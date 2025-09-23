Enyhe esés Amerikában

Az amerikai tőzsdék egyre inkább kezdenek mínuszba fordulni: a Dow Jones éppen nullába fordult, az S&P 500 már 0,29%-os, a Nasdaq 0,49%-os mínuszban van.

A kereskedők vélhetően Jerome Powell Fed-elnök szavaira reagálnak, aki arról beszélt nemrég: komoly kockázatokat lát a munkaerőpiac és az infláció kapcsán is.