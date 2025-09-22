Nagy a baj a Porschéval, már a Volkswagent is veszélyezteti

Nagyot estek ma reggel a Porsche és a Volkswagen részvényei, miután a stuttgarti luxus-sportautógyártó visszafogta elektromos modelljeinek bevezetését, és drasztikusan rontotta 2025-ös profitkilátásait. A problémák a cégben többségi részesedéssel rendelkező Volkswagent is érintik, több milliárd eurós ütést szenved el idén a német konszern a Porsche gyenge pénzügyi teljesítménye miatt.

Mi történt?

A Porsche pénteken közölte, hogy a gyenge kereslet, a kínai piac gyengélkedése és az Egyesült Államokban bevezetett magasabb vámok miatt elhalasztja több tisztán elektromos modelljének premierjét.

A döntés egyik leglátványosabb eleme, hogy a K1 néven ismert, Cayenne fölé pozicionált új SUV-sorozat nem az eredeti terveknek megfelelően teljesen elektromos kivitelben debütál, hanem belső égésű és plug-in hibrid változatban kerül piacra.

Emellett a jelenlegi modellek gyártási ciklusát is meghosszabbítják. A Panamera és Cayenne modellek a 2030-as évekig továbbra is elérhetők lesznek belső égésű motoros és hibrid hajtással, a Porsche ugyanis megerősítette, hogy az utódmodellek bekerültek a hosszú távú gyártási tervbe.

A harmadik jelentős változás a Porsche egyéb tervezett, teljesen elektromos modelljeit érinti. Anélkül, hogy konkrét járműveket nevezett volna meg, a vállalat közölte, hogy „az elektromomobilitás lassabb felfutása" miatt elhalasztják ezen modellek piaci bevezetését. Ezzel összefüggésben a cég közölte, hogy az eredetileg a 2030-as évekre tervezett, dedikált új generációs elektromos járműplatform fejlesztése is változik: átütemezik, és teljes átalakításon esik át, a Volkswagen más márkáival együttműködésben.

Ez a vállalat válasza a teljesen elektromos járművek iránti kereslet jelentősen lassabb növekedésére

- áll a Porsche közleményében.

Mindazonáltal nem minden projekt érintett. A Porsche megerősítette, hogy a fejlesztés már előrehaladott szakaszában lévő elektromos modellek, mint például a hamarosan bemutatásra kerülő Cayenne EV standard és kupé-SUV változatban, valamint a 718 szegmensben megjelenő jövőbeli két ajtós sportautó, továbbra is a tervek szerint fognak piacra kerülni.

Pénzügyi hatások

Az új elektromos járműplatform átütemezése értékcsökkenést és céltartalékokat tesz szükségessé, amelyek várhatóan

akár 1,8 milliárd euróval is terhelhetik a 2025-ös pénzügyi év üzleti eredményét.

Összességében a Porsche a stratégiai átalakítással kapcsolatban körülbelül 3,1 milliárd euró rendkívüli kiadással számol a 2025-ös pénzügyi évben. Ez magába foglalja a jelenleg elfogadott intézkedéseket és a korábban eldöntött termékstratégiai kiigazításokat, valamint az akkumulátorgyártással kapcsolatos tevékenységeket és szervezeti változásokat. Az átalakítással kapcsolatban további pénzkiáramlásokra lehet számítani a következő években - közölte a cég.

Ennek fényében a vállalat úgy döntött, hogy módosítja a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó előrejelzést. A bevételi előrejelzésen ugyan nem változtatott a cég, de az üzemi marzsra vonatkozó prognózisát legfeljebb 2 százalékra csökkentette, szemben a korábban jelzett 5-7 százalékos sávval. Az autóipari EBITDA-marzs 10,5-12,5 százalék között alakulhat, szemben a korábban várt 14,5–16,5 százalékkal.

Ha figyelebe vesszük a cég idei 37-38 milliárd eurós bevételi előrejelzését, a 2 százalékos üzemi marzs kevesebb, mint 800 millió eurós üzemi eredményt feltételez az idei évre.

Látványos, hogy miközben a korábbi években 16-18 százalék körüli prémium marzsokkal ment a Porsche az idei évben durva bezuhanás jöhet.

A Volkswagen, amely 75,4 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a Porschéban, jelezte:

az átalakítások 5,1 milliárd euróval csökkentik a konszern 2025-ös eredményét.

Ennek fényében a VW is visszavágta profitvárakozását, 2-3 százalék közötti operatív marzsot jelezve a korábbi 4-5 százalék helyett.

A holding Porsche SE, amely a Volkswagen legnagyobb részvényese és 12,1 százalékos részesedéssel bír a Porsche AG-ben, szintén rontotta adózott eredménykilátásait.

Problémák

A Porsche és a Volkswagen gondjait súlyosbítja, hogy Kínában, a prémium szegmens egyik legfontosabb piacán, az utóbbi időben kiélesedett a verseny a helyi gyártók – köztük a BYD – térnyerése miatt.

A Porsche eladásai a kínai piacon 28 százalékot estek az első félévben.

A problémák viszont nem idén kezdődtek a kínai piacon: a tavalyi teljes évben szintén 28 százalékos visszaesést könyvelt el a cég az eladásokban.

Globálisan sem teljesít jól a gyártó, hiszen összességében 6 százalékot estek az eladások az idei első hat hónapban.

A német cégcsoportra emellett Donald Trump vámintézkedései is negatívan hatnak: a Volkswagen az év első felévben 3,1 milliárd eurós terhet könyvelt el a vámok miatt.

A Porsche februárban 1900 munkahely megszüntetését jelentette be, és további költségcsökkentésekre is figyelmeztetett.

A VW-csoport egészében is komoly restrukturálás zajlik: a konszern korábban megállapodott a szakszervezetekkel 35 ezer munkahely leépítéséről 2030-ig, a költségek leszorítása érdekében.

A Porsche problémáit tetézi, hogy a mai naptól a cég papírjai kiestek a német tőzsde zászlóshajójának számító DAX indexből.

Zuhanó árfolyamok

A Porsche visszalépése komoly fordulatot jelez a korábban ambiciózus elektromos offenzívához képest. A vállalat néhány hete már feladta azt a tervét is, hogy saját akkumulátorgyártásba kezdjen.

A döntések rövid távon javíthatják a készpénztermelést, ám hosszabb távon kérdésessé tehetik a Porsche és a Volkswagen versenyképességét a gyorsan elektrifikálódó piacon.

A piac is erre reagál, a Porsche árfolyama 7 százalékot esett a mai kereskedésben,

míg a Volkswagen árfolyama 7,1 százalékkal került lejjebb,

a Porsche Holding jegyzése pedig 6,7 százalékos mínuszban van.

Címlapkép forrása: Shutterstock

