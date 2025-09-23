Úgy megy az amerikai tőzsde, hogy az elemzők nem bírják tartani a lépést

A rekordokat döntő rali következtében az S&P 500 index már közel 3%-kal haladja meg a Bloomberg által nyilvántartott elemzők átlagos év végi előrejelzését, amely jelenleg 6486 ponton áll.
Csak 2024-ben és 1999-ben maradtak el ennyire az elemzői várakozások a tényleges piaci teljesítménytől az év ezen szakaszában.
Ez a különbség jól mutatja, milyen nehéz helyzetben vannak a Wall Street elemzői, miután a részvénypiacok túllendültek a Donald Trump kereskedelmi háborújával kapcsolatos aggodalmakon és az amerikai gazdaság lassulására utaló jeleken. Ezeket a tényezőket háttérbe szorította a meglepően erős profitbővülés, a mesterséges intelligenciából hasznot húzó nagy technológiai cégek iránti lelkesedés, valamint a Fed további kamatcsökkentéseival kapcsolatos várakozások.
Ennek eredményeként a Goldman Sachs, a Deutsche Bank és más cégek stratégái folyamatosan lemaradnak, és sokan többször is felfelé módosították előrejelzéseiket, miután az S&P 500 meglepően erős felpattanást mutatott a Trump vámintézkedései által kiváltott korábbi esés után.
Az elemzők általában konzervatívak a jelentési szezon előtt, de ezúttal különösen óvatosak voltak, és szerintem ugyanez igaz a stratégákra is
- nyilatkozta Ed Yardeni, a Yardeni Research alapítója.
Mindig is bíztam a gazdaság ellenálló képességében, de még engem is meglepett, hogy a vállalati nyereségek és profitmarzsok gyakorlatilag meg sem rezdültek Trump vámjai ellenére.
A vállalati profitvárakozások július óta folyamatosan emelkednek, ami további optimizmusra ad okot a befektetőknek. Az elemzők most már 9,4%-os profitnövekedést várnak az S&P 500 vállalataitól az idei évre, szemben a szeptember eleji 7,1%-kal.
Maga Yardeni is 6600-ról 6800-ra emelte az S&P 500 indexre vonatkozó év végi célárát, és elismerte, hogy idén többször kellett módosítania előrejelzését, mint korábban bármikor. 25% esélyt ad arra, hogy az amerikai részvényindex 2025 végére elérheti a 7000 pontot, és ez az esély tovább nő, ha a Fed folytatja a kamatok csökkentését.
Az elemzők óvatosságának számos oka van. Az S&P 500 már így is 34%-kal emelkedett az áprilisi mélyponthoz képest, ami a legmagasabb értékeltségi szintet eredményezte 2021 januárja óta. Emellett továbbra sem világos, hogyan hatnak majd végül a vámok a növekedésre és az inflációra.
A Fed múlt heti döntése, hogy kilenc hónapos szünet után újra kamatot csökkent, tovább erősítette az optimizmust. Az elmúlt fél évszázadban 16 olyan eset volt, amikor a Fed csökkentette a kamatokat, miközben az S&P 500 1%-on belül volt a rekordszintjétől - mint a múlt héten. A Barclays adatai szerint minden ilyen alkalommal magasabban álltak a részvények egy évvel később.
Ráadásul, mivel a gazdaság továbbra is növekszik, és a Fed hajlandóságot mutat a lassulás kezelésére, az amerikai részvények "mindkét világból a legjobbat" kapják Max Kettner, a HSBC vezető multi-asset stratégája szerint.
Ez a fajta politikai környezet rendkívül ritka, és továbbra is agresszív kockázatvállalást indokol
- tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
