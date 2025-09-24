Kritikus szinten tartják az OTP-t, Mutatjuk, mi jöhet ha elesik

Idén augusztusig nagyot mentek az európai bankrészvények, az emelkedés már egyre meredekebb volt, az OTP sem lógott ki a sorból, augusztus közepén új történelmi csúcsra emelkedett.
Csak idén 42 százalékot emelkedett az OTP árfolyama.
Szóval ha azt szeretnénk megfejteni, hogy mi történik az elmúlt hetekben az OTP részvényével, akkor elég ránézni a grafikonra.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés