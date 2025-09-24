Esek az európai tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja a piacokat

Olyan összegű tőkebevonásra készül a kriptóóriás, hogy a világ legnagyobb magánvállalatai közé emelkedhet
A Tether, a világ legnagyobb stablecoin kibocsátója jelentős tőkebevonást tervez, amely akár 500 milliárd dolláros cégértékelést is eredményezhet, ami az OpenAI-hoz hasonló szintre emelné a kriptovaluta vállalatot - számolt be a Cnbc.
Meglepően gyenge adat érkezett Németországból
A német üzleti hangulat váratlanul romlott szeptemberben, miközben a gazdasági kilátások továbbra is gyengék maradtak.
Tovább emelkedik a Rába
Tovább emelkednek a Rába részvényei, már közel 13 százalékos pluszban áll az árfolyam.
Valami megmozdult a magyar gazdaságban
Szeptemberben a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint augusztusban, ezzel érdemben elmozdult a mélypontjáról a gazdasági hangulat - derül ki a GKI felméréséből. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe bő 2 ponttal nőtt, s ezzel e mutató tizenegy havi csúcsára emelkedett. A cégek foglalkoztatási hajlandósága és az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott az előző hónaphoz képest. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága viszont némileg romlott.
Donald Trump váratlan kijelentéseire szárnyalnak a védelmi részvények
Nagyot megy ma az európai tőzsdéken a védelmi szektor Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos új nyilatkozatai nyomán - számolt be a Cnbc.
Szárnyal a Rába
Több mint 10 százalékos pluszban áll a Rába árfolyama a ma reggeli kereskedésben, miután a vállalat közzétette, hogy a felügyelet jóváhagyta a 4iG ajánlatát és az igazgatóság véleményezte az ajánlatot.
Esnek az európai tőzsdék
Csökkenéssel indítják a napot az európai tőzsdék, a Stoxx 600 0,4 százalékos, a DAX 0,3 százalékos, az FTSE-100 szintén 0,3 százalékos, a CAC-40 pedig 0,5 százalékos mínuszban áll. A bankok és a pénzügyi szektor vezeti az esést, míg a védelmi vállalatok felülteljesítenek Donald Trump nyilatkozatai után. A Deutsche Bank, a Barclays és a Societe Generale is több mint 1 százalékot esett.
Eséssel kezdik a napot a hazai blue chipek
Kis mínusszal nyitottak az európai tőzsdék, a magyar piac sem kivétel ez alól, mind a négy hazai blue chip esik. A midcapek közül a Rába izgalmas ma, amely jelentősebb emelkedéssel kezdi a kereskedést.
Az összeomlás felé közelít az AI-sztori? Tőzsdetörténelmi hónapok előtt állunk
Egyedi technológiai részvényekben elementáris erejű árfolyamemelkedéseket láthattunk idén szeptemberben. Egy-egy jó hírre bibliai mértékű büntetést mér a piac a lemaradó és short pozícióban ülő befektetőkre. A leglátványosabb példa a szeptember 9-i Oracle gyorsjelentés, amely sokak számára intő jel lehetett. Könnyen elképzelhető, hogy most kezdődik el a látványos törülköző-bedobás azok részéről, akik eddig kimaradtak a mesterséges intelligencia sztoriból. Lehet, hogy valóban most indul az AI-sztori mánia szakasza?
A Rába nem javasolja a részvényeseknek a 4iG ajánlatának elfogadását
Jóváhagyta az MNB a 4iG űr-és védelmi leányvállalatának nyilvános vételi ajánlatát a Rába részvényeire, ennek kapcsán a Rába igazgatósága véleményezte az ajánlatot – derül ki a tegnap zárás után publikált közleményekből.
Kisebb esés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,7 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,45 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,24 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,84 százalékot emelkedett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,1 százalékot eshet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,14 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,15 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi az augusztusi hitelintézeti statisztikai mérleget és eredményeket, amelyekből képet kaphatunk a bankrendszer helyzetéről. Japánból érkeznek a szeptemberi bmi-adatok és az augusztusi gépipari rendelésállomány, míg délelőtt a német Ifo hangulatindex adatai jelennek meg, amelyek a német gazdaság kilátásainak fontos mutatói és Magyarország gazdasági kapcsolatai miatt is fontosak lehetnek. Délután az Egyesült Államokból az augusztusi ingatlanértékesítési és jelzáloghitel-adatokat teszik közzé, amelyek a lakáspiac állapotát jelzik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 44,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,6 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 43,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 292,78
|-0,2%
|1,2%
|1,4%
|8,8%
|9,9%
|73,0%
|S&P 500
|6 656,92
|-0,6%
|0,8%
|2,9%
|13,2%
|16,4%
|105,7%
|Nasdaq
|24 580,17
|-0,7%
|1,3%
|4,6%
|17,0%
|23,8%
|126,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 493,66
|0,0%
|1,3%
|6,7%
|14,0%
|20,6%
|94,9%
|Hang Seng
|26 159,12
|-0,7%
|-1,1%
|3,2%
|30,4%
|43,4%
|10,2%
|CSI 300
|4 519,78
|-0,1%
|-0,1%
|3,2%
|14,9%
|40,7%
|-2,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 611,33
|0,4%
|1,2%
|-3,1%
|18,6%
|25,3%
|86,8%
|CAC
|7 872,02
|0,5%
|0,7%
|-1,2%
|6,7%
|4,8%
|63,9%
|FTSE
|9 223,32
|0,0%
|0,3%
|-1,1%
|12,9%
|11,7%
|56,3%
|FTSE MIB
|42 477,76
|0,1%
|-0,1%
|-1,9%
|24,3%
|26,1%
|124,4%
|IBEX
|15 158,2
|0,5%
|0,0%
|-1,5%
|30,7%
|28,5%
|127,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|98 804,69
|-0,5%
|-1,1%
|-6,4%
|24,6%
|35,2%
|203,9%
|ATX
|4 641,44
|0,7%
|1,4%
|-3,0%
|26,7%
|29,1%
|119,8%
|PX
|2 307,52
|0,2%
|1,3%
|0,3%
|31,1%
|46,0%
|167,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 580
|-1,4%
|-1,5%
|-7,0%
|31,8%
|54,4%
|214,8%
|Mol
|2 704
|-0,6%
|-3,4%
|-8,3%
|-1,0%
|2,7%
|67,1%
|Richter
|10 030
|0,0%
|1,4%
|-6,2%
|-3,6%
|-7,6%
|47,5%
|Magyar Telekom
|1 834
|0,8%
|-1,4%
|-6,6%
|44,0%
|76,3%
|398,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,76
|1,2%
|-1,7%
|-0,5%
|-12,0%
|-10,6%
|60,5%
|Brent
|67,65
|1,6%
|-1,3%
|-0,2%
|-9,5%
|-8,9%
|61,7%
|Arany
|3 779,06
|1,4%
|2,6%
|11,9%
|43,9%
|43,8%
|102,2%
|Devizák
|EURHUF
|389,8550
|0,3%
|0,1%
|-1,2%
|-5,2%
|-1,2%
|6,6%
|USDHUF
|330,4976
|0,0%
|0,5%
|-1,9%
|-16,8%
|-6,8%
|5,5%
|GBPHUF
|446,3450
|0,2%
|-0,4%
|-2,2%
|-10,3%
|-5,9%
|11,9%
|EURUSD
|1,1796
|0,2%
|-0,5%
|0,7%
|13,9%
|6,0%
|1,0%
|USDJPY
|147,8800
|0,0%
|0,9%
|0,7%
|-5,9%
|2,9%
|40,4%
|GBPUSD
|1,3525
|0,2%
|-1,0%
|0,0%
|8,0%
|1,3%
|6,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|112 025
|-0,6%
|-4,1%
|-4,2%
|18,7%
|76,9%
|994,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,09
|-1,0%
|1,9%
|-3,6%
|-10,6%
|9,4%
|505,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|0,1%
|2,1%
|1,2%
|14,6%
|28,6%
|-638,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|-0,4%
|-2,4%
|-4,1%
|3,5%
|7,9%
|165,5%
