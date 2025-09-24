Esek az európai tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja a piacokat

Portfolio 2025. szeptember 24. 10:29

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Ami a ma érkező adatokat illeti, délelőtt a német Ifo hangulatindex jelent meg, amely a német gazdaság kilátásainak fontos mutatója és Magyarország gazdasági kapcsolatai miatt is fontos lehet. Délután pedig az Egyesült Államokból az augusztusi ingatlanértékesítési és jelzáloghitel-adatokat teszik közzé, amelyek a lakáspiac állapotát jelzik. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig kisebb eséssel indult a nap, akárcsak a magyar tőzsdén.