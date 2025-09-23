  • Megjelenítés
Üzlet

Fontos fejlesztés egy magyar gyárban: négy régi egységet vált ki egyetlen korszerű berendezés

MTI
Több mint 50 millió dollárból, azaz csaknem 16,5 milliárd forintból fejleszti martfűi gyárát az agráripari Bunge Zrt. - közölte a társaság kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a vállalat a projekt során egy korszerű, biomassza alapú gőzkazánt telepít, amely javítja az üzem működési hatékonyságát, biztosítva az olajosmag-feldolgozási folyamatokhoz szükséges gőzellátást.

A korszerű technológiával üzemelő biomassza kazán a jelenleg működő négy gőzfejlesztő egységet fogja kiváltani, így egységes, hatékony rendszerként látja el a martfűi gyár teljes gőzigényét - írták.

A tájékoztató szerint az új kazán a technológiai kialakításának köszönhetően hatékonyabban alakítja a biomasszát hőenergiává,

a gyártói adatok alapján ezzel 86 százalékos hőhasznosítási hatásfokot biztosít.

A közleményben idézték Grászli Jánost, az amerikai központú globális cég magyarországi vezetőjét, aki szerint ez a beruházás világosan tükrözi a cég elkötelezettségét a folyamatos technológiai fejlődés iránt, valamint hosszú távon megerősíti magyarországi jelenlétét.

Közölték: az új beruházás része továbbá egy automatizált hamugyűjtő rendszer, amely egyszerűsíti a kezelést, valamint lehetővé teszi a maradék hamu hasznosítását más célokra is.

Az új kazán kivitelezése várhatóan 2026 szeptemberére készül el, és a rendszer várhatóan 2028 elején lesz teljesen üzemképes - írták.

