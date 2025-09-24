Kis mozgások a tőzsdéken

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom árfolyama esik, miközben csak az OTP árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a CIG Pannónia árfolyama 3,8 százalékot esett, a MBH JZB árfolyama pedig 1,3 százalékkal esett. A legjobban ma a Rába részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 5,7 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,31 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a Rába részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
