Itt a fordulat: a bíróság megmentette az Orsted gigaprojektjét, amit a kormány a célegyenesben torpedózott meg

Az Orsted részvényei nagyot raliztak ma, miután egy amerikai szövetségi bíró úgy döntött, hogy a vállalat folytathatja a már majdnem befejezett Revolution Wind projekt munkálatait, amelyet Trump adminisztrációja az előző hónapban állított le.
A dán szélerőmű-fejlesztő számára ez jelentős győzelem, hiszen a vállalat napi 2 millió dollárt veszített azóta, hogy az amerikai Óceáni Energiagazdálkodási Hivatal (BOEM) augusztus 22-én kiadta a munkaleállítási utasítást, nem részletezett nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.
A Rhode Island partjaitól 15 mérföldre található Revolution Wind projekt a leállítás idején már 80 százalékban elkészült, az összes tengeri alapozás a helyén volt, és a 65 szélturbinából 45-öt már felszereltek.
A dán vállalat és partnere, a Skyborn Renewables már körülbelül 5 milliárd dollárt költött vagy kötött le a projektre, amely több mint 1 milliárd dolláros veszteséget jelentene, ha törölnék - derül ki a vállalatok amerikai bírósági beadványaiból.
Az Orsted már a munkaleállítási utasítás előtt is küzdött, hogy elkerülje a potenciálisan súlyos hitelminősítői leminősítést. Az infláció, a magasabb kamatlábak és az ellátási lánc késedelmei miatt a vállalat augusztusban 9,4 milliárd dolláros tőkeinjekciót kért részvényeseitől.
A részvénykibocsátás befejezése után a vállalat 145 milliárd koronás (22,9 milliárd dolláros) likviditási tartalékkal fog rendelkezni, ami Trond Westlie pénzügyi igazgató szerint elegendő a meglévő projektek befejezéséhez.
A hírt követően 6,5 százalékot emelkedett az Orsted árfolyama.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
