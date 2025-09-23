Itt fordulat: a bíróság megmentette az Orsted gigaprojektjét, amit a kormány a célegyenesben torpedózott meg

Jelentős emelkedést mutatnak az Orsted részvényei, miután egy amerikai szövetségi bíró engedélyezte a vállalat számára, hogy folytassa a korábban Donald Trump adminisztrációja által leállított Revolution Wind projekt munkálatait.

Az Orsted részvényei nagyot raliztak ma, miután egy amerikai szövetségi bíró úgy döntött, hogy a vállalat folytathatja a már majdnem befejezett Revolution Wind projekt munkálatait, amelyet Trump adminisztrációja az előző hónapban állított le.

A dán szélerőmű-fejlesztő számára ez jelentős győzelem, hiszen a vállalat napi 2 millió dollárt veszített azóta, hogy az amerikai Óceáni Energiagazdálkodási Hivatal (BOEM) augusztus 22-én kiadta a munkaleállítási utasítást, nem részletezett nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.

A Rhode Island partjaitól 15 mérföldre található Revolution Wind projekt a leállítás idején már 80 százalékban elkészült, az összes tengeri alapozás a helyén volt, és a 65 szélturbinából 45-öt már felszereltek.

A dán vállalat és partnere, a Skyborn Renewables már körülbelül 5 milliárd dollárt költött vagy kötött le a projektre, amely több mint 1 milliárd dolláros veszteséget jelentene, ha törölnék - derül ki a vállalatok amerikai bírósági beadványaiból.

Az Orsted már a munkaleállítási utasítás előtt is küzdött, hogy elkerülje a potenciálisan súlyos hitelminősítői leminősítést. Az infláció, a magasabb kamatlábak és az ellátási lánc késedelmei miatt a vállalat augusztusban 9,4 milliárd dolláros tőkeinjekciót kért részvényeseitől.

A részvénykibocsátás befejezése után a vállalat 145 milliárd koronás (22,9 milliárd dolláros) likviditási tartalékkal fog rendelkezni, ami Trond Westlie pénzügyi igazgató szerint elegendő a meglévő projektek befejezéséhez.

A hírt követően 6,5 százalékot emelkedett az Orsted árfolyama.

