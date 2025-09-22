Megütötték a Molt

Rossz napja volt ma a magyar tőzsdének, a hazai blue chipek közül a Mol teljesített a leggyengébben, miután az Erte elemzője ma leminősítette az olajcég részvényét.

Ma a BUX-index 0,8 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, a Richter árfolyama 2,5 százalékos pluszban zárt, az OTP árfolyama 1,4 százalékos mínuszban fejezte be a napot, a Magyar Telekom árfolyama 1,5 százalékkal került lejjebb, míg

a Mol árfolyama 1,9 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához képest, köszönhetően az Erste leminősítésének.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma szintén elromlott a hangulat, a CIG Pannónia árfolyama 5,1 százalékot esett, a 4iG árfolyama pedig 3,5 százalékkal esett. A legjobban ma a Masterplast részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 4,8 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 6,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: nonnie192

