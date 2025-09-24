Lefelé vették az irányt a tőzsdék

Befektetői konferenciát tart az elmúlt egy hónap egyik nagy tőzsdei sztorija, az Épduffer – derül ki a társaság közleményéből. A rendezvényt 2025. október 16-án, délután 17:00 és 19:00 között tartja a vállalat a Kimpton BEM Hotelben (1027 Budapest, Bem József tér 3).

A rendezvényen Meleghegyi András, a GeoAkku feltalálója tart előadást.

Az Épduferr árfolyama az Otthon Start program bejelentését követően kezdett el ralizni, az emelkedés apropóján megkerestük a vállalat elnök-vezérigazgatóját, Palkovics Milánt, aki a kormányzati program nyújtotta lehetőségeken túl egy másik, nagyon izgalmas szálra is felhívta a figyelmet: tavaly decemberben pörögtek fel az események az Épduferr energiatárolással foglalkozó leánycége körül, amikor kiderült, hogy a GeoAkku tanulmányt ír az MVM megbízásából, a vállalat hidrogéntárolási technológiájának a bemutatása volt a fókusz.

„Az MVM jelenleg is vizsgálja a technológia illeszthetőségét a saját infrastruktúrájába, például a Mátrai Erőmű Hidro1 elnevezésű gázturbinás projektje esetében, de emellett számtalan energetikával foglalkozó cégtől kaptunk megkeresést, akik a tárolásban keresnek jó alternatívát”

– nyilatkozta akkor a Portfolio.hu-nak a cég vezérigazgatója, Palkovics Milán.

Az Otthon Start bejelentése után a 6,5-szörösére emelkedett a részvények árfolyama a csúcsig, azóta volt egy jelentősebb korrekció, a csúcsról 26 százalékot esett az árfolyam, ma pedig 4 százalékos mínuszban áll.