Fontos fejlesztés egy magyar gyárban: négy régi egységet vált ki egyetlen korszerű berendezés
A közlemény szerint a vállalat a projekt során egy korszerű, biomassza alapú gőzkazánt telepít, amely javítja az üzem működési hatékonyságát, biztosítva az olajosmag-feldolgozási folyamatokhoz szükséges gőzellátást.
A korszerű technológiával üzemelő biomassza kazán a jelenleg működő négy gőzfejlesztő egységet fogja kiváltani, így egységes, hatékony rendszerként látja el a martfűi gyár teljes gőzigényét - írták.
A tájékoztató szerint az új kazán a technológiai kialakításának köszönhetően hatékonyabban alakítja a biomasszát hőenergiává,
a gyártói adatok alapján ezzel 86 százalékos hőhasznosítási hatásfokot biztosít.
A közleményben idézték Grászli Jánost, az amerikai központú globális cég magyarországi vezetőjét, aki szerint ez a beruházás világosan tükrözi a cég elkötelezettségét a folyamatos technológiai fejlődés iránt, valamint hosszú távon megerősíti magyarországi jelenlétét.
Közölték: az új beruházás része továbbá egy automatizált hamugyűjtő rendszer, amely egyszerűsíti a kezelést, valamint lehetővé teszi a maradék hamu hasznosítását más célokra is.
Az új kazán kivitelezése várhatóan 2026 szeptemberére készül el, és a rendszer várhatóan 2028 elején lesz teljesen üzemképes - írták.
Kimondta Trump: itt az idő lelőni az orosz repülőgépeket
Trump saját szavai szerint nagyon erősen támogatja a NATO-t.
Perdöntő felvételek láttak napvilágot: hamuvá bombázták az ukránok Oroszország rettegett fegyverét
Az első bizonyított veszteség.
Történelmi lépésre készül Amerika: végzetes csapást kaphat a Nemzetközi Büntetőbíróság
Hamarosan megszülethet a döntés.
Kimondta a Fed elnöke: túl nagy az emelkedés, elszállt a részvények árfolyama
Stabilitási kockázat azonban nincs.
Katonai csapás Moszkva ellen: az oroszok szerint Ukrajna mindenkit átvert
Az orosz tábornok máshogy látja a dolgokat.
Zöld utat adott a NATO-tagállam: le lehet lőni az orosz fegyvereket
Megunták a légtérsértéseket.
Powell bejelentette: nagyobb baj van a munkaerőpiacon, mint gondolnánk
Jelentős kockázatokat lát a Fed elnöke.
Megtámadták Oroszországot ma este: riasztották a védelmi erőket
Itt van a jelentés.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod