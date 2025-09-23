  • Megjelenítés
Gigantikus pénzügyi szakadék fenyegeti a mesterséges intelligencia jövőjét

Az OpenAI-hoz hasonló mesterséges intelligencia vállalatok hamar nyilvánosságra hozták terveiket, miszerint több száz milliárd dollárt fognak adatközpontokra fordítani, az viszont kérdéses, hogyan fogják fedezni ezeket a kiadásokat. A Bain & Co. tanácsadó cég friss becslése szerint ez a különbség sokkal nagyobb lehet, mint korábban gondolták - írja a Bloomberg.
A Bain & Co. tanácsadó cég kedden közzétett éves Globális Technológiai Jelentése szerint 2030-ra az AI-vállalatoknak összesen 2 000 milliárd dollár éves bevételre lesz szükségük ahhoz, hogy finanszírozzák a várható igényeket kielégítő számítási kapacitást. A Bain előrejelzése szerint azonban

a bevételeik valószínűleg 800 milliárd dollárral elmaradnak ettől a szinttől, mivel a ChatGPT-hez hasonló szolgáltatások monetizálásából származó bevételek nem érik el az adatközpontok és a kapcsolódó infrastruktúra kiadásait.

A jelentés újabb kérdéseket vet fel az AI-ipar értékeltségével és üzleti modelljével kapcsolatban. Az OpenAI féle ChatGPT és a Google Gemini szolgáltatásának növekvő népszerűsége miatt a számítási kapacitás és energiaigény rohamosan nő, miközben az AI által biztosított megtakarítások és a cégek képessége a bevételgenerálásra elmarad ettől az ütemtől.

Ha a jelenlegi növekedési törvényszerűségek fennmaradnak, az AI egyre nagyobb terhet ró majd a globális ellátási láncokra

- nyilatkozta David Crawford, a Bain globális technológiai részlegének elnöke.

Az OpenAI jelenleg évente több milliárd dolláros veszteséget termel, és a növekedést helyezi előtérbe a profit helyett, bár a Bloomberg szerint 2029-re már pozitív cash flow-t várnak. A legnagyobb technológiai vállalatok, köztük a Microsoft, az Amazon és a Meta, a következő évtized elejére együttesen évi 500 milliárd dollár fölé növelik AI-kiadásaikat a Bloomberg Intelligence szerint.

A Bain előrejelzése alapján 2030-ra a globális AI számítási kapacitásigény 200 gigawattra emelkedhet, amelynek felét az Egyesült Államok teszi ki. Bár a technológiai áttörések és új algoritmusok enyhíthetik a terhet, az ellátási lánc korlátai vagy az elégtelen energiaellátás akadályozhatják a fejlődést.

A vezető AI-vállalatok a számítási kapacitáson túl hatalmas összegeket fektetnek termékfejlesztésbe is. Az autonóm AI-ügynökök, amelyek minimális irányítással képesek többlépcsős feladatokat végrehajtani, kiemelt fókuszterületet jelentenek. A következő 3-5 évben a vállalatok a technológiai kiadásaik akár 10%-át is alapvető AI-képességek, köztük ügynöki platformok kiépítésére fordíthatják.

A jelentés szerint a kvantumszámítástechnika is jelentős növekedés előtt áll, amely akár 250 milliárd dolláros piaci értéket teremthet olyan iparágakban, mint a pénzügy, a gyógyszeripar, a logisztika és az anyagtudomány. A Bain fokozatos fejlődést vár, a következő 10 évben szűk területeken történő korai alkalmazással, majd idővel szélesebb körű elterjedéssel.

