Donald Trump váratlan kijelentéseire szárnyalnak a védelmi részvények

Miközben az európai tőzsdéken mérsékelten negatív a hangulat, a védelmi részvények emelkedéssel kezdik a kereskedést, a Stoxx Europe Aerospace and Defense Index 1,1 százalékkal erősödött.

A svéd Saab részvényei 5 százalékkal, a német tankgyártó Hensoldt 4,5 százalékkal, a svéd védelmi technológiai vállalat, a MilDef Group pedig 3,4 százalékkal emelkedett.

A Rheinmetall részvényei kisebb mértékben, de szintén felülteljesítők, 1,6 százalékos pluszban áll az árfolyam.

Donald Trump amerikai elnök tegnap az ENSZ közgyűlésén találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ezután pedig egyértelműen állást foglalt Ukrajna mellett: papírtigrisnek nevezte Oroszországot, melynek gazdasága szerinte az összeomlás szélén áll, illetve közölte, hogy szerinte Ukrajna a NATO támogatásával az összes elrabolt területét visszaszerezheti.

