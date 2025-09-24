Megszólalt a MOHU: vadsztrájkba kezdtek a dolgozók, azonnal dolgozniuk kellene

A MOHU Budapest egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött, a társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát - közölte a MOHU Budapest szerdán az MTI-vel. A cég arra kéri a dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát.

Szerda reggel leállt a hulladékszállítás Budapesten és több környező településen, miután a kukások munkabeszüntetésbe kezdtek. A dolgozók elégedetlenek a munkakörülményekkel, felszereléshiánnyal és a túlórákkal. A fővárosi lomtalanítás éppen a III. kerületnél jár, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal ezért éles hangú közleményben reagált a kialakult katoikus helyzetre, elfogadhatlannak és döbbenetesen felelőtlennek nevezve a MOHU magatartását - számoltunk be róla délelőtt.

A MOHU Budapest ezt követően közleményt adott ki, mondván, a vezetése a helyszínen van, és

készen áll a tárgyalásra, de egyelőre nincs kivel, mivel a sztrájkolók egyelőre nem jelöltek ki tárgyaló felet.

A MOHU Budapest érdekképviseletei sincsenek a helyszínen, de velük a vállalat már felvette a kapcsolatot - írták.

A cég hangsúlyozza: a társaságnál van 2025. évi érvényes bérmegállapodás, amit a szakszervezetekkel kötött, így a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseivel.

"A MOHU Budapest a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és

kéri az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás folyamatossága érdekében.

A társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessenek, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a munkavállalókat képviselő két reprezentatív szakszervezet, a HVDSZ2000 és a BKDSZ jelölje meg a konkrét problémákat és meginduljon a munkavégzés" - írták a közleményben.