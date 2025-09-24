  • Megjelenítés
Kétmilliárdos támogatási programot jelentett be a kormány, vállalkozásfejlesztés a cél
Kétmilliárdos támogatási programot jelentett be a kormány, vállalkozásfejlesztés a cél

MTI
Kétmilliárd forintos támogatási program indul a vállalkozói környezet fejlesztése érdekében - jelentette be Szabados Richárd államtitkár (címlapképünkön).
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
Szabados Richárd is beszélni fog a Budapest Economic Forumon, érdemes regisztrálni az év makrogazdasági konferenciájára!
Információ és jelentkezés

Támogatási program indul a hazai vállalkozói környezet fejlesztése, a vállalkozói tudás bővítése érdekében, a kétmilliárd forintos keretösszegre

gazdaság- és vállalkozásfejlesztési céllal működő szakmai szervezetek pályázhatnak október 15-éig

- közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a tárca szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Szabados Richárd ismertette: az október 1-jén megjelenő programra Magyarországon bejegyzett, legalább két éve működő vállalkozásfejlesztési szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok jelentkezhetnek, a támogatást feladataik erősítésére fordíthatják. A program keretében

10 és 100 millió forint közötti összegű, 90 százalékos mértékű vissza nem térítendő forrás nyerhető el

egyebek mellett szakmai rendezvények, konferenciák szervezésére, képzésekre, mentorálásokra, szemléletformáló kampányok indítására - mondta el az államtitkár.

Az Üzleti környezet fejlesztési program célja, hogy a kis- és középvállalkozások minél több információt kapjanak, hozzáférjenek a forrásokhoz, és ezek a források jól hasznosuljanak - hangsúlyozta Szabados Richárd.

