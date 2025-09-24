  • Megjelenítés
Szárnyal a Rába
Szárnyal a Rába

Több mint 10 százalékos pluszban áll a Rába árfolyama a ma reggeli kereskedésben, miután a vállalat közzétette, hogy a felügyelet jóváhagyta a 4iG ajánlatát és az igazgatóság véleményezte az ajánlatot.
Az igazgatóság szerint a növekedési terveinek, fejlesztéseinek megvalósulásával növekedhet az eredményesség,

ami növelheti a Rába részvények iránti keresletet, ami biztosíthatja a részvényárfolyam növekedését.

Kapcsolódó cikkünk

A Rába nem javasolja a részvényeseknek a 4iG ajánlatának elfogadását

Az igazgatóság hozzátette, hogy

nem javasolja az 1789 forintos nyilvános ajánlati ár elfogadását a részvényeseknek,

amit a 4iG a törvényi kötelezettség miatt tett, miután a cégben 75 százalékos részesedést szerez. A Rába árfolyama masszívan az ajánlati ár felett van. A 4iG korábban elmondta, hogy nem cél a Rába részvényeinek kivezetése, csak a törvényi előírás miatt tette meg a vételi ajánlatot.

