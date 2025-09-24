  • Megjelenítés
Donald Trump váratlan kijelentéseire szárnyalnak a védelmi részvények
Donald Trump váratlan kijelentéseire szárnyalnak a védelmi részvények

Nagyot megy ma az európai tőzsdéken a védelmi szektor Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos új nyilatkozatai nyomán - számolt be a Cnbc.
Miközben az európai tőzsdéken mérsékelten negatív a hangulat, a védelmi részvények emelkedéssel kezdik a kereskedést, a Stoxx Europe Aerospace and Defense Index 1,1 százalékkal erősödött.

A svéd Saab részvényei 5 százalékkal, a német tankgyártó Hensoldt 4,5 százalékkal, a svéd védelmi technológiai vállalat, a MilDef Group pedig 3,4 százalékkal emelkedett.

A Rheinmetall részvényei kisebb mértékben, de szintén felülteljesítők, 1,6 százalékos pluszban áll az árfolyam.

Donald Trump amerikai elnök tegnap az ENSZ közgyűlésén találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ezután pedig egyértelműen állást foglalt Ukrajna mellett: papírtigrisnek nevezte Oroszországot, melynek gazdasága szerinte az összeomlás szélén áll, illetve közölte, hogy szerinte Ukrajna a NATO támogatásával az összes elrabolt területét visszaszerezheti.

