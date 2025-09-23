Legalább októberig állnak a Jaguar Land Rover gyárai egy súlyos kibertámadás miatt

A brit autógyártó óriás augusztus 31-én kezdődött leállása súlyos következményekkel jár mind a vállalat, mind a beszállítói lánc számára. A JLR-nél közvetlenül több mint 33 000 ember dolgozik az Egyesült Királyságban, többségük a West Midlands régióban található összeszerelő üzemekben, valamint a Merseyside-i Halewood gyárban.
A beszállítói láncban további mintegy 200 000 ember dolgozik, akik most hosszabb kieséssel néznek szembe. Az autóipari termelés "just-in-time" jellege miatt sok beszállítónak nem volt más választása, mint azonnal leállni a JLR bejelentése után. Az iparági források szerint a beszállítók körülbelül 25%-a már lépéseket tett a termelés felfüggesztésére és a munkavállalók elbocsátására, további 25% pedig ezen a héten hozhat hasonló döntéseket.
A Jaguar, Range Rover és Land Rover márkákat gyártó JLR
kénytelen volt leállítani a termelést és összeszerelést kínai, szlovákiai, indiai és brazíliai létesítményeiben is, miután IT-rendszereit gyakorlatilag megbénította a kibertámadás.
A solihull-i üzemben jelenleg csak minimális személyzettel folyik alapvető karbantartás, miközben a gyártósorok tétlenül állnak.
A szakszervezetek felszólították a kormányt, hogy vezessen be egy, a korábbi járványügyi kényszerszabadsághoz hasonló rendszert a beszállítói láncban lévő munkahelyek védelmére. Ugyanakkor, mivel a JLR tavaly 2,2 milliárd font nyereséget termelt, nyomás nehezedik a vállalatra, hogy támogassa beszállítóit.
A Gépjárműgyártók és -kereskedők Társaságának (SMMT) vezérigazgatója, Mike Hawes szerint "bármi történik a JLR-rel, az végiggyűrűzik a beszállítói láncon", és különösen a kis- és középvállalkozások vannak veszélyben.
A JLR, amely az indiai Tata konglomerátum tulajdonában van, nem közölt részleteket a támadás jellegéről, de feltételezhetően a Marks and Spencer-t és a Co-Op-ot korábban megbénító zsarolóvírus-támadáshoz hasonló incidensről van szó. A járműgyártás megszakítása mellett a kereskedők sem tudnak járműveket regisztrálni vagy alkatrészeket rendelni, és még az egyes járművek elemzésére szolgáló diagnosztikai szoftverek is érintettek.
Címlapkép forrása: Shutterstock
