Olyan összegű tőkebevonásra készül a kriptóóriás, hogy a világ legnagyobb magánvállalatai közé emelkedhet

A vállalat 15-20 milliárd dollárt szeretne bevonni mintegy 3%-os tulajdonrészért cserébe privát kibocsátás keretében

- számolt be a Bloomberg News két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva.

Paolo Ardoino, a Tether vezérigazgatója hivatalos X-fiókján megerősítette a tőkebevonási terveket, közölve, hogy a cég "kiemelt profilú befektetők válogatott csoportjától történő forrásbevonást értékel".

A vezérigazgató szerint az új tőke "több nagyságrenddel" növelné a Tether stratégiájának hatékonyságát mind a meglévő, mind az új üzletágakban. Ezek közé tartoznak a stablecoinok, a mesterséges intelligencia, a nyersanyag-kereskedelem, az energia, a kommunikáció és a média területei.

A Bloomberg forrásai szerint a tranzakció új részvények kibocsátását jelentené, nem pedig a meglévő befektetők részesedésének értékesítését. Egy, az ügyet ismerő személy azonban figyelmeztetett, hogy a tárgyalások még korai szakaszban vannak, így a végső részletek, beleértve a kibocsátás méretét is, még változhatnak.

A tervezett ügylet a Tethert körülbelül 500 milliárd dollárra értékelné, ami azt jelentené, hogy a kriptovállalat értékelése a világ legnagyobb magánvállalatainak, köztük a SpaceX-nek és az OpenAI-nak a szintjére emelkedne. Az OpenAI idei tőkebevonása során 300 milliárd dollárra értékelték a technológiai vállalatot.

A Tether, amelyet korábban a "bűnözők kedvenc kriptovalutájának" neveztek, az elmúlt hónapokban előrehaladt az Egyesült Államokba való visszatérési terveivel, tekintettel Donald Trump elnök kriptobarát álláspontjára. A vállalat nemrég nevezte ki amerikai üzletágának vezérigazgatóját, és elindította az USAT nevű szolgáltatását az amerikai vállalkozások és intézmények számára.

A Tether által kibocsátott USD Tether (USDT) stablecoin az amerikai dollárhoz van kötve, piaci kapitalizációja nemrég meghaladta a 172 milliárd dollárt. A második helyen a Tether versenytársa, a Circle által kibocsátott USDC stablecoin áll, amelynek értéke körülbelül 74 milliárd dollár.

