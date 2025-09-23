Nagy lökést kap a következő hónapokban a magyar lakásbiztosítási piac

Az Otthon Start Program nemcsak a lakás-, hanem a lakásbiztosítási piacot is felpörgetheti, hiszen a lakáshitel-felvételhez lényegében kötelező lakásbiztosítás is társul – hívta fel a figyelmet a legnagyobb online alkuszcég.

A Netrisk.hu saját adatai szerint már a program előtt is jól alakult az idei év: január és augusztus között

6,8 százalékkal több lakásbiztosítás született, az átlagdíj pedig 37 300 forintot tett ki.

Csakhogy a rosszul megválasztott biztosítás alulbiztosítottsághoz vezethet, ami egy káresemény esetén akár több millió forintos veszteséget is okozhat. Besnyő Márton ügyvezető szerint a bankok gyakran csak egy alapbiztosítást írnak elő kötelezően, amelyben kedvezményezettként szerepelnek. Vagyis sokszor csak a minimális fedezetre vonatkozik a szerződés, ám a biztosításnak fedezetet kellene nyújtania a lakás valós értékére, valamint az ott található ingóságokra is, például bútorokra, háztartási gépekre vagy az újonnan telepített napelemre, hőszivattyúra is.

A hivatalos adatok szerint a magyar lakosság többsége rendelkezik lakásbiztosítással, ám sok szerződés elavult. Az alkuszcég kutatása szerint

a biztosítással rendelkezők 19 százaléka több mint tíz éve, további 14 százalék pedig 5–10 éve nem módosította meglévő biztosítását.

Ez azt jelenti, hogy sokan évek óta nem ellenőrizték, vajon megfelelő fedezetet nyújt-e a szerződésük, miközben az ingatlanok és az ingóságok értéke folyamatosan nőtt.

Ez a kombináció alulbiztosítottságot eredményezhet sok ingatlan esetében, vagyis egy nagyobb kár esetén a tulajdonos csak részleges kártérítésre számíthat. Bár az elmúlt két év lakáskampányai javítottak a helyzeten – a fedezettség átlagosan 16 százalékkal nőtt –, a rendszeres felülvizsgálat továbbra is elengedhetetlen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images