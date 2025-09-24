Kritikus szinten tartják az OTP-t, Mutatjuk, mi jöhet ha elesik

Nagyot ment az OTP, érett már a korrekció, meg is jött. Mutatjuk, mi jöhet most.

Idén augusztusig nagyot mentek az európai bankrészvények, az emelkedés már egyre meredekebb volt, az OTP sem lógott ki a sorból, augusztus közepén új történelmi csúcsra emelkedett.

Csak idén 42 százalékot emelkedett az OTP árfolyama.

Szóval ha azt szeretnénk megfejteni, hogy mi történik az elmúlt hetekben az OTP részvényével, akkor elég ránézni a grafikonra.