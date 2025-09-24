  • Megjelenítés
Óbuda: A MOHU-ra borítjuk a szemetüket, hétvégén indulnak a teherautók
Óbuda: A MOHU-ra borítjuk a szemetüket, hétvégén indulnak a teherautók

A III. kerületi Önkormányzat mélységesen felháborítónak tartja, hogy a MOHU vezetése nem ad tájékoztatást a cégnél kialakult sztrájkhelyzetről és arról, hogyan tervezik megoldani a lomtalanítás befejezését Óbuda-Békásmegyer területén - közölte a polgármesteri hivatal.

Rájuk borítjuk a szemetüket: hétvégén indulnak a teherautók - ezzel a címmel adott ki közleményt Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatala, amelyben még ezt írják:

Természetesen támogatjuk a MOHU dolgozóinak küzdelmét a jobb munkakörülményekért, a kialakult helyzetért nem őket, hanem a céget hibáztatjuk.

"Szeretnénk nyomatékosan jelezni, amennyiben záros határidőn belül nem sikerül megállapodnunk a lomtalanítás folytatásáról, hétvégén indítjuk a teherautókat az összegyűjtött szemetükkel, és a MOL székház elé borítjuk! Jogszabály szerint a lomtalanításkor kihelyezett hulladék teljes egészében a MOHU tulajdona, ezért

ha ők nem viszik el, majd mi házhoz szállítjuk nekik, hogy jobban át tudják érezni a III. kerületiek helyzetét.

Az akciót a Rendőrségen már bejelentettük. A kerületi önkormányzat mindezek mellett minden felmerült költséget kiszámláz."

Sztrájkba kezdtek a budapesti kukások, Óbudán napokat csúszhat a lomtalanítás

Megszólalt a MOHU: vadsztrájkba kezdtek a dolgozók, azonnal dolgozniuk kellene

