Kis mozgások a tőzsdéken
Kis mozgások a tőzsdéken

Mérsékelt elmozdulások láthatók az európai tőzsdéken a szerdai kereskedés félidejében, a BUX is alig változott a tegnapi záróértékéhez képest.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom árfolyama esik, miközben csak az OTP árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a CIG Pannónia árfolyama 3,8 százalékot esett, a MBH JZB árfolyama pedig 1,3 százalékkal esett. A legjobban ma a Rába részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 5,7 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,31 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a Rába részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Tovább növeli a zöldhitel-állományát az OTP: "Legfontosabb dolgunk, hogy finanszírozzunk"

Jelentett a CIG Pannónia: nő a nyereség, jól húz a banki értékesítés

Bekebelezi a 4iG a Rábát - Mi jöhet most?

