Enyhe esés Amerikában

Már a Dow Jones is küszködik a mínuszokkal
Az amerikai tőzsdék egyre inkább kezdenek mínuszba fordulni: a Dow Jones éppen nullába fordult, az S&P 500 már 0,29%-os, a Nasdaq 0,49%-os mínuszban van.
A kereskedők vélhetően Jerome Powell Fed-elnök szavaira reagálnak, aki arról beszélt nemrég: komoly kockázatokat lát a munkaerőpiac és az infláció kapcsán is.
Vegyes a hangulat Amerikában
Az elmúlt napok remek hangulatát most óvatoság és profitrealizálás váltotta a tengerentúlon: egyelőre minimális elmozdulások mellett inkább negatív a hangulat.
- Az S&P 500 0,19%-os mínuszban,
- a Nasdaq 0,32%-os mínuszban,
- a Dow viszont még épphogy, 0,08%-os pluszban van.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Nem volt jó napja a magyar tőzsdének, a BUX végül fél százalékkal került lejjebb. A hazai blue chipek közül az OTP 1 százalékot esett, a Mol 0,7 százalékkal került lejjebb, a Richter 0,3 százalékos mínuszban zárt, a Magyar Telekom pedig 0,6 százalékot emelkedett.
Figyelem: amikor legutóbb ilyen történt, akkor menekülni kellett a tőzsdékről
Tombol a bikapiac, a vezető részvényindexek napról napra új történelmi csúcsokat döntenek. Az optimizmus az amerikai kamatcsökkentés hatására a tetőfokára hágott – ám most egy olyan figyelmeztető jelzés érkezett, ami váratlan pofonként érheti a befektetőket. A mostani helyzet kísértetiesen hasonlít az elmúlt évek három korábbi esetére – és mindegyiknek esés lett a vége.
Iránykeresés az USA-ban
Vegyes elmozdulások láthatók az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 0,3 százalékot emelkedett, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 0,1 százalékkal került lejjebb.
Esésben a magyar tőzsde
Miközben az európai tőzsdéken továbbra is mérsékelt pozitív elmozdulások láthatók, a magyar piac továbbra is alulteljesítő. A BUX-ot elsősorban a legnagyobb komponens, az OTP húzza lefelé, miután 1,2 százalékos mínuszban került a bankpapír, de a blue chipek közül egyedül egyébként is csak a Magyar Telekom van pluszban a mai kereskedésben.
Mutatunk egy magyar részvényt, amire neked is érdemes most figyelned!
Hetek óta tart már a korrekció a magyar tőzsdén, ennek keretén belül pedig több nagy név árfolyama is csökkenésbe kezdődött a nagy rali után. Most egy olyan részvénnyel foglalkozunk, melynek árfolyama kulcsfontosságú szinthez ér, a napokban pedig könnyen eldőlhet a következő hetek iránya. Mutatjuk, melyik ez a magyar részvény, és azt is, hogy mire érdemes most figyelni befektetőként.
Itt az MNB kamatdöntése!
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. Ezzel már egy éve nem változott az irányadó ráta, és várhatóan a következő hónapokban sem fog.
Úgy megy az amerikai tőzsde, hogy az elemzők nem bírják tartani a lépést
Az elemzők folyamatosan alulbecsülik az amerikai részvénypiac erejét, miközben a S&P 500 index már 3%-kal meghaladja a szakértők által előrejelzett év végi átlagos célértéket - tudósított a Bloomberg.
Alulteljesítő a magyar tőzsde
A délelőtt folyamán határozott emelkedés alakult ki az európai tőzsdéken, a régiót felölelő Stoxx 600 index 0,4 százalékos pluszban van. A magyar piac szembemegy a pozitív európai hangulattal, elsősorban az OTP esése miatt, miután a bankpapír ma 1 százalékos mínuszba került, de a blue chipek közül a Mol (-0,7%) és a Magyar Telekom (-0,4%) is lefelé húzza az indexet.
Itt fordulat: a bíróság megmentette az Orsted gigaprojektjét, amit a kormány a célegyenesben torpedózott meg
Jelentős emelkedést mutatnak az Orsted részvényei, miután egy amerikai szövetségi bíró engedélyezte a vállalat számára, hogy folytassa a korábban Donald Trump adminisztrációja által leállított Revolution Wind projekt munkálatait.
Legalább októberig állnak a Jaguar Land Rover gyárai egy súlyos kibertámadás miatt
A Jaguar Land Rover (JLR) kénytelen meghosszabbítani globális üzemeinek leállását legalább október 1-ig a vállalatot ért kibertámadás miatt, ami napi több tízmillió fontos bevételkiesést okoz és veszélyezteti a beszállítói láncot is - írta a Sky News.
Óvatos emelkedés Európában
Kis emelkedés látható az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX és a CAC 0,4 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze is feljebb került 0,2 százalékkal, a spanyol tőzsde pedig 0,3 százalékot erősödött.
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde
Kis emelkedés látható az európai piacokon, ehhez képest a magyar tőzsde lemaradó, a blue chipek pedig vegyesen teljesítenek.
Csúcson az arany
Az arany ára rekordszintet ért el a mai kereskedésben, köszönhetően az amerikai kamatcsökkentésekkel és a dollár további gyengülésével kapcsolatos várakozásnak. Eközben a befektetők Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének beszédét várják a további monetáris politikai jelzésekért.
Gigantikus pénzügyi szakadék fenyegeti a mesterséges intelligencia jövőjét
Az OpenAI-hoz hasonló mesterséges intelligencia vállalatok hamar nyilvánosságra hozták terveiket, miszerint több száz milliárd dollárt fognak adatközpontokra fordítani, az viszont kérdéses, hogyan fogják fedezni ezeket a kiadásokat. A Bain & Co. tanácsadó cég friss becslése szerint ez a különbség sokkal nagyobb lehet, mint korábban gondolták - írja a Bloomberg.
Emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,07 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,93 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,56 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,82 százalékot emelkedhet, a CAC 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,72 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,05 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,05 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma kiemelt esemény lesz a Magyar Nemzeti Bank szeptemberi kamatdöntése, amely meghatározhatja a forint árfolyamának irányát és a piaci hozamokat, ezért különösen figyelik majd a befektetők, bár változtatásra nem számítanak a piacok, fontos lehet, milyen jelzést ad Varga Mihály jegybankelnök a jövőről. Délelőtt Németországból és az euróövezet egészéből érkeznek a szeptemberi BMI-adatok, amelyek előrejelzést adnak a feldolgozóipar és a szolgáltatások teljesítményéről. Délután az Egyesült Államokból a folyó fizetési mérleg, a szeptemberi beszerzésimenedzser-index, valamint a Richmond Fed-index lát napvilágot, amelyek mind fontos jelzést adhatnak az amerikai gazdaság állapotáról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,6 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 41,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 381,54
|0,1%
|1,1%
|1,6%
|9,0%
|10,3%
|70,0%
|S&P 500
|6 693,75
|0,4%
|1,2%
|3,5%
|13,8%
|17,4%
|101,9%
|Nasdaq
|24 761,07
|0,5%
|1,9%
|5,4%
|17,8%
|25,1%
|121,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 493,66
|1,0%
|1,6%
|6,7%
|14,0%
|20,6%
|94,7%
|Hang Seng
|26 344,14
|-0,8%
|-0,4%
|4,0%
|31,3%
|44,3%
|11,1%
|CSI 300
|4 522,61
|0,5%
|-0,2%
|3,3%
|14,9%
|41,3%
|-2,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 527,05
|-0,5%
|-0,9%
|-3,4%
|18,2%
|25,7%
|86,8%
|CAC
|7 830,11
|-0,3%
|-0,8%
|-1,8%
|6,1%
|4,4%
|64,1%
|FTSE
|9 226,68
|0,1%
|-0,5%
|-1,0%
|12,9%
|12,1%
|58,3%
|FTSE MIB
|42 423,18
|0,3%
|-1,5%
|-2,0%
|24,1%
|25,7%
|124,5%
|IBEX
|15 082,5
|-1,2%
|-2,0%
|-2,0%
|30,1%
|28,3%
|126,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 290,13
|-0,8%
|-1,3%
|-5,9%
|25,2%
|35,8%
|207,4%
|ATX
|4 608,87
|-0,4%
|-0,8%
|-3,7%
|25,8%
|27,5%
|116,4%
|PX
|2 303,59
|0,4%
|0,5%
|0,2%
|30,9%
|45,1%
|165,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 990
|-1,4%
|0,0%
|-5,6%
|33,7%
|55,9%
|216,8%
|Mol
|2 720
|-1,9%
|-3,3%
|-7,8%
|-0,4%
|2,4%
|66,4%
|Richter
|10 030
|2,5%
|-1,1%
|-6,2%
|-3,6%
|-6,9%
|54,3%
|Magyar Telekom
|1 820
|-1,5%
|-4,0%
|-7,3%
|42,9%
|78,4%
|395,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,99
|0,0%
|-1,1%
|-1,7%
|-13,0%
|-13,4%
|58,3%
|Arany
|3 725,35
|1,5%
|1,6%
|10,3%
|41,9%
|42,5%
|95,7%
|Devizák
|EURHUF
|388,8800
|-0,5%
|-0,1%
|-1,5%
|-5,5%
|-1,1%
|7,1%
|USDHUF
|330,3432
|-0,6%
|-0,3%
|-1,9%
|-16,8%
|-6,4%
|6,5%
|GBPHUF
|445,3201
|-0,5%
|-1,1%
|-2,4%
|-10,5%
|-5,1%
|12,7%
|EURUSD
|1,1772
|0,1%
|0,1%
|0,5%
|13,7%
|5,6%
|0,6%
|USDJPY
|147,8900
|0,0%
|0,3%
|0,7%
|-5,9%
|2,4%
|40,8%
|GBPUSD
|1,3496
|0,1%
|-0,7%
|-0,2%
|7,8%
|1,6%
|6,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|112 741
|-2,6%
|-2,3%
|-3,6%
|19,4%
|78,4%
|970,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,6%
|2,7%
|-2,6%
|-9,7%
|10,8%
|522,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|0,0%
|1,9%
|1,1%
|14,4%
|25,5%
|-637,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|-0,9%
|-2,7%
|-3,6%
|3,9%
|8,5%
|176,3%
Rábukkanhattak az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére - Felrobbant a részvény!
Az elmúlt hónapokban az arany látványos befektetési sztorivá vált: a recessziós félelmek, a geopolitikai feszültségek, a költségvetési hiányok növekedése ésa gyengülő dollár mind erősítették a menekülőeszközök iránti keresletet, nem is beszélve a múlt heti amerikai kamatcsökkentésről. És éppen most, a történelmi csúcsról csúcsra járó aranyár-környezetben jelentette be az egyik termelő, hogy jó eséllyel az évszázad legnagyobb aranylelőhelyére bukkant rá. A reakció gyors és erős: felrobbant az árfolyam. A fontos kérdés: mit gondolnak most a profik?
