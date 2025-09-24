  • Megjelenítés
Olyan összegű tőkebevonásra készül a kriptóóriás, hogy a világ legnagyobb magánvállalatai közé emelkedhet
Üzlet

Portfolio
A Tether, a világ legnagyobb stablecoin kibocsátója jelentős tőkebevonást tervez, amely akár 500 milliárd dolláros cégértékelést is eredményezhet, ami az OpenAI-hoz hasonló szintre emelné a kriptovaluta vállalatot - számolt be a Cnbc.

A vállalat 15-20 milliárd dollárt szeretne bevonni mintegy 3%-os tulajdonrészért cserébe privát kibocsátás keretében

- számolt be a Bloomberg News két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva.

Paolo Ardoino, a Tether vezérigazgatója hivatalos X-fiókján megerősítette a tőkebevonási terveket, közölve, hogy a cég "kiemelt profilú befektetők válogatott csoportjától történő forrásbevonást értékel".

A vezérigazgató szerint az új tőke "több nagyságrenddel" növelné a Tether stratégiájának hatékonyságát mind a meglévő, mind az új üzletágakban. Ezek közé tartoznak a stablecoinok, a mesterséges intelligencia, a nyersanyag-kereskedelem, az energia, a kommunikáció és a média területei.

A Bloomberg forrásai szerint a tranzakció új részvények kibocsátását jelentené, nem pedig a meglévő befektetők részesedésének értékesítését. Egy, az ügyet ismerő személy azonban figyelmeztetett, hogy a tárgyalások még korai szakaszban vannak, így a végső részletek, beleértve a kibocsátás méretét is, még változhatnak.

A tervezett ügylet a Tethert körülbelül 500 milliárd dollárra értékelné, ami azt jelentené, hogy a kriptovállalat értékelése a világ legnagyobb magánvállalatainak, köztük a SpaceX-nek és az OpenAI-nak a szintjére emelkedne. Az OpenAI idei tőkebevonása során 300 milliárd dollárra értékelték a technológiai vállalatot.

A Tether, amelyet korábban a "bűnözők kedvenc kriptovalutájának" neveztek, az elmúlt hónapokban előrehaladt az Egyesült Államokba való visszatérési terveivel, tekintettel Donald Trump elnök kriptobarát álláspontjára. A vállalat nemrég nevezte ki amerikai üzletágának vezérigazgatóját, és elindította az USAT nevű szolgáltatását az amerikai vállalkozások és intézmények számára.

A Tether által kibocsátott USD Tether (USDT) stablecoin az amerikai dollárhoz van kötve, piaci kapitalizációja nemrég meghaladta a 172 milliárd dollárt. A második helyen a Tether versenytársa, a Circle által kibocsátott USDC stablecoin áll, amelynek értéke körülbelül 74 milliárd dollár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Trader

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

