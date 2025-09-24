Olyan összegű tőkebevonásra készül a kriptóóriás, hogy a világ legnagyobb magánvállalatai közé emelkedhet

A vállalat 15-20 milliárd dollárt szeretne bevonni mintegy 3%-os tulajdonrészért cserébe privát kibocsátás keretében
- számolt be a Bloomberg News két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva.
Paolo Ardoino, a Tether vezérigazgatója hivatalos X-fiókján megerősítette a tőkebevonási terveket, közölve, hogy a cég "kiemelt profilú befektetők válogatott csoportjától történő forrásbevonást értékel".
A vezérigazgató szerint az új tőke "több nagyságrenddel" növelné a Tether stratégiájának hatékonyságát mind a meglévő, mind az új üzletágakban. Ezek közé tartoznak a stablecoinok, a mesterséges intelligencia, a nyersanyag-kereskedelem, az energia, a kommunikáció és a média területei.
A Bloomberg forrásai szerint a tranzakció új részvények kibocsátását jelentené, nem pedig a meglévő befektetők részesedésének értékesítését. Egy, az ügyet ismerő személy azonban figyelmeztetett, hogy a tárgyalások még korai szakaszban vannak, így a végső részletek, beleértve a kibocsátás méretét is, még változhatnak.
A tervezett ügylet a Tethert körülbelül 500 milliárd dollárra értékelné, ami azt jelentené, hogy a kriptovállalat értékelése a világ legnagyobb magánvállalatainak, köztük a SpaceX-nek és az OpenAI-nak a szintjére emelkedne. Az OpenAI idei tőkebevonása során 300 milliárd dollárra értékelték a technológiai vállalatot.
A Tether, amelyet korábban a "bűnözők kedvenc kriptovalutájának" neveztek, az elmúlt hónapokban előrehaladt az Egyesült Államokba való visszatérési terveivel, tekintettel Donald Trump elnök kriptobarát álláspontjára. A vállalat nemrég nevezte ki amerikai üzletágának vezérigazgatóját, és elindította az USAT nevű szolgáltatását az amerikai vállalkozások és intézmények számára.
A Tether által kibocsátott USD Tether (USDT) stablecoin az amerikai dollárhoz van kötve, piaci kapitalizációja nemrég meghaladta a 172 milliárd dollárt. A második helyen a Tether versenytársa, a Circle által kibocsátott USDC stablecoin áll, amelynek értéke körülbelül 74 milliárd dollár.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lepusztult gyárépületek helyén lakások épülhetnek Óbudán
Új gyalogoshíd is épülhetne a Szigetre.
Fenyegető üzenetet küldött Moszkvának Trump erős embere: akár a támadásban is segítenék Ukrajnát
Marco Rubio szerint az elnök türelme nem végtelen.
Így úszhatja meg az újabb összeomlást az ismert válságország
Meglepő helyről kapott segítséget a láncfűrészes elnök.
Szakértőként tetszelgő lobbisták miatt maradhatnak a szervrendszerben megragadó vegyületek
Olyan tanácsadókon múlhatott az EU-s szabályozás, akik egyébként a betiltandó szert használó cégeknek is dolgoztak.
Új finanszírozási utak a vidéki vállalkozásoknak - Kecskeméten folytatódott Portfolio és a KAVOSZ programsorozata
A Portfolio és a KAVOSZ közös országjárásának második állomásán jártunk.
Semmiből jött a váratlan fordulat - Ukrajna most már biztosan megnyeri a háborút?
Vége a mismásolásnak - Most mi következhet?
Az Otthon Start az új dubai csoki? - Az ingatlanosok szerint nem sokáig fog élni
Az államtitkár szerint viszont nincs időbeni korlátja a programnak.
Eséssel kezdik a napot a hazai blue chipek
A midcapek közül a Rába izgalmas ma.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?