy átfogó szigetelési programot indít a cég Magyarországon. A megállapodásról és a programról árult el részleteket a Portfolio.hu-nak adott interjúban Tibor Dávid, a Masterplast elnöke. Tibor Dávid beszélt arról is, hogy milyen állapotban van most a hazai építőipar és a lakáspiac, hogy mikor várható a vállalatnál az eredményességi fordulat és hogy miből tudja teljesíteni idei kötvénykötelezettségeit a Masterplast.

Ingyen adja a szigetelőanyagot a Masterplast - Új program indul
Elárulták a profik, honnan jöhet a következő hónapok legnagyobb tőzsdei sztorija

A héten megvolt az idei első kamatcsökkentés az Egyesült Államokban, a befektetők pedig máris próbálják kitalálni, mely piacok profitálhatnak belőle a legjobban. A JPMorgan elemzői szerint van egy szegmens, ahol a következő hónapokban könnyen elszabadulhat a rali, és erős két számjegyű hozamok jöhetnek. Mutatjuk, hol érdemes most keresni a jó sztorikat.

Elárulták a profik, honnan jöhet a következő hónapok legnagyobb tőzsdei sztorija
Jól indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,58 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,94 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,15 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,55 százalékot emelkedhet, a CAC 0,13 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,56 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,09 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,05 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma délelőtt érkeznek Magyarországról a júliusi részletes államháztartási adatok, amelyekből pontosabb képet kaphatunk a költségvetés helyzetéről, a hiány alakulásáról. Nemzetközi fronton az Egyesült Államokban délután a chicagói Fed-indexet publikálják, ami a gazdasági aktivitás regionális alakulását jelzi, míg az eurózónából a szeptemberi fogyasztói bizalom adata érkezik, amely fontos indikátor a háztartások várakozásairól.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 6,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 39,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 315,27 0,4% 1,0% 3,1% 8,9% 10,2% 67,5%
S&P 500 6 664,36 0,5% 1,2% 3,9% 13,3% 16,6% 100,8%
Nasdaq 24 626,25 0,7% 2,2% 5,3% 17,2% 24,1% 125,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 045,81 -0,6% 0,6% 3,4% 12,9% 21,2% 92,8%
Hang Seng 26 545,1 0,0% 0,6% 5,7% 32,3% 47,4% 8,5%
CSI 300 4 501,92 0,1% -0,4% 6,6% 14,4% 40,9% -5,0%
Európai részvényindexek              
DAX 23 639,41 -0,1% -0,2% -3,2% 18,7% 24,4% 80,2%
CAC 7 853,59 0,0% 0,4% -1,6% 6,4% 3,1% 57,8%
FTSE 9 216,67 -0,1% -0,7% 0,3% 12,8% 10,7% 53,4%
FTSE MIB 42 312,28 0,0% -0,6% -1,6% 23,8% 24,3% 116,7%
IBEX 15 260,7 0,6% -0,3% -0,3% 31,6% 29,6% 120,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 100 099,1 0,5% -1,1% -6,0% 26,2% 37,0% 198,0%
ATX 4 628,72 -0,2% -0,4% -4,5% 26,4% 26,7% 109,8%
PX 2 294,03 0,5% 0,1% -1,0% 30,3% 44,8% 162,6%
Magyar blue chipek              
OTP 29 410 1,8% 0,7% -5,0% 35,6% 57,9% 193,8%
Mol 2 772 -0,9% -2,7% -7,8% 1,5% 4,8% 70,1%
Richter 9 790 -0,8% -3,8% -8,8% -5,9% -9,1% 48,1%
Magyar Telekom 1 848 -0,2% -1,1% -6,9% 45,1% 80,1% 399,5%
Nyersanyagok              
WTI 63,02 -1,4% 0,0% -0,6% -13,0% -13,5% 53,3%
Brent 66,7 -1,2% -0,4% 1,3% -10,8% -11,0% 54,4%
Arany 3 672 0,9% 0,8% 10,5% 39,9% 42,2% 87,9%
Devizák              
EURHUF 390,7 0,3% 0,0% -0,8% -5,0% -0,9% 8,5%
USDHUF 332,2844 0,5% -0,3% -1,5% -16,4% -6,2% 9,4%
GBPHUF 447,6599 -0,1% -0,9% -1,8% -10,0% -4,6% 13,9%
EURUSD 1,1758 -0,2% 0,3% 0,7% 13,5% 5,7% -0,9%
USDJPY 148,0150 0,0% 0,2% 0,2% -5,8% 3,6% 41,9%
GBPUSD 1,3483 -0,5% -0,6% -0,1% 7,7% 1,7% 4,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 115 702 -1,2% -0,3% 2,5% 22,6% 83,8% 958,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,11 0,3% 1,6% -4,2% -10,2% 10,6% 492,1%
10 éves német állampapírhozam 2,71 1,2% 1,2% -0,3% 14,4% 27,2% -660,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,94 0,3% -2,3% -1,4% 4,8% 10,2% 184,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
