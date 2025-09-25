A kijelölt úton halad az AutoWallis, megerősítette terveit a menedzsment

Befektetői napot tartott ma az AutoWallis, amelynek keretében a vállalat vezetői és a céget követő elemzők kapták a főszerepet. Ormosy Gábor, a vállalat vezérigazgatója kezdte az eseményt, majd az Erste mutatta be frissen készült elemzését a cégről, végül pedig panelbeszélgetések zajlottak.

Folytatás a kijelölt úton

Bár vannak újdonságok, a stratégiai irányok nem változtak

- kezde Ormosy Gábor.

A cégvezér előadásában nagy hangsúlyt fektetett a kínai autógyártókkal kötött együttműködésekre.

Rámutatott, hogy a Salvador Caetano Csoporttal együttműködve az Xpeng kizárólagos forgalmazója lett a cég Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban, az értékesítés pedig októbertől indul az értékesítés (az esemény helyszíne előtt is az Xpeng egyik autója volt kiállítva).

Az AutoWallis emellett kizárólagos importőri jogokat szerezett a NIO márka forgalmazására a régióban.

Tovább mélyítették a BYD-vel való együttműködést egy értékesítési pont megnyitásával Győrben. Emellett megállapodtak egy debreceni autókereskedelmi pont megnyitásáról a kínai gyártóval.

Az előadás következő pontján a cég első féléves eredményeiről beszélt a cég vezetője. Ezekről korábban részletesen beszámoltunk a második negyedéves gyorsjelentést követően.

Az iparági trendekkel kapcsolatban Ormosy Gábor elmondta, hogy az alternatív hajtások (különösen hibridek, kisebb részben BEV) részaránya nő Európában, a KKE-piacok pedig ugyan késéssel, de követik az EU-trendeket. Az infrastruktúra hiányosságai ellenére is folytatódik az elektrifikáció a régióban, az AutoWallis pedig bővülő márkakínálattal igyekszik ezt kihasználni - mondta Ormosy. Az adókedvezmények és állami támogatások ebben kulcsfontosságúak - tette hozzá.

Komoly lehetőséget lát a belépő kínai márkákban a vállalat.

Ugyan az EU politika inkább a kínai gyártók terjeszkedésének visszaszorításának irányába mutat, de Ormosy Gábor szerint hosszú távon lesz helyük a piacon. Konszolidációra számítanak a kínai márkáknál, a kisebb márkák kiesésével, és a nagyobbak megerősödésével.

2024-ben 55 kínai márka aktív volt aktív EU-ban, de csak 14 adott el ezernél több autót. Ez fenntarhatatlan

- fogalmazott Ormosy.

Forrás: AutoWallis, ICDP

Az előadás következő szekciói gyakorlatilag megegyeztek az egy évvel korábbival, taglalva a cég stratégiáját, illetve a menedzsment előrejelzését.

A legfontosabb üzenet ezzel kapcsolatban, hogy a nem változtatak a tervek és a stratégiai irányok.

A marzsok csökkenésével kapcsolatban Ormosy Gábor elmondta, hogy ezt az intenzív autóipari versenyhelyzet okozza, de csak átmeneti, relatíve rövid lefutású hatásra számít.

Az árfolyamról Ormosy Gábor elmondta, hogy az iparág kedvezőtlen megítélése helyez nyomást a részvényekre, részben ennek tudható be az elmúlt időszakban látott oldalazás. Példának említette, hogy a brit tőzsdén jegyzett nagy európai versenytársak árfolyama is oldalazik, és ez a részvények értékeltségét is kedvezőtlenül befolyásolja.

Forrás: AutoWallis, Bloomberg

Az Erste megkezdte az AutoWallis követését

A befektetői nap következő pontján az Erste ismertette frissen kiadott elemzését. Erről az elemzés kiadása után korábban külön cikkben írtunk.

Az Erste célára 202 forint, az ajánlás pedig vétel.

A tegnapi 155 forintos záróárfolyamhoz képest ez 30 százalékos felértékelődési potenciált feltételez. A célár megjelenését követően a részvény 3,9 pluszba került.

Így már négy elemző követi az AutoWallist, az Erste a Concorde-hoz, az MBH-hoz és az OTP-hez csatlakozott. Az OTP és az MBH célára 210 forint, a Concorde célára 200 forint, mindhárom elemzőcég ajánlása vétel. A midcapek közül így az AutoWallis rendelkezik jelenleg a legmagasabb elemzői lefedettséggel.

Az említett elemzőházak vezetői is megszólaltak az eseményen. Egyhangúan beszéltek arról, hogy céláraikba nem építik be a jövőbeli akvizíciókat, helyette az organikus növekedésből számolnak. Szóba került a kerekasztal során az autóipart övező bizonytalanság és kockázatok, amelyek miatt diszkonton forognak az autóipari papírok, így az AutoWallis is. Kitértek emellett arra is, hogy az intézményi befektetői aktivitás alacsony a magyar midcapekben, kis mértetük és alacsony likviditásuk miatt. Az osztalékkal kapcsolatban az elemzők véleménye, hogy egyelőre a cégnek a növekedési sztorira érdemes koncentrálnia, az osztalék a jövő kérdése lesz.

Megszólal a menedzsment

Az utolsó szekcióban az AutoWallis menedzsmentje szólalt meg egy Q&A keretében. Ormosy Gábor hangsúlyozta, hogy tartják a stratégiai irányokat, és ismét megerősítette a cég tavaly kiadott hosszú távú előrejelzését, mely szerint 2028-ra 750 milliárd forintos árbevételt és 25 milliárd forintos EBITDA-t tervez elérni a cég. Az elmúlt időszakban a vállalat inkább üzletfejlesztési lépéseket valósított meg a vállalat, de továbbra is szelektíven vizsgálják a megfelelő akvizíciós célpontokat - közölte a vezérigazgató.

A pipeline nem üres, a kollégák most is dolgoznak tranzakciókon

- mondta Vaczlavik Ferenc, a csoport gazdasági igazgatója.

