Nagyot ralizott az Nvidia, pluszban zártak a főbb részvény-indexek

Rekordmagasan zárták a főbb részvényindexek Amerikában a hétfői kereskedési napot, miután az Nvidia bejelentette, hogy 100 milliárd dollárt tervez befektetni az OpenAI-ba. A technológiai órás papírjai közel 4%-ot emelkedtek a híreket követően.

A Dow Jones index árfolyama 0,3%-kal került feljebb, míg az S&P 500 0,5, a Nasdaq pedig 0,6%-on zárt.