Vadsztrájk után: tárgyal a Mohu a szakszervezetekkel

A ma hajnalban váratlanul kezdődött, előre be nem jelentett, vadsztrájk nyomán adódó szolgáltatási fennakadások miatt elnézést kér a Mohu Budapest az ügyfelektől. A vállalat célja a helyzet mielőbbi tisztázása, illetve a szolgáltatás helyreállítása - közölte a társaság szerda délután. Összefoglaljuk a hulladékhelyzetet a fővárost érintő aktuális fejlemények alapján.

A Mohu vezetése reggel óta a társaság telephelyein tartózkodott és

ma délután megkezdődtek a tárgyalások a munkavállalókat képviselő szakszervezetekkel.

A Mohu Budapest a 2025 évi érvényes bérmegállapodását a szakszervezetekkel kötötte meg. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a kollektív szerződéssel - írták.

A Mohu Budapest a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és kéri az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás biztosítása érdekében. A társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessen és ehhez kéri a munkavállalók képviselőit, a reprezentatív szakszervezeteket, a HVDSZ 2000-t és a BKDSZ-t, hogy folytatódjon a partnerség és meginduljon a munkavégzés - zárul a közlemény.

A Mohu Budapest szerdán közölte budapesti ügyfeleivel, hogy előre nem látható okokból a hulladékgyűjtés- és szállítás a teljes szolgáltatási területén átmenetileg szünetel. Az elmaradt szállítást törekednek a legrövidebb időn belül pótolni. Azt is kérték, hogy a hulladékgyűjtő tartályokat hagyják kint az ürítési helyeken, és a többlethulladékot zárt zsákokba helyezzék el.

A Népszava az ügyben megszólaltatta Nagy Lászlót, az ország települési hulladékszállítóit képviselő Köztisztasági Egyesülés igazgatóját. Azt mondta: a Mohu és a főváros közös tulajdonában lévő társaság ellátási övezetéhez tartozó 2,5 millió lakó körülbelül ötöde, félmillió ember minden fajta – tehát például vegyes, szelektív és zöld – szilárd hulladéka a kukákban maradt. Ha a munkabeszüntetés tovább tart, egy héten belül az összes érintett háztartás hasonlóan jár, ami fokozott közegészségügyi veszéllyel is jár – tette hozzá. A hulladékszállító autók reggeli indulása a dolgozók szerint felmerülő számos költséghatékonysági probléma miatt marad el – mondta a lapnak Király András, a HVDSZ 2000 elnöke.

Mi történik Óbudán?

Szerda este Óbuda Békásmegyek kommunikációs osztálya közleményt adott ki, miszerint a III. kerület területén jelenleg lomtalanítás zajlik, azonban MOHU a sztrájk miatt nem viszi el a kihelyezett hulladékot. A cég semmilyen formában nem tájékoztatta sem a lakosságot, sem az önkormányzatot az elszállítás folytatásáról, valamint új ütemezési javaslatot sem tett - írta az önkormányzat. Szerda reggel a lomok elszállítását el sem kezdte el a MOL MOHU Budapest, Csillaghegyen közterületen maradtak a kihelyezett lomok. Mostanra biztossá vált, hogy a lomtalanítás az eredeti ütemterv szerint nem folytatható, de a cég honlapján továbbra is az előzetesen meghirdetett kihelyezési időpontok szerepelnek - teszik hozzá.

Arra kérjük a III. kerületi lakosokat, hogy további tájékoztatásig ne tegyenek ki hulladékokat egyik körzetben sem - javasolják. A lakosság segítségét és együttműködését kérjük, hogy elkerülhessük az utcákon a hulladék felhalmozódását, esetlegesen napokon keresztüli kint maradását - hívják fel a figyelmet.

Tájékoztatást fogunk közreadni a lomtalanítás folytatásáról és az új kihelyezési időpontokról, amiket ki fogunk kényszeríteni a MOHU-ból.

Ha a szép szóval nem lehetséges, akkor – ahogy korábbi közleményünkben megírtuk – a hétvégén a MOL székházra borítjuk a kerületben hagyott lomokat



- figyelmeztetnek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter