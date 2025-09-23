Kivárás a tőzsdéken, óvatos emelkedésben a piac

Portfolio 2025. szeptember 23. 10:03

A Nasdaq vezetésével emelkedtek tegnap az amerikai részvényindexek, részben az Nvidia ralijának köszönhetően, miután a chipgyártó 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ban. Az ázsiai tőzsdék azonban nem követték le ezt a jó hangulatot, hiszen vegyes mozgásokat produkáltak a vezető indexek ma reggel. Európában ennél azért jobb az összkép, a tegnapi oldalazás után kis pluszban vannak az európai tőzsdék.



Makroszinten több fontos adat és esemény is lesz ma: itthon az MNB kamatdöntésére figyelünk, a nemzetközi színtéren pedig a BMI adatok mozgathatják meg a piacot, de megszólal ma az amerikai jegybank elnöke is a gazdasági kilátásokról.