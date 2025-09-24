Keresik az irányt a tőzsdék

Kulcsfontosságú bányába vásárolná be magát Trump, elszállt a részvények árfolyama
A Trump-kormányzat részesedést szerezne a Lithium Americas bányászati vállalatban, amink hatására 80 százalékot szárnyaltak a papírok - jelentette a Cnbc.
Így nyitottak az amerikai tőzsdék
Nincs határozott irány az amerikai tőzsdéken sem azt követően, hogy Jerome Powell tegnap este arról beszélt, hogy magas a részvénypiacok értékeltsége. Az irányadó amerikai indexek kis pluszokkal nyitottak, de már csak a Dow áll a tegnapi záróértéke felett, 0,1 százalékos pluszban, az S&P 500 0,1 százalékot, a Nasdaq pedig 0,2 százalékot esett.
A vállalati sztorik közül kiemelkedik az Alibaba, a vállalat papírjai több mint 9 százalékot ugrottak az amerikai tőzsdén, miután a cég közölte, hogy növeli a mesterségesintelligencia-beruházásait. A Micron árfolyama 1 százalékot esett annak ellenére, hogy a vártnál jobb negyedéves eredményeket közölt a társaság. A Lithium Americas bányacég pedig közel 70 százalékos pluszban áll a piaci pletykákra, miszerint a Trump-kormányzat 10 százalékos részesedést venne a vállalatban.
Rendkívüli közgyűlést tart a Rába
Rendkívüli közgyűlést hívott össze október 30-ra a Rába – derül ki a társaság közleményéből.
Kis mozgások a tőzsdéken
Mérsékelt elmozdulások láthatók az európai tőzsdéken a szerdai kereskedés félidejében, a BUX is alig változott a tegnapi záróértékéhez képest.
Trendforduló közeleg: az arany után itt robbanhat a következő nagy tőzsdei sztori!
Az aranyár szárnyalása az elmúlt hónapok egyik legforróbb tőkepiaci sztorija volt, de egy sokak által figyelt indikátor most azt üzeni, hogy fordulat közeleg: könnyen lehet, hogy közép- és hosszabb távon egy másik, stratégiai jelentőségű eszköz kerül a befektetők fókuszába. Ezen felbuzdulva megnéztük, hogy a potenciális trendforduló milyen izgalmas befektetési lehetőségeket rejt azok számára, akik még időben lépnek. Félreértés ne essék: nem azt mondjuk, hogy már nem jó sztori az arany. Csupán azt, hogy talán tudunk nála jobbat is.
Befektetői konferenciát tart az Épduferr
Befektetői konferenciát tart az elmúlt egy hónap egyik nagy tőzsdei sztorija, az Épduffer – derül ki a társaság közleményéből. A rendezvényt 2025. október 16-án, délután 17:00 és 19:00 között tartja a vállalat a Kimpton BEM Hotelben (1027 Budapest, Bem József tér 3).
A rendezvényen Meleghegyi András, a GeoAkku feltalálója tart előadást.
Az Épduferr árfolyama az Otthon Start program bejelentését követően kezdett el ralizni, az emelkedés apropóján megkerestük a vállalat elnök-vezérigazgatóját, Palkovics Milánt, aki a kormányzati program nyújtotta lehetőségeken túl egy másik, nagyon izgalmas szálra is felhívta a figyelmet: tavaly decemberben pörögtek fel az események az Épduferr energiatárolással foglalkozó leánycége körül, amikor kiderült, hogy a GeoAkku tanulmányt ír az MVM megbízásából, a vállalat hidrogéntárolási technológiájának a bemutatása volt a fókusz.
„Az MVM jelenleg is vizsgálja a technológia illeszthetőségét a saját infrastruktúrájába, például a Mátrai Erőmű Hidro1 elnevezésű gázturbinás projektje esetében, de emellett számtalan energetikával foglalkozó cégtől kaptunk megkeresést, akik a tárolásban keresnek jó alternatívát”
– nyilatkozta akkor a Portfolio.hu-nak a cég vezérigazgatója, Palkovics Milán.
Az Otthon Start bejelentése után a 6,5-szörösére emelkedett a részvények árfolyama a csúcsig, azóta volt egy jelentősebb korrekció, a csúcsról 26 százalékot esett az árfolyam, ma pedig 4 százalékos mínuszban áll.
Olyan összegű tőkebevonásra készül a kriptóóriás, hogy a világ legnagyobb magánvállalatai közé emelkedhet
A Tether, a világ legnagyobb stablecoin kibocsátója jelentős tőkebevonást tervez, amely akár 500 milliárd dolláros cégértékelést is eredményezhet, ami az OpenAI-hoz hasonló szintre emelné a kriptovaluta vállalatot - számolt be a Cnbc.
Meglepően gyenge adat érkezett Németországból
A német üzleti hangulat váratlanul romlott szeptemberben, miközben a gazdasági kilátások továbbra is gyengék maradtak.
Tovább emelkedik a Rába
Tovább emelkednek a Rába részvényei, már közel 13 százalékos pluszban áll az árfolyam.
Valami megmozdult a magyar gazdaságban
Szeptemberben a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint augusztusban, ezzel érdemben elmozdult a mélypontjáról a gazdasági hangulat - derül ki a GKI felméréséből. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe bő 2 ponttal nőtt, s ezzel e mutató tizenegy havi csúcsára emelkedett. A cégek foglalkoztatási hajlandósága és az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott az előző hónaphoz képest. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága viszont némileg romlott.
Donald Trump váratlan kijelentéseire szárnyalnak a védelmi részvények
Nagyot megy ma az európai tőzsdéken a védelmi szektor Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos új nyilatkozatai nyomán - számolt be a Cnbc.
Szárnyal a Rába
Több mint 10 százalékos pluszban áll a Rába árfolyama a ma reggeli kereskedésben, miután a vállalat közzétette, hogy a felügyelet jóváhagyta a 4iG ajánlatát és az igazgatóság véleményezte az ajánlatot.
Esnek az európai tőzsdék
Csökkenéssel indítják a napot az európai tőzsdék, a Stoxx 600 0,4 százalékos, a DAX 0,3 százalékos, az FTSE-100 szintén 0,3 százalékos, a CAC-40 pedig 0,5 százalékos mínuszban áll. A bankok és a pénzügyi szektor vezeti az esést, míg a védelmi vállalatok felülteljesítenek Donald Trump nyilatkozatai után. A Deutsche Bank, a Barclays és a Societe Generale is több mint 1 százalékot esett.
Eséssel kezdik a napot a hazai blue chipek
Kis mínusszal nyitottak az európai tőzsdék, a magyar piac sem kivétel ez alól, mind a négy hazai blue chip esik. A midcapek közül a Rába izgalmas ma, amely jelentősebb emelkedéssel kezdi a kereskedést.
Az összeomlás felé közelít az AI-sztori? Tőzsdetörténelmi hónapok előtt állunk
Egyedi technológiai részvényekben elementáris erejű árfolyamemelkedéseket láthattunk idén szeptemberben. Egy-egy jó hírre bibliai mértékű büntetést mér a piac a lemaradó és short pozícióban ülő befektetőkre. A leglátványosabb példa a szeptember 9-i Oracle gyorsjelentés, amely sokak számára intő jel lehetett. Könnyen elképzelhető, hogy most kezdődik el a látványos törülköző-bedobás azok részéről, akik eddig kimaradtak a mesterséges intelligencia sztoriból. Lehet, hogy valóban most indul az AI-sztori mánia szakasza?
A Rába nem javasolja a részvényeseknek a 4iG ajánlatának elfogadását
Jóváhagyta az MNB a 4iG űr-és védelmi leányvállalatának nyilvános vételi ajánlatát a Rába részvényeire, ennek kapcsán a Rába igazgatósága véleményezte az ajánlatot – derül ki a tegnap zárás után publikált közleményekből.
Kisebb esés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,7 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,45 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,24 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,84 százalékot emelkedett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,1 százalékot eshet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,14 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,15 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi az augusztusi hitelintézeti statisztikai mérleget és eredményeket, amelyekből képet kaphatunk a bankrendszer helyzetéről. Japánból érkeznek a szeptemberi bmi-adatok és az augusztusi gépipari rendelésállomány, míg délelőtt a német Ifo hangulatindex adatai jelennek meg, amelyek a német gazdaság kilátásainak fontos mutatói és Magyarország gazdasági kapcsolatai miatt is fontosak lehetnek. Délután az Egyesült Államokból az augusztusi ingatlanértékesítési és jelzáloghitel-adatokat teszik közzé, amelyek a lakáspiac állapotát jelzik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 44,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,6 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 43,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 292,78
|-0,2%
|1,2%
|1,4%
|8,8%
|9,9%
|73,0%
|S&P 500
|6 656,92
|-0,6%
|0,8%
|2,9%
|13,2%
|16,4%
|105,7%
|Nasdaq
|24 580,17
|-0,7%
|1,3%
|4,6%
|17,0%
|23,8%
|126,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 493,66
|0,0%
|1,3%
|6,7%
|14,0%
|20,6%
|94,9%
|Hang Seng
|26 159,12
|-0,7%
|-1,1%
|3,2%
|30,4%
|43,4%
|10,2%
|CSI 300
|4 519,78
|-0,1%
|-0,1%
|3,2%
|14,9%
|40,7%
|-2,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 611,33
|0,4%
|1,2%
|-3,1%
|18,6%
|25,3%
|86,8%
|CAC
|7 872,02
|0,5%
|0,7%
|-1,2%
|6,7%
|4,8%
|63,9%
|FTSE
|9 223,32
|0,0%
|0,3%
|-1,1%
|12,9%
|11,7%
|56,3%
|FTSE MIB
|42 477,76
|0,1%
|-0,1%
|-1,9%
|24,3%
|26,1%
|124,4%
|IBEX
|15 158,2
|0,5%
|0,0%
|-1,5%
|30,7%
|28,5%
|127,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|98 804,69
|-0,5%
|-1,1%
|-6,4%
|24,6%
|35,2%
|203,9%
|ATX
|4 641,44
|0,7%
|1,4%
|-3,0%
|26,7%
|29,1%
|119,8%
|PX
|2 307,52
|0,2%
|1,3%
|0,3%
|31,1%
|46,0%
|167,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 580
|-1,4%
|-1,5%
|-7,0%
|31,8%
|54,4%
|214,8%
|Mol
|2 704
|-0,6%
|-3,4%
|-8,3%
|-1,0%
|2,7%
|67,1%
|Richter
|10 030
|0,0%
|1,4%
|-6,2%
|-3,6%
|-7,6%
|47,5%
|Magyar Telekom
|1 834
|0,8%
|-1,4%
|-6,6%
|44,0%
|76,3%
|398,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,76
|1,2%
|-1,7%
|-0,5%
|-12,0%
|-10,6%
|60,5%
|Brent
|67,65
|1,6%
|-1,3%
|-0,2%
|-9,5%
|-8,9%
|61,7%
|Arany
|3 779,06
|1,4%
|2,6%
|11,9%
|43,9%
|43,8%
|102,2%
|Devizák
|EURHUF
|389,8550
|0,3%
|0,1%
|-1,2%
|-5,2%
|-1,2%
|6,6%
|USDHUF
|330,4976
|0,0%
|0,5%
|-1,9%
|-16,8%
|-6,8%
|5,5%
|GBPHUF
|446,3450
|0,2%
|-0,4%
|-2,2%
|-10,3%
|-5,9%
|11,9%
|EURUSD
|1,1796
|0,2%
|-0,5%
|0,7%
|13,9%
|6,0%
|1,0%
|USDJPY
|147,8800
|0,0%
|0,9%
|0,7%
|-5,9%
|2,9%
|40,4%
|GBPUSD
|1,3525
|0,2%
|-1,0%
|0,0%
|8,0%
|1,3%
|6,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|112 025
|-0,6%
|-4,1%
|-4,2%
|18,7%
|76,9%
|994,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,09
|-1,0%
|1,9%
|-3,6%
|-10,6%
|9,4%
|505,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|0,1%
|2,1%
|1,2%
|14,6%
|28,6%
|-638,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|-0,4%
|-2,4%
|-4,1%
|3,5%
|7,9%
|165,5%
