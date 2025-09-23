  • Megjelenítés
Új trend van kibontakozóban? Csehországban nyitották meg Európa egyik legnagyobb hőszivattyúgyárát
Új trend van kibontakozóban? Csehországban nyitották meg Európa egyik legnagyobb hőszivattyúgyárát

Jelentős mérföldkőhöz érkezett az európai hőszivattyú-gyártási szektor: ünnepélyesen megnyitották Csehországban a teljeskörűen felújított és kibővített pilseni gyáregységet, amely a több százmillió eurós beruházásnak köszönhetően 2030-tól évente akár 1,4 millió beltéri és kültéri hőszivattyú egység előállítására lesz képes.

Grandiózus beruházásról van szó

A Panasonic 320 millió eurót fektetett be a pilseni üzem bővítésébe és modernizálásába, amellyel

a gyár termelési kapacitása 250 százalékkal nő

- olvasható a vállalat közleményében.

Az átfogó beruházás keretében a termelés és a K+F tevékenység Délkelet-Ázsiából Európába került át, így jelentősen növeli a helyben gyártott hőszivattyúk mennyiségét.

Ennek a korszerű hőszivattyúgyárnak a megnyitása erősíti a cseh ipar versenyképességét, új, magasan képzett munkahelyeket teremt, és megerősíti, hogy a Cseh Köztársaság vonzó feltételeket kínál a technológiaigényes és innovatív projektek számára

– mondta Petr Fiala, a Cseh Köztársaság miniszterelnöke az ünnepélyes megnyitón, majd hozzátette:

azt szeretnénk, hogy hazánkban olyan vállalatok működjenek, amelyek teljes, magas hozzáadott értékű termékeket állítanak elő, és szorosan kapcsolódnak a tudományhoz és a kutatáshoz. Kormányunk továbbra is aktívan támogatni fogja az ilyen beruházásokat.

Hőszivattyú gyártás és K+F Európában, Európáért

A bővítés az Európában felgyorsult zöld átállásra reagál, ami a fosszilis alapú energiáról az elektromos megoldások és a megújuló energiaforrások irányába tereli a fűtési- és hűtési szektort. 2024-ben az európai hőszivattyúpiac méretét 12,2 milliárd euróra becsülték, amely a várakozások szerint

2034-re meghaladja majd a 71 milliárd eurót.

Az új gyártókomplexum 2030-tól évente akár 1,4 millió kültéri és beltéri hőszivattyú egység előállítására lesz képes, lakossági és kereskedelmi felhasználásra egyaránt, amelyek egész Európát ellátják majd. Ezzel a pilseni üzem kapacitás alapján Európa egyik legnagyobb hőszivattyú gyártójává válik. A létesítmény 2024–25-ben több mint megduplázta termelési volumenét, és a növekedés lendülete folyamatosan erősödik.

A Panasonicnál úgy látjuk, hogy Európa különösen előrehaladott a fenntarthatóság terén, és ebből adódóan a fenntartható energiamegoldások elfogadottságában is. Jól érzékelhetően nő az érdeklődés a hőszivattyúk iránt az európai piacon, és számítunk rá, hogy ez a következő években a keresletben is megmutatkozik

– mondta Toshikatsu Fukunaga, a Panasonic HVAC Europe vezérigazgatója.

Emellett a helyi egyetemmel együttműködésben egy korszerű K+F központ is létrejött a pilseni üzemben, amely a jövő hőszivattyú-fejlesztéseire összpontosít. A kutatóközpont létrehozásában kulcsszerepet játszó Ostravai Műszaki Egyetem teljes egészében megtervezte, és hamarosan meg is építi az egyik kutató labort. 2028-ra a pilseni K+F csapat már a teljes hőszivattyú-fejlesztési életciklust kezeli majd, szoros együttműködésben a japán terméktervezési divízióval. Így a levegő-víz hőszivattyúk teljes fejlesztése a kezdeti koncepciótól a kész termékig Pilsenben valósul meg.

Azáltal, hogy a K+F és a gyártás egy helyszínen összpontosul, biztosíthatjuk, hogy az üzem gyorsan és rugalmasan reagáljon e kulcsfontosságú piac változó igényeire. Emellett a logisztikai költségek csökkenése is előnyt jelent, amely kiegészül a sebességgel és rugalmassággal, amit a K+F és a gyártás egyesítése tesz lehetővé

– magyarázta Radek Vach, a Panasonic HVAC CZ üzleti tervezési igazgatója.

A pilseni üzem jelentős beruházásokat hajt végre

a robotika, az automatizálás és a mesterséges intelligencia területén is,

szoros együttműködésben a vállalat más globális gyáraival. Ezek révén a gyár növelheti a hatékonyságot és nagyobb termelési kapacitást érhet el. Jelenleg 80 robot működik az üzemben, a gyár elrendezését pedig úgy optimalizálták, hogy a jövőben automatizált irányítású járművek (AGV-k) és autonóm mobil robotok (AMR-ek) is segíthessék az alapanyagok ellátását és a késztermékek szállítását. A jövőbeni cél a komponensgyártás 100%-os automatizálása.

A zöldebb jövőért

Az Panasonic GREEN IMPACT hosszútávú fenntarthatósági stratégiájával összhangban a projekt célja a karbonlábnyom csökkentése is, hiszen a helyi gyártás a helyi vásárlók igényeire reagál, és támogatja a fosszilis energiaforrásoktól mentes fűtési és hűtési megoldások elterjedését. A „Net Zero gyár” minősítést elnyert létesítmény működését

hosszútávú zöldenergia-vásárlások (PPA) és a tetőn elhelyezett, 1 MW teljesítményű napelempark együttesen biztosítják.

A program részeként a vállalat célul tűzte ki, hogy 2030-ra globális szinten a teljes vállalatcsoport működésében, 2050-re pedig az egész értékláncban elérje a Net Zero állapotot. A koncepció szerint a Net Zero gyár működésének alapja az energiafelhasználás csökkentése, a helyben előállított megújuló energia termelése, valamint a megújuló forrásokból származó energia beszerzése. Jelenleg világszerte 46 Net Zero gyár működik a vállalatnál, köztük a pilseni is.

Az üzem intelligens épületmenedzsment-rendszere (BMS) automatikusan szabályozza a szellőzést, a fűtést és a világítást (beleértve az érzékelőkkel vezérelt LED-világítást is), valamint minimalizálja a hulladékképződést. Emellett a létesítmény újrahasznosítja a ventilátorok és kompresszorok által termelt hulladékhőt az épület fűtésére, ezzel is csökkentve az energiafelhasználást. A vízpazarlás mérséklését a tetőn kialakított vízvisszatartó tározó segíti, amely összegyűjti és újrahasznosítja az esővizet, így elkerülve a városi csatornarendszer igénybevételét. 2026-tól a gyár járműflottáját teljes egészében elektromos autók (EV-k) váltják fel, tovább csökkentve a létesítmény karbonlábnyomát.

Csehország "Szilícium-völgye"

A pilseni régió számára a Panasonic új, magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremt, amelyek a helyi tehetségekre építenek, segítve ezzel a „brain drain” jelenség megelőzését. A vállalat hosszú távú együttműködése az akadémiai szférával – különösen a Nyugat-Csehországi Egyetemmel – hozzájárul a tudományos és mérnöki képzés népszerűsítéséhez, valamint gyakorlati tapasztalatszerzést biztosít a hallgatók számára.

Radek Vach, a Panasonic HVAC CZ üzleti tervezési igazgatója végül hozzátette:

Pilsen a Cseh Köztársaság saját ‘Szilícium-völgyében’ helyezkedik el, számos gyorsan növekvő és innovatív technológiai vállalat közvetlen közelében, ami ideális helyszínné teszi a helyi tehetségek bevonására és támogatására, valamint kapcsolatok építésére.

Címlapkép forrása: Panasonic

