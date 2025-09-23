Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde

Kis emelkedés látható az európai piacokon, ehhez képest a magyar tőzsde lemaradó, a blue chipek pedig vegyesen teljesítenek.

A reggeli kereskedés első szakaszában esik a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékos mínuszban áll, így jelenleg 99 139 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Richter árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos pluszban áll. Eközben az OTP árfolyama 0,4 százalékos mínuszban van, míg a Mol árfolyama 0,5 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a Masterplast és az Alteo indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Mol és a Richter, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

