Visszavonulót fújtak a tőzsdék - Mínuszban zárt Amerika

A mai kereskedést Jerome Powell Fed-elnök szavai, illetve az elmúlt kereskedési napok látványos emelkedéseit követő profitrealizálás dominálta - ennek megfelelően a tőzsdei indexek is visszavonultak a csúcsponttól. Nagy esésről nem beszélhetünk, a Dow 0,17%-os, az S&P 500 0,55%-os, a Nasdaq 0,95%-os mínuszban végzett.

Miután Powell elnök ma arról beszélt, hogy úgy látja, túlértékeltek az amerikai részvények, a következő napok biztosan izgalmasak lesznek az amerikai tőzsdéken.