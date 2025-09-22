  • Megjelenítés
Nagyot ralizott az Nvidia, pluszban zártak a főbb részvény-indexek
Nagyot ralizott az Nvidia, pluszban zártak a főbb részvény-indexek

Portfolio
Az ázsiai tőzsdéken többnyire esés volt megfigyelhető hétfő reggel, ezt követően azonban jó hangulatban indult a kereskedés Európában, de délutánra elfogyott a lendület. Különösen a német tőzsde telejsített rosszul, az autóipar mélyülő válságának következtében. Idehaza sem volt jó a hangulat elsősorban a Mol esése miatt, de a Masterplast árfolyama kilőtt a reggeli órákban, miután a vállalat egy 18 milliárd forintos szerződést kötött az MVM-el. Az amerikai tőzsdéken az Nvidiában van ma nagy sztori: ralizni kezdett az AI-óriás részvénye, miután 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ba.
Pluszban zártak a főbb részvény-indexek

Rekordmagasan zárták a főbb részvényindexek Amerikában a hétfői kereskedési napot, miután az Nvidia bejelentette, hogy 100 milliárd dollárt tervez befektetni az OpenAI-ba. A technológiai órás papírjai közel 4%-ot emelkedtek a híreket követően.

A Dow Jones index árfolyama 0,3%-kal került feljebb, míg az S&P 500 0,5, a Nasdaq pedig 0,6%-on zárt.

Nagy esés a kriptóknál

Míg a részvénypiacon kisebb emelkedést láthatunk, addig a kriptodevizáknál sokkal kedvezőtlenebb az összkép: a bitcoin 2,8 százalékos esése mellett az ether 6,2 százalékot zuhant, az xrp eközben 4,2, a polkadot pedig 6,7 százalékos mínuszban van.

Egyre feljebb Amerika

Kifejezetten jó a hangulat a tengerentúli tőzsdéken, az S&P 500 0,4 százalékos emelkedése mellet a Dow 0,1, a Nasdaq pedig 0,7 százalékkal került feljebb.

Rábukkanhattak az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére - Felrobbant a részvény!

Az elmúlt hónapokban az arany látványos befektetési sztorivá vált: a recessziós félelmek, a geopolitikai feszültségek, a költségvetési hiányok növekedése ésa gyengülő dollár mind erősítették a menekülőeszközök iránti keresletet, nem is beszélve a múlt heti amerikai kamatcsökkentésről. És éppen most, a történelmi csúcsról csúcsra járó aranyár-környezetben jelentette be az egyik termelő, hogy jó eséllyel az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkant rá. A reakció gyors és erős: felrobbant az árfolyam.

Rábukkanhattak az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére - Felrobbant a részvény!
Gigaügyletet jelentett be az Nvidia

Az Nvidia 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ba, miközben a mesterséges intelligencia laboratórium több százmilliárd dolláros adatközpont-fejlesztést tervez a chipgyártó AI processzorainak felhasználásával - írta meg a CNBC. Az Nvidia részvényei 3%-kal emelkedtek a hírt követően.

Gigaügyletet jelentett be az Nvidia
Történelmi fordulóponthoz érkezhetett a piac – Mit jelent ez a befektetéseidnek?

A világ tőzsdéin tombol a bikapiac, az amerikai jegybank kamatcsökkentése pedig újabb lökést adott az optimizmusnak. Ám eközben a háttérben egy klasszikus válságindikátor nagyon régóta nem látott mélypontra zuhant, ami a globális növekedésre vonatkozó komoly aggodalmakat jelez. Az egyik legfontosabb kérdés talán a következő: mit jelent mindez a befektetéseink számára?

Történelmi fordulóponthoz érkezhetett a piac – Mit jelent ez a befektetéseidnek?
Megütötték a Molt

Rossz napja volt ma a magyar tőzsdének, a hazai blue chipek közül a Mol teljesített a leggyengébben, miután az Erte elemzője ma leminősítette az olajcég részvényét.

Megütötték a Molt
Elindult a nagy átrendeződés: ezekkel a részvényekkel lehet most sok pénzt keresni

Múlt hét szerdán megtörtént a várva várt kamatcsökkentés az Egyesült Államokban, a befektetők pedig már javában keresik a jobbnál jobb piaci lehetőségeket a megváltozott piaci környzetben. A Bank of America öt részvényt is kiemelt, melyekben egyaránt nagy növekedési potenciál van. A listán vannak meglepő, izgalmas nevek is: mutatjuk őket.

Elindult a nagy átrendeződés: ezekkel a részvényekkel lehet most sok pénzt keresni
A Porsche végre visszatalál önmagához, és ezzel be is ismeri a vereséget

Nagy hátraarcot csinál éppen a Porsche, alaposan visszavesznek az elektromosításból. Van ennek az egésznek egy pozitív olvasata: végre hallgat a Porsche a vevőire és a józan észre, és azzal foglalkozik, amihez igazán ért, inkább jó benzines autókat gyárt. A pesszimistább olvasat viszont az, hogy rájöttek, nem tudnak versenyezni az elektromos autóikkal, azon a pályán a kínaiak rúgják a gólokat.

A Porsche végre visszatalál önmagához, és ezzel be is ismeri a vereséget
A Dow vezetésével esik az USA

A Dow Jones 0,4, az S&P 500 és a Nasdaq pedig egyaránt 0,1-0,1 százalékos mínuszban vannak.

Ezért nehéz recesszióba taszítani az Egyesült Államokat

Az elmúlt időszakban jelentősen romlott az amerikai munkaerőpiac helyzete, ami miatt egyre többen kezdtek aggódni egy közelgő recesszió lehetősége miatt. Nem véletlen, hogy az amerikai jegybank is kamatcsökkentésbe kezdett. Ha ezek az aggodalmak beigazolódnak, akkor érdemes lehet kötvényeket vásárolni, miközben a részvényekkel óvatosan kell bánni, és a dollárt is célszerű eladni. De mi történik akkor, ha az elemzők tévednek, és a helyzetet félreértik? Ebben az esetben a részvények eladása komoly hibának bizonyulhatna.

Ezért nehéz recesszióba taszítani az Egyesült Államokat
Itt az új csúcs az aranynál!

Ma is új történelmi csúcsra került az arany árfolyama, már az unciánkénti 3700 dollár fölött áll a jegyzés. A mai emelkedést elsősorban a dollár alulteljesítése hajtja.

Itt az új csúcs az aranynál!
Eshet Amerika

A Dow Jones 0,4, az S&P 500 és a Dow Jones pedig egyaránt 0,3-0,3 százalékos mínuszban nyithat.

Egyre lentebb a német tőzsde

A DAX index már 0,8 százalékos esésben van a déli órákban. Különösen az autóipar szereplőit adják most a befektetők a Volkswagen és a Porsche profit warningja után.

Meddig eshet a Mol?

Az Erste friss elemzésében jócskán megvágta a Mol részvényeire vonatkozó célárát, ráadásul kockázatokra is figyelmeztetett az elemző. A részvény alapból nincs jó formában, megnéztük meddig eshet még.

Meddig eshet a Mol?
Kitart a Masterplast lendülete

Alapvetően kezdvetőlen hangulat mellett továbbra is kitart a lendület a Masterplastnál. Az árfolyam jelenleg 5,2 százalékos pluszban van, de volt már ennél magasabban, 8,9 százalékos emelkedésben is a cég részvénye.

MASTERPLAST_2025-09-22_11-13-10

A forgalom is kiemelkedő, már több mint 115 millió forint értékben cseréltek gazdát a cég részvényei, amivel jelenleg az ötödik legforgalmasabb részvény a Masterplast a Budapesti Értéktőzsdén.

Nagy a baj a Porschéval, már a Volkswagent is veszélyezteti

Nagyot estek ma reggel a Porsche és a Volkswagen részvényei, miután a stuttgarti luxus-sportautógyártó visszafogta elektromos modelljeinek bevezetését, és drasztikusan rontotta 2025-ös profitkilátásait. A problémák a cégben többségi részesedéssel rendelkező Volkswagent is érintik, több milliárd eurós ütést szenved el idén a német konszern a Porsche gyenge pénzügyi teljesítménye miatt.

Nagy a baj a Porschéval, már a Volkswagent is veszélyezteti
Erste: el kell adni a Mol részvényeit, az osztalék is alacsonyabb lehet

Jelentősen visszavágta a Mol részvényeire vonatkozó célárát az Erste, a korábbi felhalmozásról pedig csökkentésre módosította ajánlását a bank szektorelemzője.

Erste: el kell adni a Mol részvényeit, az osztalék is alacsonyabb lehet
Alulteljesít a német tőzsde

A német DAX 0,3 százalékos mínuszban nyitott, miközben a francia CAC és az angol FTSE is stagnálnak.

Az alulteljesítés oka, hogy esnek az autóipari részvények a Porsche és a Volkswagen profit warningja után.

A Masterplast a sztár a magyar tőzsdén

Eséssel kezdődik a nap a magyar tőzsdén. A kedvezőtlen hangulat ellenére azonban kilőtt a Masterplast, miután a vállalat egy 18 milliárd forintos megállapodást kötött az MVM-el.

A Masterplast a sztár a magyar tőzsdén
Történelmi csúcson az arany

0,7 százalékos emelkedést követően új történelmi csúcsot ért el az arany a hétfői kereskedésben 3719 dollárnál.

Az előző csúcsot még múlt hét szerdán, a Federal Reserve kamatdöntése után érte el a nemesfém 3707 dollárnál.

Nagyon rossz hírt közölt a Porsche, zuhan az árfolyam

A Porsche visszafogja elektromos autó stratégiáját a gyengülő kereslet miatt, ami jelentős hatással van a vállalat és anyacége, a Volkswagen 2025-ös profitkilátásaira.

Nagyon rossz hírt közölt a Porsche, zuhan az árfolyam
Nagy bejelentésre ralizik a Masterplast

Nagy értékű, 18 milliárd forintos szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról, aminek nyomán egy átfogó szigetelési programot indít a cég Magyarországon. 

A befektetők örülnek a hírnek, mintegy 5,9 százalékot ugrott az árfolyam a hétfői nyitást követően.

Kiszálltak Buffették a hazánkban is aktív kínai óriásból

Warren Buffett befektetési vállalata, a Berkshire Hathaway teljesen kivonult a kínai BYD autógyártóból, lezárva ezzel egy 17 éves befektetést, amely több mint hússzorosára növelte értékét ez idő alatt.

Kiszálltak Buffették a hazánkban is aktív kínai óriásból
Óriási dolgot tehet a Covid-vakcina gyártója!

A Pfizer közel áll ahhoz, hogy egy 7,3 milliárd dolláros üzlet keretében felvásárolja a fogyókúrás gyógyszereket fejlesztő Metsera gyógyszergyártót. Ezzel a lépéssel a Pfizer nagy lépést tehetne a jövedelmező elhízás elleni gyógyszerpiac meghódítására.

Óriási dolgot tehet a Covid-vakcina gyártója!
Ingyen adja a szigetelőanyagot a Masterplast - Új program indul

Nagy értékű, 18 milliárd forintos szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról, aminek nyomán egy átfogó szigetelési programot indít a cég Magyarországon. A megállapodásról és a programról árult el részleteket a Portfolio.hu-nak adott interjúban Tibor Dávid, a Masterplast elnöke. Tibor Dávid beszélt arról is, hogy milyen állapotban van most a hazai építőipar és a lakáspiac, hogy mikor várható a vállalatnál az eredményességi fordulat és hogy miből tudja teljesíteni idei kötvénykötelezettségeit a Masterplast.

Ingyen adja a szigetelőanyagot a Masterplast - Új program indul
Elárulták a profik, honnan jöhet a következő hónapok legnagyobb tőzsdei sztorija

A héten megvolt az idei első kamatcsökkentés az Egyesült Államokban, a befektetők pedig máris próbálják kitalálni, mely piacok profitálhatnak belőle a legjobban. A JPMorgan elemzői szerint van egy szegmens, ahol a következő hónapokban könnyen elszabadulhat a rali, és erős két számjegyű hozamok jöhetnek. Mutatjuk, hol érdemes most keresni a jó sztorikat.

Elárulták a profik, honnan jöhet a következő hónapok legnagyobb tőzsdei sztorija
Jól indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,58 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,94 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,15 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,55 százalékot emelkedhet, a CAC 0,13 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,56 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,09 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,05 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma délelőtt érkeznek Magyarországról a júliusi részletes államháztartási adatok, amelyekből pontosabb képet kaphatunk a költségvetés helyzetéről, a hiány alakulásáról. Nemzetközi fronton az Egyesült Államokban délután a chicagói Fed-indexet publikálják, ami a gazdasági aktivitás regionális alakulását jelzi, míg az eurózónából a szeptemberi fogyasztói bizalom adata érkezik, amely fontos indikátor a háztartások várakozásairól.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 6,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 39,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 315,27 0,4% 1,0% 3,1% 8,9% 10,2% 67,5%
S&P 500 6 664,36 0,5% 1,2% 3,9% 13,3% 16,6% 100,8%
Nasdaq 24 626,25 0,7% 2,2% 5,3% 17,2% 24,1% 125,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 045,81 -0,6% 0,6% 3,4% 12,9% 21,2% 92,8%
Hang Seng 26 545,1 0,0% 0,6% 5,7% 32,3% 47,4% 8,5%
CSI 300 4 501,92 0,1% -0,4% 6,6% 14,4% 40,9% -5,0%
Európai részvényindexek              
DAX 23 639,41 -0,1% -0,2% -3,2% 18,7% 24,4% 80,2%
CAC 7 853,59 0,0% 0,4% -1,6% 6,4% 3,1% 57,8%
FTSE 9 216,67 -0,1% -0,7% 0,3% 12,8% 10,7% 53,4%
FTSE MIB 42 312,28 0,0% -0,6% -1,6% 23,8% 24,3% 116,7%
IBEX 15 260,7 0,6% -0,3% -0,3% 31,6% 29,6% 120,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 100 099,1 0,5% -1,1% -6,0% 26,2% 37,0% 198,0%
ATX 4 628,72 -0,2% -0,4% -4,5% 26,4% 26,7% 109,8%
PX 2 294,03 0,5% 0,1% -1,0% 30,3% 44,8% 162,6%
Magyar blue chipek              
OTP 29 410 1,8% 0,7% -5,0% 35,6% 57,9% 193,8%
Mol 2 772 -0,9% -2,7% -7,8% 1,5% 4,8% 70,1%
Richter 9 790 -0,8% -3,8% -8,8% -5,9% -9,1% 48,1%
Magyar Telekom 1 848 -0,2% -1,1% -6,9% 45,1% 80,1% 399,5%
Nyersanyagok              
WTI 63,02 -1,4% 0,0% -0,6% -13,0% -13,5% 53,3%
Brent 66,7 -1,2% -0,4% 1,3% -10,8% -11,0% 54,4%
Arany 3 672 0,9% 0,8% 10,5% 39,9% 42,2% 87,9%
Devizák              
EURHUF 390,7 0,3% 0,0% -0,8% -5,0% -0,9% 8,5%
USDHUF 332,2844 0,5% -0,3% -1,5% -16,4% -6,2% 9,4%
GBPHUF 447,6599 -0,1% -0,9% -1,8% -10,0% -4,6% 13,9%
EURUSD 1,1758 -0,2% 0,3% 0,7% 13,5% 5,7% -0,9%
USDJPY 148,0150 0,0% 0,2% 0,2% -5,8% 3,6% 41,9%
GBPUSD 1,3483 -0,5% -0,6% -0,1% 7,7% 1,7% 4,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 115 702 -1,2% -0,3% 2,5% 22,6% 83,8% 958,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,11 0,3% 1,6% -4,2% -10,2% 10,6% 492,1%
10 éves német állampapírhozam 2,71 1,2% 1,2% -0,3% 14,4% 27,2% -660,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,94 0,3% -2,3% -1,4% 4,8% 10,2% 184,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
