Eséssel kezdik a napot a hazai blue chipek
Portfolio
Kis mínusszal nyitottak az európai tőzsdék, a magyar piac sem kivétel ez alól, mind a négy hazai blue chip esik. A midcapek közül a Rába izgalmas ma, amely jelentősebb emelkedéssel kezdi a kereskedést.
Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,4 százalékos mínuszban áll,

így jelenleg 98 409 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben a Gránit Bank és az Appeninn indítja a napot.

A Rábával kapcsolatos hír, hogy tegnap, zárás után az igazgatóság közzétette véleményét a 4iG ajánlatáról.

Kapcsolódó cikkünk

A Rába nem javasolja a részvényeseknek a 4iG ajánlatának elfogadását

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Alapkezelőt vásárolt az OTP Csoport egy holland cégtől

Tovább növeli a zöldhitel-állományát az OTP: "Legfontosabb dolgunk, hogy finanszírozzunk"

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

