Kilőtt egy magyar részvény, bajban a német autóipar

Gazdasági események szempontjából az USA-ból délután érkező chicagói Fed-index, illetve az eurózónából érkező fogyasztói bizalmi adatokra lesz érdemes ma figyelni.
Egyre lentebb a német tőzsde
A DAX index már 0,8 százalékos esésben van a déli órákban. Különösen az autóipar szereplőit adják most a befektetők a Volkswagen és a Porsche profit warningja után.
Meddig eshet a Mol?
Az Erste friss elemzésében jócskán megvágta a Mol részvényeire vonatkozó célárát, ráadásul kockázatokra is figyelmeztetett az elemző. A részvény alapból nincs jó formában, megnéztük meddig eshet még.
Kitart a Masterplast lendülete
Alapvetően kezdvetőlen hangulat mellett továbbra is kitart a lendület a Masterplastnál. Az árfolyam jelenleg 5,2 százalékos pluszban van, de volt már ennél magasabban, 8,9 százalékos emelkedésben is a cég részvénye.
A forgalom is kiemelkedő, már több mint 115 millió forint értékben cseréltek gazdát a cég részvényei, amivel jelenleg az ötödik legforgalmasabb részvény a Masterplast a Budapesti Értéktőzsdén.
Nagy a baj a Porschéval, már a Volkswagent is veszélyezteti
Nagyot estek ma reggel a Porsche és a Volkswagen részvényei, miután a stuttgarti luxus-sportautógyártó visszafogta elektromos modelljeinek bevezetését, és drasztikusan rontotta 2025-ös profitkilátásait. A problémák a cégben többségi részesedéssel rendelkező Volkswagent is érintik, több milliárd eurós ütést szenved el idén a német konszern a Porsche gyenge pénzügyi teljesítménye miatt.
Erste: el kell adni a Mol részvényeit, az osztalék is alacsonyabb lehet
Jelentősen visszavágta a Mol részvényeire vonatkozó célárát az Erste, a korábbi felhalmozásról pedig csökkentésre módosította ajánlását a bank szektorelemzője.
Alulteljesít a német tőzsde
A német DAX 0,3 százalékos mínuszban nyitott, miközben a francia CAC és az angol FTSE is stagnálnak.
Az alulteljesítés oka, hogy esnek az autóipari részvények a Porsche és a Volkswagen profit warningja után.
A Masterplast a sztár a magyar tőzsdén
Eséssel kezdődik a nap a magyar tőzsdén. A kedvezőtlen hangulat ellenére azonban kilőtt a Masterplast, miután a vállalat egy 18 milliárd forintos megállapodást kötött az MVM-el.
Történelmi csúcson az arany
0,7 százalékos emelkedést követően új történelmi csúcsot ért el az arany a hétfői kereskedésben 3719 dollárnál.
Az előző csúcsot még múlt hét szerdán, a Federal Reserve kamatdöntése után érte el a nemesfém 3707 dollárnál.
Nagyon rossz hírt közölt a Porsche, zuhan az árfolyam
A Porsche visszafogja elektromos autó stratégiáját a gyengülő kereslet miatt, ami jelentős hatással van a vállalat és anyacége, a Volkswagen 2025-ös profitkilátásaira.
Nagy bejelentésre ralizik a Masterplast
Nagy értékű, 18 milliárd forintos szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról, aminek nyomán egy átfogó szigetelési programot indít a cég Magyarországon.
A befektetők örülnek a hírnek, mintegy 5,9 százalékot ugrott az árfolyam a hétfői nyitást követően.
Kiszálltak Buffették a hazánkban is aktív kínai óriásból
Warren Buffett befektetési vállalata, a Berkshire Hathaway teljesen kivonult a kínai BYD autógyártóból, lezárva ezzel egy 17 éves befektetést, amely több mint hússzorosára növelte értékét ez idő alatt.
Óriási dolgot tehet a Covid-vakcina gyártója!
A Pfizer közel áll ahhoz, hogy egy 7,3 milliárd dolláros üzlet keretében felvásárolja a fogyókúrás gyógyszereket fejlesztő Metsera gyógyszergyártót. Ezzel a lépéssel a Pfizer nagy lépést tehetne a jövedelmező elhízás elleni gyógyszerpiac meghódítására.
Ingyen adja a szigetelőanyagot a Masterplast - Új program indul
Nagy értékű, 18 milliárd forintos szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról, aminek nyomán egy átfogó szigetelési programot indít a cég Magyarországon. A megállapodásról és a programról árult el részleteket a Portfolio.hu-nak adott interjúban Tibor Dávid, a Masterplast elnöke. Tibor Dávid beszélt arról is, hogy milyen állapotban van most a hazai építőipar és a lakáspiac, hogy mikor várható a vállalatnál az eredményességi fordulat és hogy miből tudja teljesíteni idei kötvénykötelezettségeit a Masterplast.
Elárulták a profik, honnan jöhet a következő hónapok legnagyobb tőzsdei sztorija
A héten megvolt az idei első kamatcsökkentés az Egyesült Államokban, a befektetők pedig máris próbálják kitalálni, mely piacok profitálhatnak belőle a legjobban. A JPMorgan elemzői szerint van egy szegmens, ahol a következő hónapokban könnyen elszabadulhat a rali, és erős két számjegyű hozamok jöhetnek. Mutatjuk, hol érdemes most keresni a jó sztorikat.
Jól indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,58 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,94 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,15 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,55 százalékot emelkedhet, a CAC 0,13 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,56 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,09 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,05 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma délelőtt érkeznek Magyarországról a júliusi részletes államháztartási adatok, amelyekből pontosabb képet kaphatunk a költségvetés helyzetéről, a hiány alakulásáról. Nemzetközi fronton az Egyesült Államokban délután a chicagói Fed-indexet publikálják, ami a gazdasági aktivitás regionális alakulását jelzi, míg az eurózónából a szeptemberi fogyasztói bizalom adata érkezik, amely fontos indikátor a háztartások várakozásairól.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 6,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,9 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 39,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 315,27
|0,4%
|1,0%
|3,1%
|8,9%
|10,2%
|67,5%
|S&P 500
|6 664,36
|0,5%
|1,2%
|3,9%
|13,3%
|16,6%
|100,8%
|Nasdaq
|24 626,25
|0,7%
|2,2%
|5,3%
|17,2%
|24,1%
|125,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 045,81
|-0,6%
|0,6%
|3,4%
|12,9%
|21,2%
|92,8%
|Hang Seng
|26 545,1
|0,0%
|0,6%
|5,7%
|32,3%
|47,4%
|8,5%
|CSI 300
|4 501,92
|0,1%
|-0,4%
|6,6%
|14,4%
|40,9%
|-5,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 639,41
|-0,1%
|-0,2%
|-3,2%
|18,7%
|24,4%
|80,2%
|CAC
|7 853,59
|0,0%
|0,4%
|-1,6%
|6,4%
|3,1%
|57,8%
|FTSE
|9 216,67
|-0,1%
|-0,7%
|0,3%
|12,8%
|10,7%
|53,4%
|FTSE MIB
|42 312,28
|0,0%
|-0,6%
|-1,6%
|23,8%
|24,3%
|116,7%
|IBEX
|15 260,7
|0,6%
|-0,3%
|-0,3%
|31,6%
|29,6%
|120,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|100 099,1
|0,5%
|-1,1%
|-6,0%
|26,2%
|37,0%
|198,0%
|ATX
|4 628,72
|-0,2%
|-0,4%
|-4,5%
|26,4%
|26,7%
|109,8%
|PX
|2 294,03
|0,5%
|0,1%
|-1,0%
|30,3%
|44,8%
|162,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 410
|1,8%
|0,7%
|-5,0%
|35,6%
|57,9%
|193,8%
|Mol
|2 772
|-0,9%
|-2,7%
|-7,8%
|1,5%
|4,8%
|70,1%
|Richter
|9 790
|-0,8%
|-3,8%
|-8,8%
|-5,9%
|-9,1%
|48,1%
|Magyar Telekom
|1 848
|-0,2%
|-1,1%
|-6,9%
|45,1%
|80,1%
|399,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,02
|-1,4%
|0,0%
|-0,6%
|-13,0%
|-13,5%
|53,3%
|Brent
|66,7
|-1,2%
|-0,4%
|1,3%
|-10,8%
|-11,0%
|54,4%
|Arany
|3 672
|0,9%
|0,8%
|10,5%
|39,9%
|42,2%
|87,9%
|Devizák
|EURHUF
|390,7
|0,3%
|0,0%
|-0,8%
|-5,0%
|-0,9%
|8,5%
|USDHUF
|332,2844
|0,5%
|-0,3%
|-1,5%
|-16,4%
|-6,2%
|9,4%
|GBPHUF
|447,6599
|-0,1%
|-0,9%
|-1,8%
|-10,0%
|-4,6%
|13,9%
|EURUSD
|1,1758
|-0,2%
|0,3%
|0,7%
|13,5%
|5,7%
|-0,9%
|USDJPY
|148,0150
|0,0%
|0,2%
|0,2%
|-5,8%
|3,6%
|41,9%
|GBPUSD
|1,3483
|-0,5%
|-0,6%
|-0,1%
|7,7%
|1,7%
|4,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|115 702
|-1,2%
|-0,3%
|2,5%
|22,6%
|83,8%
|958,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,11
|0,3%
|1,6%
|-4,2%
|-10,2%
|10,6%
|492,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|1,2%
|1,2%
|-0,3%
|14,4%
|27,2%
|-660,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,94
|0,3%
|-2,3%
|-1,4%
|4,8%
|10,2%
|184,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
